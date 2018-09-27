Hãy yên tâm, vì bài viết này sẽ gợi ý cho bạn những món salad cực kỳ lành mạnh, ngon miệng và mang đến tác dụng giảm cân vượt trội. Hơn thế, việc duy trì chế độ ăn khoa học này còn nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp vì salad giàu vitamin, khoáng chất.

Salad là món ăn từ rau, củ, quả, do đó, bạn có thể bổ sung thoải mái nhưng vẫn đạt được hiệu quả giảm cân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn nên chọn ra nhóm nguyên liệu phù hợp.

Trong các loại rau lá xanh, diếp cá được sử dụng phổ biến nhất trong các món salad. Tuy nhiên, ngoài rau diếp, bạn có thể chọn xà lách, loại rau này có hương vị nhẹ nên dễ ăn hơn. Bên cạnh đó, rau bina, rau cải mù tạt, rau củ cải đường, lá cải bắp xanh... cũng là những lựa chọn tuyệt vời để thêm vào món salad rau xanh.

Ớt chuông là loại quả giàu dưỡng chất dihydrocapsiate có khả năng tăng tốc quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Nguồn thực phẩm này chứa lượng lớn vitamin C chống lại cortisol, rối loạn hoóc-môn gây ra sự tích tụ mỡ bụng, tăng cân mất kiểm soát.

Salad từ rau lá xanh giàu chất xơ, vitamin giúp dạ dày kéo dài cơn no, hạn chế nạp calo, từ đó giảm cân hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Salad trứng

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội. Lòng trắng trứng thỏa mãn cơn đói, trong khi lòng đỏ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh choline. Loại chất béo này hoạt động bằng cách ức chế leptin - hoóc môn đói gây ra cảm giác thèm ăn ngay cả sau bữa ăn.

Salad từ trứng cung cấp chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh, protein phục vụ quá trình giảm cân - Ảnh: Internet

4. Salad nhiều màu sắc

Thêm nhiều loại rau đầy màu sắc vào món salad của bạn là một gợi ý tuyệt vời để giảm cân vì chúng chứa nhiều chất phytochemical.

Bạn có thể bao gồm các loại quả màu đỏ như cà chua, củ dền và ớt đỏ; Rau màu xanh như atisô, đậu Hà Lan, bông cải xanh và dưa leo; Củ màu cam như cà rốt và khoai lang; Rau màu xanh hoặc tím như bắp cải tím, cà tím; Rau màu trắng hoặc nâu như nấm, rau mùi tây. Tất cả sẽ giúp món salad của bạn trông hấp dẫn hơn, đồng thời giàu dinh dưỡng hơn.

Salad từ các loại rau, củ, quả nhiều sắc màu sẽ làm tăng vị giác, đồng thời cung cấp nguồn dưỡng chất dồi dào giúp bạn nhanh chóng giảm cân thành công - Ảnh: Internet

5. Salad quả mọng

Quả mọng giàu polyphenol, một chất chống oxy hóa tự nhiên được tìm thấy trong dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi. Loại chất này làm giảm sự hình thành các tế bào mỡ tới 73%.

Theo các nghiên cứu được ghi nhận, nhóm quả chín mọng rất giàu chất xơ, bổ sung thường xuyên sẽ giữ cho dạ dày no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa cảm giác thèm ăn không mong muốn.

Quả mọng giàu các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, hạn chế hình thành mỡ thừa - Ảnh: Internet

6. Salad chất béo lành mạnh

Ngừng ngay việc bổ sung nhóm chất béo không lành mạnh từ thịt xông khói, thịt bò. Bắt đầu thay thế chúng bằng chất béo lành mạnh từ bơ, các loại hạt, dầu ô liu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung axit béo tốt sẽ làm giảm sự thèm ăn, cho phép bạn nạp ít calo hơn.

Chất béo lành mạnh từ bơ, các loại hạt, tinh dầu tự nhiên cực kỳ tuyệt vời để giảm cân - Ảnh: Internet

7. Salad các loại đậu

Theo các nghiên cứu, các loại đậu sẽ giúp bạn giảm cân nhanh và hiệu quả hơn vì chúng chứa hàm lượng chất xơ cao. Hơn nữa, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity cho thấy, sau khi tiêu thụ 160g các loại đậu, dạ dày bắt đầu cảm thấy no và ngừng bổ sung thêm các thực phẩm giàu tinh bột, chất béo khác.

Salad từ các loại đậu làm dạ dày nhanh no hơn, nhờ đó giảm cân nhanh chóng hơn - Ảnh: Internet

Sắp xếp 7 món salad từ rau, củ, quả và các loại đậu trên thành thực đơn phù hợp trong vòng 1 tuần, sau khi áp dụng, bạn sẽ bất ngờ về số cân giảm được cũng như sự cải thiện của làn da, vóc dáng.

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