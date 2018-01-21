Ăn khoai tây theo cách này 3 ngày giảm đến 2kg, Tết đến đảm bảo bụng phẳng, dáng xinh

Để giảm cân nhanh chóng và an toàn đối với sức khỏe, bạn nên ăn khoai tây theo phương pháp dưới đây.

Tết sắp đến và bạn đang lo lắng về vòng eo ngấn mỡ, thân hình "ục ịch" của mình. Đừng lo lắng, hãy áp dụng phương pháp giảm cân bằng cách ăn khoai tây dưới đây. Và nếu vẫn còn trăn trở việc ăn khoai tây thật sự có giúp giảm cân hay không, bạn hãy áp dụng trong vòng 3 ngày, kết quả sẽ chứng minh tất cả. Khoai tây rất giàu dưỡng chất như chất đạm, vitamin C, kali... đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích chuyển hóa, trao đổi chất, tăng cường đào thải mỡ thừa, từ đó giúp giảm cân rất nhanh. Bên cạnh đó, nguồn dưỡng chất dồi dào trong loại củ này giúp thanh lọc, giải độc cơ thể vượt trội.

Đặc biệt, ăn khoai tây còn giúp điều hòa lượng đường trong cơ thể, hạn chế hấp thụ các chất béo tiêu cực, từ đó ngăn ngừa các bệnh về đường máu, huyết áp và giảm cân siêu hữu hiệu. Ăn khoai tây là một trong những cách giảm cân hiệu quả và nhanh chóng - Ảnh: Internet Cách ăn khoai tây giảm cân Ngày đầu tiên, bạn chuẩn bị 4 củ khoai tây luộc, nướng hoặc hấp và 4 hũ sữa chua không đường, tuyệt đối không được ăn khoai tây chiên. Trong cả ngày, bạn chia đều 4 củ khoai tây và 4 hũ sữa chua ra để ăn sao cho phù hợp.

Đến ngày thứ 2 bạn sẽ giảm xuống còn 3 củ khoai tây và 3 hũ sữa chua. Cứ như vậy thực hiện trong 3 ngày, bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng tuyệt vời. Ăn khoai tây ngoài việc giảm cân còn giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh: Internet Theo nghiên cứu, ăn 1 củ khoai tây và 1 hũ sữa chua sẽ bổ sung 130 calo vào cơ thể và chúng sẽ giảm xuống trong vòng 3 ngày bạn áp dụng phương pháp này. Ăn sữa chua kết hợp với khoai tây luộc giúp nâng cao hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet Lưu ý khi ăn khoai tây giảm cân Đầu tiên, bạn nhất định phải lựa chọn khoai tây sạch, vẫn còn non, tuyệt đối không được ăn củ đã mọc mầm. Ngoài ra, bạn nên rửa sạch và ăn luôn vỏ khoai tây, đây là nguồn dưỡng chất phong phú và có khả năng giảm cân hiệu quả. Ăn vỏ khoai tây cũng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet Bạn không nên ăn khoai tây cùng muối, nước mắm, thay vào đó hãy kết hợp loại củ này với lá bạc hà, thì là, tinh bột nghệ hoặc tỏi tươi. Trong giai đoạn áp dụng phương pháp giảm cân này, bạn nên bổ sung nước uống thảo mộc những lúc đói để cung cấp thêm dưỡng chất, đồng thời thanh lọc cơ thể, tăng hiệu quả đạt được. Để tạo cảm giác ngon miệng, bạn hãy làm món salad khoai tây nghiền cùng dưa leo, cà rốt, thì là, lá bạc hà... và tuyệt đối không thêm sốt mayonaise, đường và muối vào - Ảnh: Internet Ăn khoai tây để giảm cân là phương pháp hiệu quả và an toàn đối với sức khỏe. Do đó, nếu muốn sở hữu vóc dáng thon gọn, cân đối đón Tết, hãy áp dụng ngay từ bây giờ.

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