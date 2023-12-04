Dưới đây là 7 thói quen hàng ngày giúp HLV Liz Hilliard 69 tuổi trẻ như 25, chị em nên tham khảo:

Lão hóa không phải chuyện gì xấu xa, mỗi tuổi bạn sẽ có những điều tuyệt vời riêng. Tuy nhiên, chị em phụ nữ luôn muốn mình trẻ lâu cũng hoàn toàn chính đáng. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt có thể giúp bạn đối phó với nhiều khó khăn trong cuộc sống liên quan đến việc già đi. Nếu bạn muốn được tiếp thêm cảm hứng, hãy tìm hiểu những thói quen hàng ngày của HLV Liz Hilliard (làm việc tại Mỹ).

"Tập luyện sức mạnh là mẹo hàng đầu của tôi để già đi một cách duyên dáng, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần", HLV Hilliard nói.

4-5 lần mỗi tuần, nữ huấn luyện viên sử dụng kết hợp các bài tập tổng hợp, tập trung vào Pilates, sử dụng tạ, dây kháng lực, bóng có trọng lượng cũng như trọng lực để giữ dáng, tập luyện tim mạch. Tập luyện không chỉ giúp cô tăng khối lượng cơ bắp khi già đi mà còn cải thiện khả năng giữ thăng bằng, tính linh hoạt của cơ thể.

Khi bước sang tuổi 50, Hilliard bắt đầu kết hợp mức tạ nặng hơn vào bài tập Pilates của mình và nhận thấy mỡ bụng giảm đi, eo thon gọn hơn. Cô nói thêm: "Trong 19 năm qua, việc tập luyện đã mang lại lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe tổng thể của tôi".

"Tôi không may mắn về mặt di truyền. Trong gia đình tôi, bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường và loãng xương thường xảy ra với các thành niên ở độ tuổi còn khá trẻ. Ở tuổi 69, tôi có chỉ số BMI là 19,5, mật độ xương và sức khỏe tim mạch tuyệt vời. Tất cả đều nhờ vào quá trình tập luyện, duy trì dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Tôi chia sẻ điều này không phải với mục đích khoe khoang mà để truyền cảm hứng cho mọi người, hãy thêm các bài tập rèn luyện sức mạnh vào quá trình tập luyện", nữ huấn luyện viên chia sẻ.

2. Thực hiện các bài tập tập trung vào cơ lõi

Các bài tập tập trung vào cơ lõi là chìa khóa giúp Hilliard tăng cường sức mạnh cho cột sống, ngăn chặn chấn thương trong khi giữ nguyên chiều cao của cô khi già đi.

"Pilates là tình yêu đầu tiên của tôi và là nền tảng cho sự nghiệp của tôi. Cơ lõi khỏe không chỉ giúp củng cố cột sống, làm phẳng cơ bụng mà còn giúp tôi tập luyện an toàn khi thực hiện một số bài tập HSM rất phức tạp", vị huấn luyện viên nói.

3. Đi bộ hàng ngày - không đếm bước

Một thói quen tập thể dục cân bằng tốt kết hợp cả các bài tập sức mạnh và bài tập cardio. Do đó, Hilliard thích đi bộ, dù mưa hay nắng.

"Việc ở bên ngoài phục hồi tinh thần và giúp cơ thể tôi vận động một cách lành mạnh, không căng thẳng. Nếu tôi đi bộ với một người bạn hoặc chồng mình, tôi còn thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng thay vì đếm bước, tôi nhớ lại những điều mình biết ơn trong ngày", cô cho biết.

4. Chống đẩy

Mỗi ngày, Hilliard đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 30 lần chống đẩy. Cô tiết lộ: "Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể thực hiện động tác chống đẩy hàng ngày. Chống đẩy về cơ bản là một động tác plank, là một trong những bài tập toàn thân hiệu quả nhất mà chúng ta có thể thực hiện.

Hai mươi năm trước, tôi không thể hoàn thành một bài chống đẩy. Nhưng tôi đã cố gắng, để rồi đạt được 30 cái chống đẩy mỗi ngày. Bạn không bao giờ quá già để bắt đầu bất kể tuổi tác hay mức độ thể chất ra sao".

5. Kéo giãn cơ và sử dụng con lăn

Hilliard tập luyện để tăng cường sức mạnh cho bài tập Pilates. Cô ấy cũng dành thời gian kiểm tra cơ thể bằng cách kéo giãn cơ, đồng thời sử dụng thêm con lăn cho những vùng cơ đặc biệt căng thẳng.

Cô nói: "Tôi sử dụng con lăn xốp để nới lỏng lớp mô bó chặt xung quanh cơ bắp hoặc những vùng có vấn đề cần được chú ý đặc biệt".

6. Nghỉ ngơi

Giống bất cứ thói quen tập thể dục thành công nào, việc nghỉ ngơi và phục hồi phải được ưu tiên hàng đầu. Hilliard giải thích: "Tôi có kế hoạch nghỉ ngơi đầy đủ mỗi tuần và coi đó là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tập thể dục của mình".

"Cơ thể chúng ta cần thời gian để phục hồi và sửa chữa. Vào những ngày nghỉ ngơi, tôi cố gắng kết hợp một số hình thức vui chơi cũng như đi dạo nhẹ nhàng", vị huấn luyện viên chia sẻ thêm.

7. Duy trì hệ thống hỗ trợ tập luyện

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hilliard nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một hệ thống hỗ trợ vững chắc để hướng tới. Cô nói: "Tôi nhận thấy rằng việc thành lập một cộng đồng hỗ trợ không chỉ giúp mình có trách nhiệm với việc tập luyện mà còn giữ tinh thần luôn vui vẻ.

"Bạn thực sự không thể tách rời sức khỏe thể chất và tinh thần vì chúng là điều kiện cần và đủ của nhau", vị huấn luyện viên nói.

Muốn 69 tuổi trẻ như 25 giống HLV Hilliard, chắc chắn bạn cần có sự cân bằng giữa 2 yếu tố này.