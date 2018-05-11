7 bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên cực kỳ hiệu quả mà phụ nữ nào cũng nên biết

Đầu tiên, chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm, thêm 100ml giấm gạo hoặc giấm táo vào, hòa đều rồi bắt đầu ngâm mình.

Những bí quyết làm đẹp từ tự nhiên đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoảng lớn thời gian cũng như tiền bạc lớn trong công cuộc chăm sóc nhan sắc.

Nước có ga tự nhiên chứa nhiều khoáng chất thiết yếu có khả năng làm mềm mượt mái tóc, đồng thời điều trị mẩn ngứa, nấm da đầu, gàu hiệu nghiệm.

Nằm yên thư giãn khoảng 20 phút rồi tắm lại với sữa là hoàn thành. Sau lần đầu tiên áp dụng phương pháp này, độc tố sẽ được đào thải đáng kể, đồng thời làn da cũng trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.

Dùng nước khoáng có ga với dầu gội để vệ sinh da đầu, tóc 2 - 3 lần mỗi tuần, sau khoảng 10 ngày, mái tóc sẽ trông mềm mượt, óng ả hơn rất nhiều.

Gội đầu bằng nước khoáng có ga tự nhiên là bí quyết làm đẹp mái tóc mà mọi cô gái phải biết - Ảnh: Internet

Lưu giữ mùi hương nước hoa

Không phải dùng son dưỡng hay Vaseline, mà thoa nước hoa vào các vị trí như đầu ngón tay, quanh rốn, vùng da dưới canh tay mới là mẹo lưu giữ mùi hương tự nhiên lâu nhất. Từ giờ, hãy áp dụng ngay bí quyết làm đẹp này.

Xịt nước hóa vào đầu ngón tay là bí quyết lưu giữ mùi hương lâu một cách tự nhiên mà không cần đến son dưỡng hay Vaseline - Ảnh: Internet

Trồng cây chuối 30 giây mỗi ngày

Không cần tập luyện đến vài chục phút hay ăn kiêng kham khổ, bạn chỉ cần trồng cây chuối, có thể tựa vào tường 30 giây mỗi ngày để cải thiện vóc dáng, tăng cường tuần hoàn máu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Tập động tác trồng cây chuối 30 giây mỗi ngày là bí quyết làm đẹp vóc dáng một cách tự nhiên mà không cần ăn kiêng - Ảnh: Internet

Bơ trị rạn da, kéo căng nếp nhăn

Dùng bơ chín trộn cùng dầu ô liu đắp trực tiếp vào các vùng xuất hiệt nhiều nếp nhăn, rạn sau thời gian ngắn sẽ giúp làn da mịn màng chỉ sau thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu bơ để thay thế vẫn đạt được hiệu quả tương tự.

Dùng bơ để trị rạn da, nếp nhăn là bí quyết làm đẹp tự nhiên cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Rửa mặt bằng nước ấm trước

Để quá trình vệ sinh da mặt hiệu quả hơn, đồng thời giúp da hấp thụ nhiều dưỡng chất hơn, hãy dùng nước ấm để rửa mặt trước. Sau đó, mới dùng dung dịch vệ sinh da thông dụng.



Bí quyết rửa mặt bằng nước ấm giúp da đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Mát xa da mặt bằng đá lạnh trước khi ngủ

Phương pháp này giúp làn da se khít lỗ chân lông, trở nên mịn màng, căng mướt cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Có thể dùng đá lạnh đơn thuần, hoặc dùng nước ép rau lá xanh, quả tươi để làm đá lạnh và sử dụng.

Bí quyết se khít lỗ chân lông, làm đẹp da từ đá lạnh - Ảnh: Internet

"Bí kíp" gồm 7 mẹo làm đẹp đơn giản từ thiên nhiên trên đây sẽ giúp bạn chăm sóc nhan sắc, vóc dáng dễ dàng hơn rất nhiều.