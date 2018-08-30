Bỏ túi ngay 5 cách để có đôi chân dài và thon hiệu quả

Bạn cần tuân theo chế độ ăn kiêng để giảm những chất béo thừa. Nên bổ sung nhiều rau và thực phẩm chứa nhiều protein trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn chỉ được ăn những thứ đó. Thỉnh thoảng bạn có thể bổ sung thêm những món ăn như bít tết, bạch tuộc, mực ống...

Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng là bước đầu tiên và quan trọng nhất giúp bạn sở hữu đôi chân thon thả. Đặc biệt đây là cách cực kỳ hữu dụng với những bạn không muốn phải tới phòng tập thể dục.

Natri gây giữ nước, làm bắp chân sưng phù. Bạn cần hạn chế ăn mặn và những thức ăn chế biến như thực phẩm đóng hộp, nước giải khát, khoai tây... để cắt giảm lượng natri hiệu quả.

Hạn chế dùng bánh ngọt và kẹo vì chúng chính là nguồn chính tạo chất béo dư thừa xung quanh bụng và đùi của bạn.

Hạn chế ăn mặn, thức ăn chế biến để cắt giảm lượng natri hiệu quả.

Thay vì dùng đồ ăn vặt và đồ uống có đường, bạn có thể ăn trái cây, uống nước lọc hoặc các loại trà bồ công anh, trà xanh. Đây là cách giảm được lượng calo mà vẫn đảm bảo tốt cho sức khỏe.

2. Vận động nhiều hơn

Bí quyết để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và có đôi chân gầy đơn giản tại nhà đó là bạn có thể chăm chỉ làm việc nhà, chẳng hạn như rửa xe hay lau nhà. Để năng động hơn, bạn hãy bật nhạc lên khi làm việc. Âm nhạc sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả.

Làm việc nhà thường xuyên hơn

Thay vì nằm ì một chỗ, bạn nên tham gia vào các hoạt động đốt cháy calo như đi bộ hoặc leo núi để tống mỡ thừa vùng đùi và bắp chân một cách nhanh chóng.

Một mẹo hay để đốt cháy calo và chất béo ở phần bắp chân đó là đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

3. Tập các bài tập chuyên dụng

Nếu bạn muốn biết cách để có đôi chân dài và thon đẹp thì đừng bỏ qua luyện tập với những bài tập chuyên dụng. Những bài tập giảm mỡ bắp chân sẽ giúp bạn sở hữu bắp chân thon nhỏ. Trong đó, động tác kiễng chân là động tác rất dễ thực hiện bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi.

Kiễng chân giúp đánh tan mỡ bắp chân hiệu quả

Tăng cường độ tập luyện là cách để bạn sở hữu một đôi chân hoàn hảo nhanh chóng. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy việc tăng cường độ tập luyện sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

Đạp xe giúp đôi chân săn chắc hơn

Đạp xe là hoạt động hữu ích vừa giúp giảm cân vừa giúp đôi chân săn chắc, thon thả hơn.

4. Đi bộ đúng tư thế

Bạn băn khoăn không biết làm sao để có đôi chân thon thả khi không có đủ thời gian để đến phòng tập thể dục? Đi bộ là cách đơn giản giúp bạn có thể loại bỏ chất béo ở chân cực kỳ đơn giản.

Đi boouj là hoạt động đốt cháy calo và loại bỏ mỡ thừa hiệu quả

Nên duỗi thẳng đầu gối và bước đi một cách thoải mái nhất khi đi bộ. Tránh đi bộ sai tư thế vì sẽ dễ dẫn đến tổn thương đôi chân của bạn.

5. Massage chân

Khi được hỏi làm gì để có được đôi chân đẹp thì hầu như tất cả các diễn viên đều nói rằng họ thường nâng chân trước khi đi ngủ và massage chân.

Massage chân giúp loại bỏ phù nề và giúp lưu thông máu

Massage là điều vô cùng quan trọng giúp loại bỏ phù nề và lưu thông tuần hoàn máu hữu hiệu. Trước khi đi ngủ mỗi tối bạn nên nhấc chân lên và hạ xuống trong 20 phút để loại bỏ căng cơ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Massage chân

Một cô gái được sở hữu đôi chân thon gọn, săn chắc vẫn chiếm được nhiều cảm tình và thu hút sự chú ý hơn so với những cô nàng chân voi. Hãy chăm chỉ thực hiện một số cách để có đôi chân dài và thon trên để xinh đẹp, tự tin hơn.