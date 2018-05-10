1 lọ oxy già - 1001 tác dụng làm đẹp chẳng khác gì mỹ phẩm hàng hiệu

Oxy già là dung dịch quen thuộc với mọi gia đình Việt với công dụng khử trùng vết thương ngoài da. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ nếu như biết hết những tác dụng làm đẹp không khác gì mỹ phẩm của loại nước này dưới đây.

Cách thực hiện:

Cho oxy già và bột baking soda vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng vỏ chanh mát xa vùng da dưới cánh tay, dùng bông lau khô rồi thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên. Giữ yên rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Kiên trì áp dụng khoảng 2 lần mỗi tuần, sau 10 ngày bạn sẽ đạt được hiệu quả mong muốn.

Với phương pháp từ oxy già này, bạn có thể dùng để tẩy lông chân, tay nếu muốn với cách thực hiện tương tự.

Oxy già có tác dụng tẩy lông chân, tay và nách hiệu quả - Ảnh: Internet

Giữ màu tóc nhuộm đẹp tự nhiên

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 5 muỗng canh oxy già

- 2 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

Trộn đều lượng oxy già và dầu ô liu đã chuẩn bị, làm tóc hơi ẩm bằng nước ấm. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng rồi giữ yên khoảng 15 phút thì gội lại với dầu xả là hoàn thành.

Phương pháp này sẽ giúp màu tóc nhuộm thêm óng ả, đều và bền lâu hơn.

Oxy già có tác dụng giữ màu tóc nhuộm bền lâu, óng ả - Ảnh: Internet

Oxy già trị mụn trứng cá

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh oxy già

- Bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Mỗi ngày, sau khi ra ngoài về, dùng bông tẩy trang thấm vào dung dịch oxy già để lau nhẹ nhàng da mặt. Kiên trì áp dụng cách này mỗi ngày, sau 1 tuần, các nốt mụn trứng cá sẽ giảm hẳn, da trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.

Oxy già có tác dụng điều trị mụn trứng cá hiệu quả - Ảnh: Internet

Đào thải độc tố trong cơ thể

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 50ml oxy già

- 50ml dầu dừa tự nhiên

- Nước nóng

Cách thực hiện:

Dùng nước nóng để pha nước ấm vừa đủ vào bồn tắm, thêm dầu dừa và oxy già vào, khuấy đều rồi bắt đầu ngâm mình. Nằm thư giãn trong bồn nước ấm khoảng 20 - 30 phút thì tắm sạch lại là hoàn thành.

Cách này vừa giúp đào thải độc tố, thư giãn tinh thần vừa nuôi dưỡng làn da hiệu quả.

Cho oxy già cùng các nguyên liệu tự nhiên vào nước ấm để ngâm mình có tác dụng đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, thư giãn tinh thần cực kỳ cao - Ảnh: Internet

Làm trắng răng an toàn

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 muỗng canh oxy già

- Nước súc miệng thông dụng

Cách thực hiện:

Trộn oxy già đã chuẩn bị vào nước súc miệng khoảng 30 giây thì dùng kem đánh răng lại. Sau lần đầu tiên áp dụng, răng sẽ trắng sáng hơn trông thấy.

Oxy già có tác dụng tẩy mảng bám ố vàng giúp răng trắng sáng hiệu quả, an toàn - Ảnh: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời mà oxy già mang đến, ngay từ bây giờ bạn nên sở hữu loại dung dịch khử trùng này tại nhà.