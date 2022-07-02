Nguyên nhân dẫn đến mụn thịt là do sự tăng trưởng quá mức của collagen và tuyến mồ hôi nên đã tạo những đốm thịt cộm dưới da. Mụn thịt thường nổi những nốt nhỏ 1-3mm trên bề mặt da hoặc hơi ngả vàng. Để loại bỏ những nốt mụn thịt này nhiều bạn phải dùng đến phương pháp bắn lazer. Giờ đây, chỉ với những phương pháp dân gian đã giúp bạn loại bỏ được những nốt mụn thịt.

Mặc dù mụn thịt không gây hại đến sức khỏe nhưng xuất hiện trên cơ thể hay khuôn mặt luôn làm chúng ta mất tự tin.

Tỏi thực phẩm phẩm khá quen thuộc đối với chúng ta, tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, enzyme như allicin có khả năng, giúp xóa những nốt mụn thịt và ngăn ngừa sự phát triển quay trở lại của các vi khuẩn gây mụn. Bên trong tỏi còn có chứa một số loại vitamin như B1 và B2 giúp chuyển đổi hàm lượng protein cần thiết cho cơ thể giúp da sáng đều màu và mịn màng hơn. Sau khi sử dụng phương pháp này làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, mềm mại và những nốt mụn thịt cũng tiêu tan khỏi da.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những cách đơn giản và dễ áp dụng nhất, bởi chỉ cần 1 – 2 củ tỏi tươi và 1 chút giấm là các bạn đã có thể thực hiện trị mụn thịt quanh mắt, mặt,….

Áp dụng cách này khoảng 2 – 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong muốn nhé.

- Bước 1: Rửa mặt sạch, nhất là vùng da bị mụn thịt

- Bước 2: Bóc vỏ 2 củ tỏi rồi giã nhuyễn bằng cối, tránh để nước tỏi bắn vào mắt

- Bước 3: Đổ nước ép tỏi vừa giã ra chén, sau đó có 1 thìa giấm và khuấy đều

- Bước 4: Dùng bông gòn thấm nước tỏi rồi chấm lên các đốm mụn thịt. Khoảng vài phút, các bạn lặp lại động tác này, sau 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước ấm.

2. Cách trị mụn thịt bằng lá tía tô

Lá tía tô có công dụng làm trắng da và trị mụn bởi vì loại lá này có tính kháng khuẩn, kháng viêm rất cao. Không chỉ vậy, mà lá tía tô còn giúp loại bỏ mụn thịt trên da một cách nhẹ nhàng không đau rát. Bên trong lá tía tô chứa rất nhiều ceramide đây là hoạt chất có khả năng duy trì và khóa ẩm tốt cho làn da. Hàm lượng chất axit linoleic trong lá tía tô cao, giúp trao đổi và tái tạo tế bào mới tốt hơn và trị mụn thịt tận gốc.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Bước 1: Chọn 1 nắm tía tô tươi, sau đó làm sạch và để ráo nước

- Bước 2: Giã nhuyễn tía tô, vắt lấy nước

- Bước 3: Dùng tăm bông nhúng vào nước tía tô và thoa lên vùng da có mụn thịt

- Bước 4: Dùng bã tía tô đắp lên vùng có mụn thịt và giữ trong khoảng 15 phút

- Bước 5: Rửa lại mặt và thấm khô bằng khăn mềm.

3. Cách trị mụn thịt bằng kem đánh răng

Kem đánh răng đã quá quen thuộc, nhưng công dụng lại rất đa dạng bên cạnh làm trắng răng thì kem đánh răng cũng loại bỏ được mụn thịt trên da nhanh chóng. Đặc biệt các bạn nên lưu ý, chỉ sử dụng kem đánh răng màu trắng để điều trị mụn thịt, hoặc sử dụng kết hợp với muối biển hay baking soda để gia tăng hiệu quả hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Vùng da bị mụn thịt phải vệ sinh thật sạch sẽ trước khi bắt đầu. Hãy dùng sữa rửa mặt, tẩy da chết để làm sạch hoàn toàn những vi khuẩn và bụi cẩn.

- Lấy khăn mềm để làm khô vùng da đó sau khi rửa sạch.

- Chấm kem đánh răng lên khắp vùng da có mụn. Thoa một lớp mỏng vừa phải, đừng thoa quá dày nhé.

- Cuối cùng, để cho kem đánh răng khô đi, khoảng 20 phút thì rửa mặt thật sạch lại bằng nước ấm là xong.

Mách nhỏ: Để hiệu quả cao hơn, bạn cũng có thể kết hợp kem đánh răng với các sản phẩm khác như muối biển hoặc là baking soda đều được.

4. Cách trị mụn thịt bằng giấm táo

Giấm táo chứa nhiều hoạt chất axit amin và khả năng thẩm thấu vào da cực kì nhanh giúp phá vỡ những liên kết trong mụn thịt, đẩy nhân cồi ra bên ngoài, đem lại làn da trắng hồng và mịn màng cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

- Trước tiên bạn cần xông hơi da mặt, để giãn nở lỗ chân lông giúp lấy bớt lượng dầu thừa trên da.

- Dùng bông tẩy trang thấm giấm táo lên trên vùng da cần điều trị để khoảng 20 phút rửa sạch lại với nước. Thực hiện 2 - 3 lần/tuần giúp loại bỏ được mụn thịt nhanh chóng.