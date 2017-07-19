5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, các nàng lười không nên bỏ qua

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/07/2017 15:12

5 mẹo làm đẹp dưới đây sẽ vô cùng bổ ích đối với những cô nàng lười chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình.

Nếu bạn muốn sở hữu một diện mạo mới, xinh xắn và rạng ngời trong thời gian nhanh nhất, hãy áp dụng ngay 5 mẹo làm đẹp đơn giản dưới đây.

1. Dưỡng tóc mềm mượt bằng bia

Với những thành phần hữu ích như men, mạch nha, vitamin, khoáng chất... bia chính là nguyên liệu tuyệt vời giúp bạn sở hữu mái tóc suôn dài, mềm mượt ngay tại nhà. 

Cách sử dụng: Đầu tiên, bạn trộn đều bia với nước lọc theo tỉ lệ 1:1 vào chiếc thau nhỏ. Tiếp theo, sử dụng hỗn hợp này để ủ tóc khoảng 10 phút thì gội sạch với nước là hoàn thành.

5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo cho các nàng lười
Dưỡng tóc mềm mượt từ bia là mẹo làm đẹp ít người biết đến nhưng mang lại hiệu quả rất cao - Ảnh: Internet

2. Làm trắng răng bằng than hoạt tính

5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo cho các nàng lười
Than hoạt tính có tính tẩy mạnh mẽ, do đó giúp răng trắng sáng một cách nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: Bạn hòa tan 5 viên than hoạt tính vào 50ml nước. Tiếp theo, dùng bàn chải đánh răng thoa đều hỗn hợp lên răng, giữ khoảng 2 phút thì súc miệng với nước ấm. Ngay sau đó, bạn sẽ sở hữu được hàm răng trắng sáng bất ngờ. 

3. Dưỡng lông mi cong dài với phấn rôm trẻ em

Bạn chẳng có nhiều thời gian để sử dụng các phương pháp dưỡng dài mi, hãy thực hiện theo các bước dưới đây, hàng mi sẽ trở nên cong dài tức thì.

5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo cho các nàng lười
Các nàng nên bỏ túi mẹo làm dài lông mi với phân rôm em bé này - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Hãy chuốt lên mi một lớp mascara mỏng.

Bước 2: Bôi phấn rôm em bé lên lông mi.

Bước 2: Chuốt mascara lên một lần nữa là hoàn thành.

Chỉ với 3 bước đơn giản là bạn đã sở hữu được hàng mi cong vút vô cùng tự nhiên.

4. Che quầng thâm mắt bằng son môi

5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo cho các nàng lười
Mẹo dùng son môi để che quầng thâm mắt vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Thoa đều lớp kem che khuyết điểm lên vùng da xung quanh mắt.

Bước 2: Tiếp tục thoa son môi ở vùng da thâm sạm quanh mắt theo hình vòng cung.

Bước 3: Dùng đầu ngón tay tán đều lớp son môi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi đã được che giấu hoàn toàn.

5. Sử dụng kem che khuyết điểm để tạo viền môi

5 mẹo làm đẹp giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo cho các nàng lười
Đây mẹo làm đẹp giúp bạn nhanh chóng sở hữu đôi môi căng mọng, quyến rũ - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: Dùng kem che khuyết điểm thoa lấp đi viền môi vốn có. Đợi đến khi lớp kem vừa thoa khô đi, dùng chì kẻ viền môi tạo dáng môi như mong muốn. Cuối cùng, tô son môi là bạn đã sở hữu ngay đôi môi căng mọng đúng chuẩn.

Phương pháp này vừa giúp bạn tạo đôi môi như mong muốn, lại giúp son môi lâu trôi hơn.

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