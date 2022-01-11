Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo là gì?

Làm đẹp 11/01/2022 18:42

Nghiên cứu chỉ ra rằng tinh dầu hoa anh thảo giàu GLA sẽ giúp cho làn da khỏe đẹp toàn diện, giữ độ ẩm, độ đàn hồi cho làn da, giúp da luôn căng tràn sức sống.

Hoa anh thảo (Evening Primrose) không những đẹp mà còn mang tới nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe từ tinh dầu của nó. Các bạn đã biết hết về tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo chưa ? Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn đọc những lợi ích của dầu hoa anh thảo và cách sử dụng nhé !

Tinh dầu hoa anh thảo là gì?

Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo là gì? - Ảnh 1Tinh dầu hoa anh thảo là gì?

Hoa anh thảo hay còn gọi là dạ anh thảo, anh thảo muộn là một loại hoa được tìm thấy tại Bắc  Mỹ nơi có nguồn khí hậu rất lạnh. Tên gọi dạ anh thảo là chúng chỉ nở vào ban đêm, ban ngày hoa sẽ hướng về phía bóng râm, không bao giờ có thể đối mặt với ánh nắng mặt trời.

Tinh dầu hoa anh thảo, hay còn được gọi là Evening Primrose Oil được chiết xuất từ hạt của hoa anh thảo, có chứa thành phần chính là Omega-6, trong đó đặc biệt phải kể đến GLA – một axit béo giữ nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhưng cơ thể lại không thể tự tổng hợp được mà cần được bổ sung từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, tinh dầu hoa anh thảo cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng mang tính chất điều trị cao, được chứng minh có khả năng làm dịu nhanh chóng các cơn đau liên quan đến hội chứng tiền mãn kinh, làm giảm sự kích ứng và ngăn ngừa các bệnh lý về da. Tinh dầu hoa anh thảo có thể được sử dụng như một chất chống viêm hoặc sử dụng để điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh tự miễn dịch.

Tác dụng của Tinh dầu hoa anh thảo

Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo là gì? - Ảnh 2Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo

Cung cấp axit béo dồi dào cho cơ thể

Axit béo Omega 6 là thành phần chính trong loại tinh dầu này và góp phần duy trì, phát triển chức năng não bộ, hình thành hormone cần thiết cho cơ thể.

Cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được loại axit béo này, do đó việc bổ sung từ thực phẩm bên ngoài là cần thiết.

Chống lão hóa

Một hợp chất chống oxy hóa được gọi là Catechins (một loại flavonoid) trong dầu hoa anh thảo có khả năng giúp chống lại tác động tiêu cực của quá trình oxy hóa lên các mô da. Các nhà khoa học cũng cho biết thêm hoa anh thảo là một trong số ít các loài thực vật có tác dụng chống lại những thay đổi mô da liên quan đến tuổi tác như mẩn đỏ, sần sùi, mất độ săn chắc và chống mệt mỏi

Làm đẹp da, trị mụn

Nghiên cứu chỉ ra rằng tinh dầu hoa anh thảo giàu GLA sẽ giúp cho làn da khỏe đẹp toàn diện, giữ độ ẩm, độ đàn hồi cho làn da, giúp da luôn căng tràn sức sống

GLA trong tinh dầu hoa anh còn giúp hỗ trợ trị mụn bằng cách giảm viêm da và giảm tình trạng da tăng sinh, sừng hóa, một trong những nguyên nhân gây mụn.

Giảm đau, giảm viêm sưng

Khi GLA đi vào cơ thể chúng sẽ nhanh chóng chuyển thành chất Prostaglada Serin có tính chống viêm sưng tự miễn rất hiệu quả trong việc giảm đau, viêm, sưng. Nhờ tác dụng làm mềm da, chống khô da và tiêu diệt vi khuẩn trên da, tinh dầu anh thảo còn là trợ thủ đắc lực giúp hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến da như viêm da dị ứng, mẩn ngứa, eczema, vảy nến, á sừng…

Điều hòa kinh nguyệt, cải thiện các triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh

Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo khiến nhiều chị em chú ý chính là khả năng điều hòa kinh nguyệt, làm thuyên giảm những triệu chứng khó chịu trong chu kỳ kinh đồng thời giảm đi những dấu hiệu khó chịu của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Tinh dầu hoa anh thảo loại nào tốt

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm bổ sung tinh dầu hoa anh thảo rất tốt cho cơ thể. Viên tinh dầu hoa anh thảo Blackmores Evenng Primrose Oil của Úc là một trong những loại tinh dầu anh thảo được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu thông tin về tinh dầu hoa anh thảo Blackmores

Tác dụng của tinh dầu hoa anh thảo là gì? - Ảnh 3Tinh dầu hoa anh thảo Blackmores

Tinh dầu hoa anh thảo Blackmores với các công dụng:

  • Hỗ trợ làm đẹp của da, tóc, móng
  • Hỗ trợ tăng cường sức khỏe chung cho cả nam và nữ giới.
  • Giúp chuyển hoá mỡ và giảm cân.
  • Cân bằng huyết áp và cholesterol trong máu.
  • Bệnh Eczema/khô da: Axit béo trong tinh dầu hoa anh thảo giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm bệnh eczema và khô da.

Thành phần của Blackmores Evening Primrose Oil :

  • Tinh dầu anh thảo (EPO) 1g (1000mg) cung cấp acid gamma-linolenic (GLA) 1g (1000mg)
  • Sản phẩm không có men, gluten, lúa mì, các dẫn xuất sữa, chất bảo quản, màu sắc nhân tạo, hương vị hay chất tạo ngọt.

Hy vọng với những thông tin vừa được chia sẻ ở trên đã giúp bạn giải đáp được phần nào thắc mắc về tác dụng tinh dầu hoa Anh Thảo. Truy cập https://hanguc247.com/ để tham khảo thêm thông tin về sản phẩm và các thông tin sức khỏe. Chúc bạn luôn có một sức khỏe thật tốt, tận hưởng những điều tuyệt vời của cuộc sống!

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