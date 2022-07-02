Top 4 cách đánh bay mụn thịt lại không gây đau rát chị em nên tham khảo ngay

Làm đẹp 02/07/2022 13:10

Với những cách trị mụn thịt dân gian này có thể giúp bạn loại bỏ được những nhược điểm và trả lại làn da trắng hồng, mịn màng cho bạn.

Mặc dù mụn thịt không gây hại đến sức khỏe nhưng xuất hiện trên cơ thể hay khuôn mặt luôn làm chúng ta mất tự tin. 

Nguyên nhân dẫn đến mụn thịt là do sự tăng trưởng quá mức của collagen và tuyến mồ hôi nên đã tạo những đốm thịt cộm dưới da. Mụn thịt thường nổi những nốt nhỏ 1-3mm trên bề mặt da hoặc hơi ngả vàng. Để loại bỏ những nốt mụn thịt này nhiều bạn phải dùng đến phương pháp bắn lazer. Giờ đây, chỉ với những phương pháp dân gian đã giúp bạn loại bỏ được những nốt mụn thịt.

1. Cách trị mụn thịt bằng tỏi 

Tỏi thực phẩm phẩm khá quen thuộc đối với chúng ta, tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, enzyme như allicin có khả năng, giúp xóa những nốt mụn thịt và ngăn ngừa sự phát triển quay trở lại của các vi khuẩn gây mụn. Bên trong tỏi còn có chứa một số loại vitamin như B1 và B2 giúp chuyển đổi hàm lượng protein cần thiết cho cơ thể giúp da sáng đều màu và mịn màng hơn. Sau khi sử dụng phương pháp này làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, mềm mại và những nốt mụn thịt cũng tiêu tan khỏi da. 

Top 4 cách đánh bay mụn thịt lại không gây đau rát chị em nên tham khảo ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những cách đơn giản và dễ áp dụng nhất, bởi chỉ cần 1 – 2 củ tỏi tươi và 1 chút giấm là các bạn đã có thể thực hiện trị mụn thịt quanh mắt, mặt,….

Áp dụng cách này khoảng 2 – 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả như mong muốn nhé.

- Bước 1: Rửa mặt sạch, nhất là vùng da bị mụn thịt

- Bước 2: Bóc vỏ 2 củ tỏi rồi giã nhuyễn bằng cối, tránh để nước tỏi bắn vào mắt

- Bước 3: Đổ nước ép tỏi vừa giã ra chén, sau đó có 1 thìa giấm và khuấy đều

- Bước 4: Dùng bông gòn thấm nước tỏi rồi chấm lên các đốm mụn thịt. Khoảng vài phút, các bạn lặp lại động tác này, sau 20 phút thì rửa lại mặt bằng nước ấm.

2. Cách trị mụn thịt bằng lá tía tô 

Lá tía tô có công dụng làm trắng da và trị mụn bởi vì loại lá này có tính kháng khuẩn, kháng viêm rất cao. Không chỉ vậy, mà lá tía tô còn giúp loại bỏ mụn thịt trên da một cách nhẹ nhàng không đau rát. Bên trong lá tía tô chứa rất nhiều ceramide đây là hoạt chất có khả năng duy trì và khóa ẩm tốt cho làn da. Hàm lượng chất axit linoleic trong lá tía tô cao, giúp trao đổi và tái tạo tế bào mới tốt hơn và trị mụn thịt tận gốc.

Top 4 cách đánh bay mụn thịt lại không gây đau rát chị em nên tham khảo ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: 

- Bước 1: Chọn 1 nắm tía tô tươi, sau đó làm sạch và để ráo nước

- Bước 2: Giã nhuyễn tía tô, vắt lấy nước

- Bước 3: Dùng tăm bông nhúng vào nước tía tô và thoa lên vùng da có mụn thịt

- Bước 4: Dùng bã tía tô đắp lên vùng có mụn thịt và giữ trong khoảng 15 phút

- Bước 5: Rửa lại mặt và thấm khô bằng khăn mềm.

3. Cách trị mụn thịt bằng kem đánh răng 

Kem đánh răng đã quá quen thuộc, nhưng công dụng lại rất đa dạng bên cạnh làm trắng răng thì kem đánh răng cũng loại bỏ được mụn thịt trên da nhanh chóng. Đặc biệt các bạn nên lưu ý, chỉ sử dụng kem đánh răng màu trắng để điều trị mụn thịt, hoặc sử dụng kết hợp với muối biển hay baking soda để gia tăng hiệu quả hơn nhé. 

Top 4 cách đánh bay mụn thịt lại không gây đau rát chị em nên tham khảo ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: 

- Vùng da bị mụn thịt phải vệ sinh thật sạch sẽ trước khi bắt đầu. Hãy dùng sữa rửa mặt, tẩy da chết để làm sạch hoàn toàn những vi khuẩn và bụi cẩn. 

- Lấy khăn mềm để làm khô vùng da đó sau khi rửa sạch. 

- Chấm kem đánh răng lên khắp vùng da có mụn. Thoa một lớp mỏng vừa phải, đừng thoa quá dày nhé. 

- Cuối cùng, để cho kem đánh răng khô đi, khoảng 20 phút thì rửa mặt thật sạch lại bằng nước ấm là xong. 

Mách nhỏ: Để hiệu quả cao hơn, bạn cũng có thể kết hợp kem đánh răng với các sản phẩm khác như muối biển hoặc là baking soda đều được. 

4. Cách trị mụn thịt bằng giấm táo 

Giấm táo chứa nhiều hoạt chất axit amin và khả năng thẩm thấu vào da cực kì nhanh giúp phá vỡ những liên kết trong mụn thịt, đẩy nhân cồi ra bên ngoài, đem lại làn da trắng hồng và mịn màng cho bạn.

Top 4 cách đánh bay mụn thịt lại không gây đau rát chị em nên tham khảo ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: 

- Trước tiên bạn cần xông hơi da mặt, để giãn nở lỗ chân lông giúp lấy bớt lượng dầu thừa trên da.

- Dùng bông tẩy trang thấm giấm táo lên trên vùng da cần điều trị để khoảng 20 phút rửa sạch lại với nước. Thực hiện 2 - 3 lần/tuần giúp loại bỏ được mụn thịt nhanh chóng.

5 bửu bối đằng sau vẻ đẹp "như sương như ngọc" của nữ tử Trung Hoa xưa

5 bửu bối đằng sau vẻ đẹp "như sương như ngọc" của nữ tử Trung Hoa xưa

Thời xưa khi mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển, Phụ nữ Trung Hoa đã biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên quen thuộc để sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo nổi tiếng, từ đó ra đời những phương pháp lưu lại đến hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Tỏi Lá Tía Tô Kem Đánh Răng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới