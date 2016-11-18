Thoa phấn rôm rồi nhúng mặt vào chậu nước: là phụ nữ phải biết mẹo cực hay này

Đây là một mẹo cực hay mà bạn nên biết để có làn da mịn màng, căng bóng.

Với những cô nàng thích trang điểm, việc đánh một lớp nền đẹp là điều vô cùng quan trọng, nó quyết định tổng quan khuôn mặt của bạn có đẹp và sắc nét hay không. Môi trường nhiệt đới nóng ẩm ở Việt Nam cộng với làn da hỗn hợp thiên dầu của nhiều cô gái, là những lý do khiến cho lớp nền rất dễ bị lem nhem và xuống tông.

Để đối phó với vấn đề này, người ta thường sử dụng sự trợ giúp của các loại mỹ phẩm như kem lót, BBcream hay giấy thấm dầu. Nếu không, bạn sẽ phải dặm lại lớp trang điểm liên tục để tránh sự xuống tông của lớp nền. Tuy nhiên bạn sẽ không còn phải lo lắng nếu biết phương pháp sau. Nó có tên là jamsu, trong tiếng Hàn có nghĩa là "ngâm vào nước". Điểm quan trọng nhất của phương pháp này là sử dụng phấn bột (có thể dùng phấn phủ, phấn rôm... miễn là dạng bột), kết hợp cùng nước bằng cách nhúng mặt trực tiếp hoặc dùng chi xịt khoáng xịt đều khắp mặt.

Jamsu là tuyệt chiêu trang điểm cực "hot" tại Hàn ở thời điểm hiện tại. Các bước chi tiết của phương pháp Jamsu được tiến hành như sau: B1: Rửa sạch mặt, thoa kem dưỡng ẩm, đánh kem nền và kem che khuyết điểm như bình thường. B2: Thoa phấn rôm (phấn bột) lên mặt thành một lớp dày. B3: Nhúng mặt vào một âu nước trong khoảng 20 - 30 giây, không hơn. B4: Dùng bông tẩy trang hoặc khăn nhẹ nhàng thấm khô mặt. Sau khi thực hiện phương pháp này, bạn sẽ có lớp nền cực kỳ mịn màng, bền màu, kiềm dầu cho dù thời tiết có nóng ẩm. Phương pháp này được các cô gái truyền tai nhau và đang trở thành xu hướng hot tại Hàn Quốc hiện tại.

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