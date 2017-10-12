Tuyệt chiêu trị mụn thịt bằng nha đam giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tuổi

Làm đẹp 12/10/2017 14:40

Trị mụn thịt bằng nha đam từ xa xưa đã được ông bà ta áp dụng, cách này khá dễ thực hiện, mang lại hiệu quả làm đẹp cao nên vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Các dưỡng chất trong nha đam nhanh chóng thấm sâu vào da phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức, làm xẹp mụn thịt trong thời nhanh nhất.

Nha đam là “thần dược” làm đẹp hiệu quả, có công dụng chữa được nhiều bệnh lý trên da. Nhờ có hàm lượng các vitamin A, B, C Mg, K… và các dưỡng chất khác nhanh chóng tác động lên cấu trúc biểu bì của da, tạo thành liên kết vững chắc để trị mụn thịt nhanh chóng. Thông thường, sau khi bạn kiên trì áp dụng cách trị mụn thịt bằng nha đam khoảng 1-2 tháng, làn da không những sạch mụn, hết sần sùi mà còn trắng hồng rạng rỡ và tươi tắn hơn.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam nguyên chất

 

Cách trị mụn thịt bằng nha đam nguyên chất
Cách trị mụn thịt bằng nha đam nguyên chất. Ảnh internet

Bạn cần chuẩn bị một lá nha đam to bản, sau đó lột sạch vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần thịt bên trong. Sau khi bạn vệ sinh da sạch sẽ, đã loại bỏ hết lớp dầu thừa và bụi bẩn bám dính, thì bạn dùng phần thịt nha đam chà nhẹ nhàng lên các nốt mụn thịt.

Chà đi chà lại khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam kết hợp nước vo gạo

 

Cách trị mụn thịt bằng nha đam kết hợp nước vo gạo
Cách trị mụn thịt bằng nha đam kết hợp nước vo gạo. Ảnh internet

Phương pháp này giúp tăng cường khả năng thẩm thấu vào da, cải thiện phần mô liên kết trong mụn thịt. Nên chỉ trong thời gian ngắn áp dụng, các nốt mụn thịt sẽ bị loại bỏ gần hết.  

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa gel nha đam.
  • 1 thìa tinh bột gạo.
  • ½ thìa muối.

Hướng dẫn thực hiện:

  • Bạn lấy nước gao để trong 4 tiếng, phần tinh bột gạo sẽ lắng xuống.
  • Lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn trộn đều với tinh bột gạo và cho thêm một chút muối.
  • Vệ sinh làn da sạch sẽ, rồi bạn thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn thịt.
  • Khoảng 20 phút sau bạn rửa sạch bằng nước mát.

Phương pháp này không đơn thuần chỉ là trị mụn thịt trên mặt mà còn chăm sóc da bạn một cách tự nhiên bằng vitamin C và các vitamin B trong nước vo gạo và gel nha đam.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam và mật ong

 

Cách trị mụn thịt bằng nha đam và mật ong
Cách trị mụn thịt bằng nha đam và mật ong. Ảnh internet

Mật ong và nha đam kết hợp với nhau sẽ tạo thành loại “kem” trị mụn thịt hiệu quả. Bởi có các thành phần như chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, vitamin A, C, E trong các nguyên liệu này sẽ kết hợp với nhau thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất.

Nguyên liệu cần có:

  • Mật ong nguyên chất: 1 thìa cà phê.
  • Gel nha đam nguyên chất: 2 thìa cà phê.
  • Sữa chua không đường: 1 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau đó dùng nước ấm pha muối loãng vệ sinh làn da sạch sẽ, để các lỗ chân lông nở ra, thông thoáng hơn.
  • Thoa đều hỗn hợp lên vùng mụn thịt khoảng 20 phút, sau khi các dưỡng chất đã thấm sâu vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da thay đổi đến kinh ngạc.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam và dầu oliu

Đây cũng là cách trị mụn thịt vô cùng hiệu quả, do nha đam và dầu oliu đều chứa nhiều thành phần dưỡng chất có tác dụng tăng sinh collagen mới để phá vỡ mô liên kết cũ, vừa  làm xẹp mụn thịt hiệu quả mà còn giúp da đẹp rạng ngời, căng tràn sức sống.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa gel nha đam.
  • 1 thìa tinh dầu oliu.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều dầu oliu và nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau đó làm sạch vùng da mụn bằng sữa rửa mặt dùng khăn thấm khô.
  • Tiếp theo thoa đều hỗn hợp lên da mụn, để khoảng 20 phút.
  • Cuối cùng bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy các nốt mụn thịt biến mất nhanh chóng, cải thiện thẩm mỹ cho làn da hiệu quả.

Chỉ với những cách điều trị đơn giản ở trên mà bạn sẽ nhanh chóng “xóa bỏ” mụn thịt hiệu quả mà không cần phải tốn nhiều thời gian và chi phí để đi đến các trung tâm thẩm mỹ. Không những vậy, những cách này còn rất an toàn và phù hợp với nhiều loại da, nên bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay. 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn thịt trị mụn thịt bằng lá tía tô trị mụn thịt bằng tỏi trị mụn thịt quanh mắt trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 57 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới