1 lọ oxy già - 1001 tác dụng làm đẹp chẳng khác gì mỹ phẩm hàng hiệu

Lọ oxy già vốn dùng để khử trùng vết thương lại có rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp, bạn nhất định phải tường tận.
- Chạy bộ giảm béo hóa ra phải biết thời gian và quãng đường chính xác nếu không sẽ phản tác dụng
- Uống dầu dừa mỗi ngày có tác dụng chống lão hóa, giảm cân nhanh không thua kém gì 'thần dược'
Oxy già là dung dịch quen thuộc với mọi gia đình Việt với công dụng khử trùng vết thương ngoài da. Tuy nhiên, bạn sẽ bất ngờ nếu như biết hết những tác dụng làm đẹp không khác gì mỹ phẩm của loại nước này dưới đây.
Tẩy lông nách bằng oxy già
Nguyên liệu cần có:
- 4 muỗng canh oxy già
- 2 muỗng canh baking soda
Cách thực hiện:
Cho oxy già và bột baking soda vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng vỏ chanh mát xa vùng da dưới cánh tay, dùng bông lau khô rồi thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên. Giữ yên rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.
Kiên trì áp dụng khoảng 2 lần mỗi tuần, sau 10 ngày bạn sẽ đạt được hiệu quả mong muốn.
Với phương pháp từ oxy già này, bạn có thể dùng để tẩy lông chân, tay nếu muốn với cách thực hiện tương tự.
Giữ màu tóc nhuộm đẹp tự nhiên
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 5 muỗng canh oxy già
- 2 muỗng canh dầu ô liu
Cách thực hiện:
Trộn đều lượng oxy già và dầu ô liu đã chuẩn bị, làm tóc hơi ẩm bằng nước ấm. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng rồi giữ yên khoảng 15 phút thì gội lại với dầu xả là hoàn thành.
Phương pháp này sẽ giúp màu tóc nhuộm thêm óng ả, đều và bền lâu hơn.
Oxy già trị mụn trứng cá
Nguyên liệu cần có:
- 3 muỗng canh oxy già
- Bông tẩy trang
Cách thực hiện:
Mỗi ngày, sau khi ra ngoài về, dùng bông tẩy trang thấm vào dung dịch oxy già để lau nhẹ nhàng da mặt. Kiên trì áp dụng cách này mỗi ngày, sau 1 tuần, các nốt mụn trứng cá sẽ giảm hẳn, da trở nên mềm mịn hơn rất nhiều.
Đào thải độc tố trong cơ thể
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 50ml oxy già
- 50ml dầu dừa tự nhiên
- Nước nóng
Cách thực hiện:
Dùng nước nóng để pha nước ấm vừa đủ vào bồn tắm, thêm dầu dừa và oxy già vào, khuấy đều rồi bắt đầu ngâm mình. Nằm thư giãn trong bồn nước ấm khoảng 20 - 30 phút thì tắm sạch lại là hoàn thành.
Cách này vừa giúp đào thải độc tố, thư giãn tinh thần vừa nuôi dưỡng làn da hiệu quả.
Làm trắng răng an toàn
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 2 muỗng canh oxy già
- Nước súc miệng thông dụng
Cách thực hiện:
Trộn oxy già đã chuẩn bị vào nước súc miệng khoảng 30 giây thì dùng kem đánh răng lại. Sau lần đầu tiên áp dụng, răng sẽ trắng sáng hơn trông thấy.
Với những tác dụng tuyệt vời mà oxy già mang đến, ngay từ bây giờ bạn nên sở hữu loại dung dịch khử trùng này tại nhà.