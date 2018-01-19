Ăn những món này vào buổi tối, cân nặng giảm 'vù vù' chẳng khác gì đi hút mỡ

Chỉ cần ăn những món dưới đây vào buổi tối, cân nặng sẽ giảm và mỡ thừa sẽ bị đốt cháy như tập thể dục hay hút mỡ.

Ăn ít, kiêng tinh bột, đường và chất béo vào buổi tối là điều đúng đắn, tuy nhiên, một số người vì muốn đạt hiệu quả giảm cân cao mà hoàn toàn nhịn bữa tối. Thói quen này vô cùng có hại đối với hệ tiêu hóa và sức khỏe, vì axit, enzyme trong đường ruột sẽ gây ra các vấn đề như đau, loét dạ dày. Bên cạnh đó, cơ thể không được cung cấp đủ dưỡng chất để thực hiện quá trình chuyển hóa khiến độc tố tồn đọng bên trong. Chính vì những nguyên nhân ấy, bạn nhất định không được bỏ qua bữa ăn này mà chỉ cần ăn các thực phẩm dưới đây vào buổi tối, việc giảm cân chẳng có gì là khó. Ăn gì buổi tối để giảm cân? Việc giảm cân bằng thói quen ăn uống là vô cùng thông minh, vì phương pháp này vừa giúp bạn đạt được hiệu quả vừa không tốn thời gian hay công sức. Vậy nên ăn gì vào buổi tối để giúp giảm cân nhanh nhất?

Táo Thành phần chủ yếu của táo là nước và chất xơ, không chứa chất béo và có hàm lượng calo rất thấp. Chính vì vậy, ăn táo vào buổi tối vừa cung cấp đủ vitamin, dưỡng chất cho cơ thể vừa hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu. Vào buổi tối, bạn nên bổ sung 2 quả táo và 1 ly nước ép trái cây. Ăn táo vào buổi tối giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet Chuối Chuối chứa nguồn dưỡng chất đa dạng, phong phú vừa có thể dưỡng da vừa giúp giảm cân nhanh chóng. Loại quả này chỉ chứa khoảng 80 - 100 calo, nên rất phù hợp ăn vào buổi tối để giảm cân, giữ dáng. Bạn nên ăn 2 quả chuối và uống 1 ly sữa tươi không đường vào buổi tối.

Chuối không chỉ có khả năng giảm cân mà còn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet Cà chua Đây là loại quả giàu vitamin E, A, B1... cùng nhiều loại khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất, hỗ trợ đào thải mỡ thừa, chất béo ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ chứa lượng calo rất thấp và có hàm lượng chất xơ dồi dào nên ăn cà chua vào buổi tối giúp giảm cân cấp tốc. Ăn cà chua vào buổi tối giúp giảm cân chẳng thua kém gì uống thực phẩm chức năng - Ảnh: Internet Đu đủ Giống như cà chua, đu đủ rất giàu vitamin A, E cùng nhiều dưỡng chất có khả năng giảm cân siêu hiệu quả. Ăn đu đủ vào buổi tối sẽ giúp đốt cháy, đào thải mỡ thừa một cách tự nhiên, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguồn khoáng chất trong loại quả này còn có tác dụng trị nám, tàn nhang và thâm sạm từ sâu bên trong. Ăn đu đủ vào buổi tối vừa giúp giảm cân vừa dưỡng trắng da - Ảnh: Internet Bạn có thể sắp xếp các món trên thành thực đơn ăn vào buổi tối mỗi ngày để giảm cân. Đặc biệt, để kích thích vị giác, bạn có thể chế biến các thực phẩm trên thành salad, tuy nhiên không nên cho sốt mayonaise và đường.

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