7 bí quyết từ ăn uống đến tập luyện giúp đốt cháy hoàn toàn chất béo, giảm cân 'nhanh như chớp'

Chỉ cần thay thế thịt gà, thịt bò và thịt heo bằng hải sản, lượng chất béo bị chuyển hóa và đào thải sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng là một cách giảm cân đơn giản và hiệu quả.

Dưới đây là 7 bí quyết giúp đốt cháy chất béo hiệu quả, nhanh chóng từ Brightside, nếu muốn lấy lại thân hình săn chắc, hãy áp dụng ngay.

Nâng đầu, đi thẳng và đặt vai xuống. Bước chân bắt đầu từ gót, sau đó hạ dần các đầu ngón chân xuống mặt đất. Trong lúc di chuyển, đánh hai tay liên tục, lưu ý hướng tay và chân trái ngược nhau.

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe , để làm tăng hiệu quả, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây.

Đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày vừa giúp bạn thư giãn vừa đốt cháy lượng chất béo đáng kể

Uống nước dừa tươi

Nước dừa tươi có tác dụng đốt cháy chất béo, hỗ trợ chuyển hóa chất - Ảnh: Brightside

Đây là một trong những cách dễ dàng nhất để giảm cân mà không cần tập luyện. Thay thế nước ngọt, soda, rượu bằng nước dừa tươi sẽ tăng cường chuyển hóa chất giúp đào thải chất béo dư thừa hiệu quả.

Uống sinh tố từ rau xanh

Uống một ly nước ép trước các bữa ăn 20 phút giúp giảm cơn đói, tuy nhiên vẫn cung cấp Vitamin cần thiết cho cơ thể hoạt động.

Hãy thử các loại nước ép bằng rau mùi tây, dưa leo cùng các loại rau xanh khác (tránh xa rau húng quế). Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng, chỉ uống 1 ly mỗi ngày.

Đặc biệt, bạn chỉ được bổ sung nước ép từ nguyên liệu tự nhiên, không được uống nước đóng chai.

Vui chơi trên bãi cát

Vận động trên cát sẽ tiêu hao nhiều calo hơn, đồng thời cũng đốt cháy nhiều mỡ thừa hơn - Ảnh: Brightside

Một cách tuyệt vời để giảm cân là vui chơi trên cát. Bạn có thể chơi các môn thể thao, hay chỉ đơn giản là chạy nhảy, vận động thoải mái trên bãi cát. Theo nghiên cứu, vận động trên cát hỗ trợ đốt cháy nhiều chất béo và tiêu hao năng lượng nhiều hơn.

Bơi hơn 20 phút

Bạn sẽ đốt cháy một lượng calo đáng kể sau 20 phút bơi. Đặc biệt là bơi vào buổi sáng sớm, điều này vừa giúp giảm cân vừa thư giãn tinh thần, tạo cảm giác tươi tắn cho một ngày mới.

Tập các bài tập trong nước

Tập luyện nước rất hiệu quả và tốt đối với người đang giảm cân. Nếu muốn áp dụng phương pháp này để sở hữu vóc dáng thon gọn, dưới đây là 5 động tác đơn giản mà bạn có thể thực hiện theo.

Các bài tập dưới nước hỗ trợ giảm cân, đốt cháy giảm cân mà bạn có thể tham khảo - Ảnh: Brightside

Chỉ với 7 bí quyết đơn giản trên, bạn sẽ tác động tích cực đến quá trình đốt cháy mỡ thừa, tăng hiệu quả giảm cân giúp vóc dáng thon gọn cực nhanh.