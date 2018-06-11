Lịch uống nước hàng ngày giúp giảm cân 'thần tốc' mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện cực nhọc

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/06/2018 11:03

Hãy tập uống nước theo thời khóa biểu khoa học sau đây vì thói quen này sẽ giúp bạn giảm cân, thanh lọc cơ thể cực kỳ hiệu quả.

Theo nghiên cứu, uống nước vào những thời điểm phù hợp suốt thời gian dài sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi, chuyển hóa chất, từ đó đẩy nhanh hiệu quả giảm cân và đào thải độc tố, chất béo ra ngoài. Sau đây là lịch uống nước giảm cân"}" data-sheets-userformat="{"2":33567681,"3":{"1":0},"9":0,"10":2,"11":0,"12":0,"15":"Times New Roman","16":11,"28":1}">lịch uống nước giảm cân giúp bạn có thể theo dõi và uống nước điều độ.

Cách uống nước giúp giảm cân

6 - 7 giờ sáng

Đây là ly nước đầu tiên trong ngày mà bạn nạp vào cơ thể. Uống nước khi bụng đói lúc sáng có thể làm đầy dạ dày khiến bạn ăn ít hơn, nhờ đó, cơ thể sẽ nạp vào ít năng lượng và giảm cân đều đều.

Hơn nữa, sau một đêm dài ngủ say, cơ thể sẽ tích tụ lượng lớn độc tố, cặn bã. Khi uống nước vào lúc sáng sớm sẽ giúp thanh lọc và đẩy nhanh tốc độ việc đốt cháy. Điều này giúp cơ thể thon gọn cực kỳ nhanh chóng. 

Tuy nhiên, vào buổi sáng dạ dày rất nhạy cảm nên bạn hãy dùng nước ấm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Lịch uống nước hàng ngày giúp giảm cân 'thần tốc' mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện cực nhọc - Ảnh 1
Uống nước ấm ngay sau khi thức giấc, trước bữa ăn khoảng 30 phút giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

9 giờ sáng

Sau khi ăn sáng khoảng 1 giờ đồng hồ, bạn nên uống thêm 1 đến 2 ly nước lọc, có thể là nước chanh, nước mật ong tùy thích. 

11 giờ 30

Trước khi ăn trưa khoảng 30 phút, bạn hãy uống 1 ly nước lọc, tốt nhất là nên dùng nước chanh hoặc nước ép rau xanh, điều này giúp hạn chế cơn thèm ăn và ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo, tinh bột.

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13 giờ 30

Đây là khoảng thời gian sau khi nghỉ trưa, việc bạn uống ly nước vào lúc này cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái, sảng khoái và có tinh thần làm việc hơn. 

Lịch uống nước hàng ngày giúp giảm cân 'thần tốc' mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện cực nhọc - Ảnh 2
Uống nước đúng giờ ngoài giảm cân còn cực kỳ tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

15 giờ 

Vào thời điểm này, bạn nên uống 1 ly nước trà xanh. Trong loại nước này chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, dưỡng chất, Vitamin cực kỳ tốt cho người đang giảm cân. 

20 giờ

Sau khi ăn tối, bạn nên uống ngay 1 ly nước lọc. Ngoài ra, bạn có thể uống nước sau khi tắm. 

22 giờ

Ly nước cuối cùng nạp vào trong ngày này có khả năng tăng cường tái tạo tế bào, đẩy nhanh quá trình trao đổi, chuyển hóa, đốt cháy chất béo trong đêm. 

Lượng nước cần thiết trong ngày

Theo nghiên cứu, mỗi ngày cơ thể cần từ 12 - 15 ly nước, tương đương với 2 - 3 lít để cung cấp cho các hoạt động bên trong. Lượng nước này bao gồm cả nước lọc, trà, sữa, trong thực phẩm, món ăn hàng ngày. 

Theo các chuyên gia, nhóm người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa, ngồi nhiều một chỗ chỉ nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Vì cơ thể của họ không có nhiều điều kiện để thoát nhiều trong ngày. Ngược lại, nhóm người thường xuyên hoạt động ngoài trời nên uống từ 2,5 đến 3 lít nước mỗi ngày. 

Lịch uống nước hàng ngày giúp giảm cân 'thần tốc' mà chẳng cần ăn kiêng hay tập luyện cực nhọc - Ảnh 3
Uống nước đúng giờ, đủ liều lượng mang đến hiệu quả giảm cân, thanh lọc cơ thể cực kỳ tốt - Ảnh: Internet

Thời khóa biểu uống nước trong ngày trên mang đến hiệu quả giảm cân cao nếu bạn kiên trì áp dụng trong suốt thời gian nhất định. Ngoài ra, áp dụng phương pháp này còn góp phần cải thiện sức khỏe hiệu nghiệm. 

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Chuẩn bị sả, chanh và mật ong để chế biến nước uống theo công thức sau, áp dụng đều đặn trong vòng 1 tuần, cân nặng và mỡ thừa sẽ giảm đến bất ngờ.

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