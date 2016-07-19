Tóc rụng 'như mưa' cũng sẽ hết rụng chỉ với 1 quả chanh

Rụng tóc là vấn đề đau đầu của mọi độ tuổi, giới tính. Không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng rất nhiều người bị rụng tóc. Với phương pháp dân gian cổ truyền sau, tóc bạn sẽ nhanh chóng ngưng rụng và mọc tóc mới dài, mượt hơn.

Tóc rụng là do nhiều yếu tố, như dùng dầu gội không hợp, uốn duỗi nhuộm quá nhiều hoặc do sự thay đổi của hoocmon, ô nhiễm môi trường.

Để tóc ngừng rụng, điều quan trọng bạn cần phải ghi nhớ là phải hạn chế tối đa hóa chất, chăm sóc da đầu và chân tóc vì đây là nguồn gốc quyết định sự chắc khỏe của mái tóc bạn.

Từ lâu, phụ nữ Việt Nam đã biết dùng các nguyên liệu tự nhiên để dưỡng tóc như xả, chanh, bồ kết hay hương nhu. Gội đầu bằng những loại lá hay quả này giúp tóc suôn mềm, bóng mượt và chắc khỏe, không gây hại da đầu. Chất saponin trong bồ kết đóng vai trò xà phòng tự nhiên, có tác dụng tẩy sạch chất bẩn và bã nhờn trên da đầu mà không khiến da đầu bị kích ứng như các loại dầu gội hóa chất. Một khi bạn có da đầu khỏe mạnh, tóc sẽ hết rụng và mọc lại nhanh chóng.

Nguyên liệu:

- Bồ kết

- Sả cây

- Chanh

Cách làm:

Bồ kết mua về rửa sạch, nướng sơ và bẻ nhỏ. Sả cắt khúc, đập dập. Bắc nồi nước 2 lít, cho bồ kết và sả vào nấu trong khoảng 20 phút.

Tiếp theo, tắt bếp, lọc bỏ bã bồ kết và sả bỏ đi, cho vào chậu cho nguội, vắt thêm nước cốt 2 trái chanh vào nước. Pha nước vừa ấm, chia làm 2 phần để gội và xả.

Đầu tiên, bạn gội đầu với nước vừa pha, dội nhiều lần, vừa gội vừa massage da đầu. Sau khi gội 15 phút, dùng 1/2 số nước còn lại xả liên tục lên tóc cho hết chất bẩn. Lau tóc và để tóc khô tự nhiên.

Thay dầu gội hóa chất bằng hỗn hợp trên, tóc bạn sẽ giảm và ngừng rụng trong 1-2 tuần và ngày càng chắc khỏe.

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