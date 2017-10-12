Tuyệt chiêu trị mụn thịt bằng nha đam giúp bạn sở hữu làn da đẹp không tuổi

Nha đam là “thần dược” làm đẹp hiệu quả, có công dụng chữa được nhiều bệnh lý trên da. Nhờ có hàm lượng các vitamin A, B, C Mg, K… và các dưỡng chất khác nhanh chóng tác động lên cấu trúc biểu bì của da, tạo thành liên kết vững chắc để trị mụn thịt nhanh chóng. Thông thường, sau khi bạn kiên trì áp dụng cách trị mụn thịt bằng nha đam khoảng 1-2 tháng, làn da không những sạch mụn, hết sần sùi mà còn trắng hồng rạng rỡ và tươi tắn hơn.

Bạn cần chuẩn bị một lá nha đam to bản, sau đó lột sạch vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần thịt bên trong. Sau khi bạn vệ sinh da sạch sẽ, đã loại bỏ hết lớp dầu thừa và bụi bẩn bám dính, thì bạn dùng phần thịt nha đam chà nhẹ nhàng lên các nốt mụn thịt.

Chà đi chà lại khoảng 20 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần sẽ thấy hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam kết hợp nước vo gạo

Phương pháp này giúp tăng cường khả năng thẩm thấu vào da, cải thiện phần mô liên kết trong mụn thịt. Nên chỉ trong thời gian ngắn áp dụng, các nốt mụn thịt sẽ bị loại bỏ gần hết.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

1 thìa tinh bột gạo.

½ thìa muối.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn lấy nước gao để trong 4 tiếng, phần tinh bột gạo sẽ lắng xuống.

Lấy phần thịt nha đam xay nhuyễn trộn đều với tinh bột gạo và cho thêm một chút muối.

Vệ sinh làn da sạch sẽ, rồi bạn thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn thịt.

Khoảng 20 phút sau bạn rửa sạch bằng nước mát.

Phương pháp này không đơn thuần chỉ là trị mụn thịt trên mặt mà còn chăm sóc da bạn một cách tự nhiên bằng vitamin C và các vitamin B trong nước vo gạo và gel nha đam.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam và mật ong

Mật ong và nha đam kết hợp với nhau sẽ tạo thành loại “kem” trị mụn thịt hiệu quả. Bởi có các thành phần như chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, vitamin A, C, E trong các nguyên liệu này sẽ kết hợp với nhau thúc đẩy quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong nguyên chất: 1 thìa cà phê.

Gel nha đam nguyên chất: 2 thìa cà phê.

Sữa chua không đường: 1 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn ở trên thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó dùng nước ấm pha muối loãng vệ sinh làn da sạch sẽ, để các lỗ chân lông nở ra, thông thoáng hơn.

Thoa đều hỗn hợp lên vùng mụn thịt khoảng 20 phút, sau khi các dưỡng chất đã thấm sâu vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da thay đổi đến kinh ngạc.

Cách trị mụn thịt bằng nha đam và dầu oliu

Đây cũng là cách trị mụn thịt vô cùng hiệu quả, do nha đam và dầu oliu đều chứa nhiều thành phần dưỡng chất có tác dụng tăng sinh collagen mới để phá vỡ mô liên kết cũ, vừa làm xẹp mụn thịt hiệu quả mà còn giúp da đẹp rạng ngời, căng tràn sức sống.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa gel nha đam.

1 thìa tinh dầu oliu.

Cách thực hiện:

Trộn đều dầu oliu và nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó làm sạch vùng da mụn bằng sữa rửa mặt dùng khăn thấm khô.

Tiếp theo thoa đều hỗn hợp lên da mụn, để khoảng 20 phút.

Cuối cùng bạn rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần, bạn sẽ thấy các nốt mụn thịt biến mất nhanh chóng, cải thiện thẩm mỹ cho làn da hiệu quả.

Chỉ với những cách điều trị đơn giản ở trên mà bạn sẽ nhanh chóng “xóa bỏ” mụn thịt hiệu quả mà không cần phải tốn nhiều thời gian và chi phí để đi đến các trung tâm thẩm mỹ. Không những vậy, những cách này còn rất an toàn và phù hợp với nhiều loại da, nên bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay.