7 bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên cực kỳ hiệu quả mà phụ nữ nào cũng nên biết

7 mẹo làm đẹp đơn giản từ nguyên liệu thiên nhiên này sẽ giúp việc chăm sóc nhan sắc của phụ nữ dễ dàng, hiệu quả hơn bao giờ hết.
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Những bí quyết làm đẹp từ tự nhiên đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoảng lớn thời gian cũng như tiền bạc lớn trong công cuộc chăm sóc nhan sắc.
Thải độc cơ thể bằng giấm
Đầu tiên, chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm, thêm 100ml giấm gạo hoặc giấm táo vào, hòa đều rồi bắt đầu ngâm mình.
Nằm yên thư giãn khoảng 20 phút rồi tắm lại với sữa là hoàn thành. Sau lần đầu tiên áp dụng phương pháp này, độc tố sẽ được đào thải đáng kể, đồng thời làn da cũng trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.
Gội đầu bằng nước khoáng có ga
Nước có ga tự nhiên chứa nhiều khoáng chất thiết yếu có khả năng làm mềm mượt mái tóc, đồng thời điều trị mẩn ngứa, nấm da đầu, gàu hiệu nghiệm.
Dùng nước khoáng có ga với dầu gội để vệ sinh da đầu, tóc 2 - 3 lần mỗi tuần, sau khoảng 10 ngày, mái tóc sẽ trông mềm mượt, óng ả hơn rất nhiều.
Lưu giữ mùi hương nước hoa
Không phải dùng son dưỡng hay Vaseline, mà thoa nước hoa vào các vị trí như đầu ngón tay, quanh rốn, vùng da dưới canh tay mới là mẹo lưu giữ mùi hương tự nhiên lâu nhất. Từ giờ, hãy áp dụng ngay bí quyết làm đẹp này.
Trồng cây chuối 30 giây mỗi ngày
Không cần tập luyện đến vài chục phút hay ăn kiêng kham khổ, bạn chỉ cần trồng cây chuối, có thể tựa vào tường 30 giây mỗi ngày để cải thiện vóc dáng, tăng cường tuần hoàn máu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.
Bơ trị rạn da, kéo căng nếp nhăn
Dùng bơ chín trộn cùng dầu ô liu đắp trực tiếp vào các vùng xuất hiệt nhiều nếp nhăn, rạn sau thời gian ngắn sẽ giúp làn da mịn màng chỉ sau thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu bơ để thay thế vẫn đạt được hiệu quả tương tự.
Rửa mặt bằng nước ấm trước
Để quá trình vệ sinh da mặt hiệu quả hơn, đồng thời giúp da hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn, hãy dùng nước ấm để rửa mặt trước. Sau đó, mới dùng dung dịch vệ sinh da thông dụng.
Mát xa da mặt bằng đá lạnh trước khi ngủ
Phương pháp này giúp làn da se khít lỗ chân lông, trở nên mịn màng, căng mướt cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.
Có thể dùng đá lạnh đơn thuần, hoặc dùng nước ép rau lá xanh, quả tươi để làm đá lạnh và sử dụng.
"Bí kíp" gồm 7 mẹo làm đẹp đơn giản từ thiên nhiên trên đây sẽ giúp bạn chăm sóc nhan sắc, vóc dáng dễ dàng hơn rất nhiều.