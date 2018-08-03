'Bí kíp' làm đẹp bằng mật ong và dầu dừa của phụ nữ xưa giúp da mặt trắng mịn, tươi trẻ, mái tóc suôn dài, óng ả

Phụ nữ thời xưa sở hữu vẻ đẹp "vạn người mê" với làn da trắng mịn, tươi trẻ cùng mái tóc suôn dài, đen óng nhờ bí quyết làm đẹp bằng mật ong và dầu dừa.
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Nếu bạn đang thắc mắc tại sao đa phần phụ nữ xưa đều có mái tóc suôn dài cùng làn da trắng mịn. Để sở hữu vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, họ đã áp dụng phương pháp làm đẹp từ mật ong và dầu dừa.
Dầu dừa và mật ong có tác dụng tuyệt vời gì?
Dầu dừa: Lượng axit lauric dồi dào trong dầu dừa mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời đối với mái tóc và làn da. Vì đặc tính kháng khuẩn, chống viêm vượt trội, loại axit này chữa lành, ngăn ngừa mụn trên da. Trong khi đó, hỗ trợ điều trị gàu, nấm da đầu hiệu quả.
Dầu dừa cung cấp cho da và tóc lượng độ ẩm lớn giúp ngăn ngừa các vấn đề như da khô, bong tóc hay tóc xơ rối, chẽ ngọn, gãy rụng.
Mật ong: Mật ong khóa độ ẩm giúp làn da lẫn mái tóc luôn khỏe đẹp. Khi kết hợp với dầu dừa sẽ tạo nên hỗn hợp kích thích sản sinh tế bào mới giúp làn da tươi trẻ, mái tóc suôn dài.
Các đặc tính kháng khuẩn, khử trùng trong mật ong giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da. Đây là biện pháp khắc phục một số vấn phổ biến như gàu, rụng tóc và bệnh vẩy nến.
Cách làm đẹp bằng dầu dừa và mật ong
Dưỡng tóc
Thành phần:
- 4 muỗng canh dầu dừa
- 2 muỗng canh mật ong
- Khăn hoặc mũ ủ tóc
Cách làm hỗn hợp:
Cho mật ong, dầu dừa vào chiếc bát nhỏ rồi dùng muỗng trộn kỹ. Để yên hỗn hợp khoảng vài phút thì lấy ra sử dụng.
*Lưu ý: Trước khi áp dụng phương pháp này, bạn không nên gội đầu với dầu gội hay thoa gel dưỡng tóc.
Cách thực hiện:
Lấy bàn chải thoa đều hỗn hợp lên da đầu và tóc. Đầu tiên, dùng các ngón tay xoa bóp da đầu nhẹ nhàng để lấy đi bụi bẩn, tế bào chết. Tiếp đó, cho dầu xả vào lòng bàn tay, xoa tròn rồi thoa đều lên tóc và da đầu.
Sau đó, dùng khăn hoặc mũ chuyên dụng ủ tóc khoảng 30 phút thì gội lại cẩn thận.
Lặp lại điều này 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Dưỡng da mặt
Thành phần:
- 3 muỗng canh dầu dừa
- 2 muỗng canh mật ong
- 2 muỗng canh nước hoa hồng
Cách thực hiện:
Xếp mặt nạ giấy đặt dưới đáy chiếc bát nhỏ, đổ dầu dừa, mật ong, nước hoa hồng vào. Sau đó, dùng muỗng hỗ trợ các nguyên liệu thẩm thấu vào lớp giấy. Đặt chúng vào tủ lạnh khoảng 10 phút là có thể sử dụng.
Rửa sạch da mặt rồi đắp trực tiếp mặt nạ giấy đã thực hiện lên. Nằm thư giãn khoảng 10 - 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.
Chăm chỉ áp dụng 2 bí quyết làm đẹp bằng dầu dừa và mật ong trên 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp cùng mái tóc đen óng hoàn hảo.