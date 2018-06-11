6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi'

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/06/2018 15:52

Theo nghiên cứu, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen đơn giản hàng ngày, cơ thể sẽ tự đốt cháy mỡ thừa giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Trang Brightside đã tập hợp một số thói quen lành mạnh hàng ngày mà bạn nên áp dụng nếu muôn giảm cân dễ dàng. 

Tránh xa thực phẩm giàu chất béo

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Nghiên cứu Người tiêu dùng, nhóm người tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo thường có cảm giác đói nhanh hơn, đồng thời cơn thèm ăn cũng gia tăng. Điều này khiến bạn ăn nhiều hơn và làm cân nặng cứ tăng lên đều đều.

Do đó, để hạn chế tình trạng tăng cân bạn nên hạn chế nhóm thực phầm giàu chất béo. Chỉ nên bổ sung chất béo từ tinh dầu tự nhiên và các loại hạt. 

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Hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo không lành mạnh - Ảnh: Internet

Ngủ 6 - 8 tiếng mỗi ngày

Theo nghiên cứu của Trung tâm Y tế Wake Forest, nhóm người thường xuyên ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi ngày sẽ tiêu thụ chất béo nhiều gấp 2 lần so với số người ngủ từ 6 - 8 tiếng. 

Ngoài ra, ngủ không đủ giấc sẽ tạo điều kiện cho cảm giác thèm ăn đến nhiều lần hơn trong ngày. Vì thiếu ngủ làm gia tăng bài tiết chất corticol - hóc môn điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 2
Ngủ đủ giấc, cụ thể là 6 - 8 tiếng mỗi đêm hạn chế khả năng hấp thụ chất béo vào trong cơ thể - Ảnh: Internet

Không uống cà phê khi đói

Nhiều người có thói quen uống một tách cà phê vào sáng sớm, ngay sau khi thức giấc. Liên quan đến việc này, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi nạp cà phê vào dạ dày rỗng sẽ gia tăng axit trong đường ruột gây ra các vấn đề nguy hiểm như viêm, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa.

Hơn nữa, thói quen uống cà phê khi đói còn làm tăng khả năng tích tụ dưới da của mỡ thừa và khiến tinh thần căng thẳng hơn. 

6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 3
Nếu không muốn mỡ thừa ngày càng dày, đừng nên uống cà phê khi bụng đói - Ảnh: Internet

Không nghe nhạc, xem tivi khi ăn

Nếu giảm một nửa thời gian xem tivi trong ngày, mỗi người sẽ đốt cháy được thêm 119 calo. Ngoài ra, vừa ăn vừa xem tivi hay nghe nhạc khiến bạn quên đi cảm giác no và nạp vào quá nhiều calo, điều này vô tình làm cơ thể tăng cân nhanh hơn. 

6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 4
Đừng ăn khi đang xem tivi vì thói quen này vô tình khiến bạn tăng cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngưng uống soda

Một ly soda thông thường chứa 140 calo và 38gr đường. Điều này có nghĩa là nếu bạn uống 1 lon soda mỗi ngày, sau thời gian ngắn, cân nặng sẽ tăng lên đáng kể. 

Nghiên cứu trên người phụ nữ có thói quen uống 1 lon soda mỗi ngày cho thấy, cô tăng gần 1kg mỗi tuần. Chính vì vậy, hãy ngưng uống loại nước có ga này ngay nếu bạn không muốn cơ thể ngày càng mập mạp. 

6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 5
Ngưng ngay thói quen uống nước soda mỗi ngày để ngăn tình trạng tăng cân - Ảnh: Internet

Không ăn thêm gì sau bữa tối

Nhiều người có thói quen ăn thêm món tráng miệng, đồ ăn vặt sau bữa ăn tối. Những món ăn này thường có vị ngọt, nhiều đường, bơ và sữa. Điều này khiến cơ thể không kịp tiêu hóa, vô tình làm chất béo bị tích tụ lại trong lúc bạn ngủ. Thay vào việc ăn vặt, hãy uống tách trà xanh, mật ong hoặc nước ép không đường để tăng hiệu quả giảm cân. 

6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 6
Uống tách trà xanh thay thế đồ ăn vặt, món tráng miệng sẽ giúp bạn giảm cân dễ hơn - Ảnh: Internet
6 việc làm đơn giản khiến cơ thể tự đốt cháy mỡ thừa giúp giảm cân 'dễ như chơi' - Ảnh 7
Sự cải thiện về vóc dáng đáng kể sau thời gian ngắn áp dụng các thói quen lành mạnh trên - Ảnh: Internet

Chỉ cần kiên trì tập cho bản thân các thói quen đơn giản trên, hiệu quả giảm cân đạt được sau khoảng 10 ngày sẽ khiến bạn ngỡ ngàng. 

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