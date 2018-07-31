6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ

Làm đẹp cùng chuyên gia 31/07/2018 15:36

Da khô, nếp nhăn quanh khóe mắt, thâm nách... là những vấn đề mà hầu hết mọi phụ nữ đều mắc phải. Sau đây là biện pháp khắc phục chúng cực kỳ hiệu quả từ thành phần tự nhiên.

Phụ nữ luôn muốn sở hữu làn da toàn thân hoàn hảo, tuy nhiên không phải ai cũng may mắn đạt được điều này. Do đó, áp dụng các biện pháp, thủ thật làm đẹp là điều cần thiết.

Dưới đây là 6 vấn đề thường gặp phải đối với phụ nữ cùng phương pháp khắc phục từ Boldsky giúp bạn sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo nhất. 

1. Dưỡng trắng da mặt

Da mặt trắng mịn, không tì vết là điều quan trọng nhất đối với mọi phụ nữ. Dưới đây là 2 biện pháp xóa mờ lớp tế bào xỉn đen, thâm sạm giúp da mặt trắng hồng tươi trẻ.

Cách 1:

Trộn 1 muỗng cà phê nước cốt chanh với 1 muỗng cà phê glycerin, 1 muỗng cà phê nước hoa hồng. Thoa hỗn hợp đạt được đều lên da mặt, thư giãn trong 20 phút. Sau đó, rửa thật sạch bằng nước mát. Hỗn hợp này đều có thành phần giàu vitamin C giúp làm sáng da, tăng cường sản xuất collagen hỗn trợ ngăn ngừa lão hóa.

Cách 2:

Trộn 1 muỗng canh sữa tươi với ½ muỗng cà phê mật ong rồi thoa đều lên da, mát xa và thư giãn khoảng 15 phút thì rửa sạch là hoàn thành. 

Với 2 cách này, bạn nên áp dụng vào buổi tối, khoảng 2 - 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Phương pháp làm trắng da mặt bằng sữa tươi và mật ong - Ảnh: Internet

2. Trị thâm nách

Nách xỉn đen làm phụ nữ ngần ngại khi diện các thiết kế váy, áo khoét sâu khoe vai, vòng 1 quyến rũ. Tuy nhiên, vấn đề về da này hoàn toàn có thể bị xóa bỏ hoàn toàn nhờ biện pháp khắc phục sau đây.

Cắt đôi quả chanh, dùng chúng mát xa nhẹ nhàng vùng da dưới cánh tay trong 15 phút ngay trước khi đi tắm. Làm điều này 1 - 2 lần mỗi ngày để có kết quả như mong muốn. Chanh chứa vitamin C giúp loại bỏ tế bào chết, tăng cường sản sinh da mới, đồng thời cải thiện sắc tố từ đó nhanh chóng xóa mờ lớp da xỉn màu. 

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Dùng chanh tươi để mát xa vùng da dưới cánh tay 1 - 2 lần mỗi ngày là phương pháp trị thâm nách hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Xóa nếp nhăn quanh mắt

Nếp nhăn xuất hiện quanh mắt là một trong những dấu hiệu của tình trạng lão hóa sớm. Để xóa bỏ chúng, trộn 3 muỗng canh sữa tươi với 3 muỗng canh mật ong đến khi chúng hòa quyện hoàn toàn vào nhau. Đặt hỗn hợp này vào lò vi sóng để làm nóng, sau đó thoa đều lên vùng da quanh mắt, nhớ nhắm mắt lại khi áp dụng. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 3
Hỗn hợp sữa tươi và mật ong làm mờ các nếp nhăn quanh mắt nhanh chóng - Ảnh: Internet

4. Chữa trị da cháy nắng

Nếu kem chống nắng của bạn không hoạt động khiến làn da sạm đen, bỏng rát vì cháy nắng, hãy áp dụng phương pháp điều trị sau đây. 

Trộn đều 1 muỗng canh sữa chua và ½ muỗng cà phê mật ong. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên vùng bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Rửa sạch sau 10 - 15 phút. 

Sữa chua có chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết, làm dịu cũng như xóa bỏ lớp da tối màu. Trong khi đó, mật ong chứa các axit amin chữa lành vùng da tổn thương nhanh chóng.

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 4
Sữa chua là một trong những phương pháp chữa trị da cháy nắng hữu hiệu - Ảnh: Internet

5. Nuôi dưỡng da tay

Móng tay trở nên yếu và dễ gãy vì thiếu độ ẩm. Ngoài ra, việc thường xuyên tiếp xúc với nước dễ làm da tay khô, nứt và thiếu mềm mại. 

Để khắc phục, thêm 2 - 3 muỗng canh dầu ô liu vào bát. Sau đó, thoa đều lên 2 bàn tay, rồi ngâm móng tay trong bát này 10 - 15 phút. Cuối cùng, rửa lại thật sạch bằng nước mát. Làm điều này mỗi ngày, móng tay sẽ khỏe mạnh, không bị ố vàng. Đồng thời, da tay cũng trở nên mềm mịn.

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 5
Dầu ô liu sẽ giúp móng tay thêm chắc khỏe, da tay trở nên mềm mại - Ảnh: Internet

6. Dưỡng da khô

Thiếu độ ẩm là nguyên nhân lớn nhất khiến da khô ráp. Nếu không chăm sóc đúng cách, điều này có thể dẫn đến các vấn đề khác liên quan đến mẩn đỏ, ngứa, lão hóa, nhăn nheo.

Để cấp ẩm nhanh chóng, trộn ½ hũ sữa chua với 1 muỗng cà phê giấm gạo rồi thoa lên da mặt hoặc da toàn thân. Đối với những người sở hữu da nhạy cảm, hãy thay thế giấm bằng tinh dầu hoặc mật ong. 

6 vấn đề về da hơn 90% phụ nữ mắc phải và phương pháp khắc phục từ tự nhiên, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 6
Sữa chua kết hợp cùng giấm gạo hoặc giấm táo là phương pháp cấp ẩm, dưỡng da khô tuyệt vời - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 6 phương pháp làm đẹp trên, bạn sẽ ngăn ngừa được các vấn đề thường gặp, nhờ đó sở hữu làn da toàn thân hoàn hảo, không tì vết. 

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