1 quả chanh - 3 cách giảm cân cấp tốc tại nhà chỉ trong 1 tuần

Dưới đây là 3 cách giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần từ chanh, bạn có thể áp dụng ngay để sở hữu vóc dáng săn chắc, cân đối mà không cần tập luyện.

Bạn muốn giảm cân cấp tốc tại nhà mà không phải trải qua quá trình tập luyện cực nhọc hay ăn kiêng kham khổ, hãy áp dụng các công thức nước uống từ chanh dưới đây. Giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần Chanh là loại quả có khả năng giảm cân hiệu quả, nhanh chóng và cực kỳ an toàn đối với sức khỏe. Bởi lượng axit tự nhiên trong loại quả này có khả năng đốt cháy mỡ thừa rồi đào thải ra ngoài cực nhanh.

Hơn thế, trong chanh còn có lượng lớn Vitamin C, E cùng hàng loạt khoáng chất khác có khả năng tăng cường chuyển hóa, trao đổi chất giúp độc tố, cặn bã lẫn chất béo được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, nếu muốn giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần dễ dàng nhất, bạn nên áp dụng 3 công thức từ quả chanh dưới đây.

Cách giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần bằng chanh cực kỳ an toàn đối với sức khỏe - Ảnh: Internet Cách giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần Từ lâu, con người đã biết chế biến chanh thành các loại thức uống bổ dưỡng nhằm thanh nhiệt, giải độc co cơ thể. Với những công thức cũ, chỉ cần thêm bớt một vài nguyên liệu, bạn sẽ sở hữu được "thần dược' giúp giảm cân cấp tốc tại nhà chỉ trong 1 tuần. Công thức 1: Chanh mật ong Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 2 quả chanh tươi - 1 muỗng canh mật ong - 300ml nước ấm Cách thực hiện: Vắt nước cốt chanh vào ly nước ấm, sau đó thêm mật ong vào rồi khuấy đều là có thể thưởng thức. Bạn nên uống ly nước giảm cân này trước khi ngủ khoảng 45 - 60 phút để đạt được hiệu quả tối ưu. Nước uống giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần bằng chanh và mật ong - Ảnh: Internet Công thứ 2: Chanh pha loãng Nguyên liệu chuẩn bị: - 2 quả chanh tươi - 2 lít nước lọc Cách thực hiện: Cho nước lọc vào lọ thủy tinh, vắt nước cốt chanh vào rồi khuấy đều. Bạn uống loại nước này suốt cả ngày, đặc biệt, nên uống 1 ly trước các bữa ăn chính để hỗ trợ giảm cân cấp tốc. Nước chanh pha loãng giúp giảm cân cấp tốc chỉ trong 1 tuần tại nhà - Ảnh: Internet Công thức 3: Nước chanh gừng Nguyên liệu cần có: - 2 quả chanh tươi - 1 củ gừng Cách thực hiện: Chanh vắt lấy nước cốt cho vào chiếc bát nhỏ, giữ lại vỏ. Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng. Tiếp đó, đun sôi 1 lít nước rồi cho nước cốt chanh và gừng vào, đun sôi thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Cuối cùng, thêm vỏ chanh vào khuấy đều và cho vào lọ thủy tinh. Nước chanh gừng giúp giảm cân cấp tốc tại nhà trong 1 tuần - Ảnh: Internet Bạn nên chia nhỏ lọ nước này thành 3 phần uống trước 3 bữa ăn chính khoảng 40 phút để ngăn ngừa cơ thể hấp thụ chất béo và đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu. Với 3 cách giảm cân cấp tốc tại nhà bằng chanh trên, bạn không phải tốn công ăn kiêng hay tập luyện nhưng vẫn có thể sở hữu thân hình cân đối, săn chắc.

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