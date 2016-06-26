Tóc mọc dày và dài nhanh gấp 5 lần nhờ ủ tóc bằng hỗn hợp này

Làm đẹp 26/06/2016 15:12

Một mái tóc khỏe, dày là điều mà nhiều cô gái ao ước. Để tóc mọc nhanh hơn, bạn có thể áp dụng ngay công thức thần kỳ sau.

Quả bơ là một loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Không những thế nó còn có thể dùng để làm đẹp da và tóc. Trong thịt quả bơ chứa chất béo, các loại Vitamin A, E, có tác dụng nuôi dưỡng sợi tóc, giúp tóc khỏe từ gốc đến ngọn và mọc nhanh hơn rất nhiều lần.

Sự kết hợp của bơ và dầu dừa sẽ đem đến cho bạn một mái tóc óng ả, mềm mượt và có tốc độ mọc nhanh khủng khiếp, không có loại dầu gội đắt tiền nào làm được.

Nguyên liệu:

- 2 quả bơ

- 20ml dầu dừa

- Sữa chua không đường 1 hũ

Cách làm:

Bơ gọt bỏ hạt và vỏ, cho vào máy xay nhuyễn hoặc nghiền nát. Thêm vào 20ml dầu dừa và 100g sữa tươi không đường, khuấy đều hỗn hợp.

Xả tóc sơ qua với nước, thoa đều phần hỗn hợp vừa làm lên tóc từ gốc đến ngọn, quấn tóc lại, ủ trong 30 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào chân tóc.

Sau 30 phút, xả nước, gội đầu với dầu gội cho sạch hết chất nhờn trên tóc. Lau khô tóc và để khô tự nhiên.

Tuần ủ tóc 2 lần, bạn sẽ phải kinh ngạc về tốc độ mọc của mái tóc.

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