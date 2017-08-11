Nên ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần?

Dầu dừa có tác dụng rất tốt trong việc chăm sóc và dưỡng tóc, hẳn điều này thì hầu như ai cũng rõ nhưng thực tế, với mỗi loại tóc khác nhau, dầu dừa sẽ có những tác dụng nhất định, kết quả đạt được cũng không giống nhau.

Thông thường, những người có mái tóc sáng trung bình thì dùng dầu dừa sẽ có tác dụng rất tốt, nhận thấy mái tóc khỏe hơn, bóng mượt và mọc dày hơn. Nhưng với những người có tóc cứng, khô nhưng không thiếu lượng protein tự nhiên thì việc dùng dầu dừa có thể sẽ khiến tóc giòn và dễ rụng hơn. Trường hợp này nên dùng các loại dầu khác như dầu marula hoặc dầu argan.

Không ngạc nhiên khi các loại tóc khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau, có những chất tóc mà dầu dừa không có tác dụng nhiều, vì dầu dừa bổ sung và giúp tóc giữ lại được những protein tự nhiên của tóc, nên sẽ nó sẽ cực kỳ tác dụng với những chất tóc mà thiếu đạm tự nhiên trong các nang lông.

Và tất nhiên, bất cứ ai dị ứng, phản ứng với dừa hoặc dầu dừa không nên sử dụng các sản phẩm này để dưỡng tóc.

Do đó việc ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần phải căn cứ cụ thể vào tình trạng tóc, chất tóc, cũng như là việc sử dụng dầu dừa để giúp tóc mọc nhanh hơn, dày hơn hay là để dưỡng ẩm thay cho dầu xả, hoặc là trị gàu,... Nếu dùng dầu dừa với mục đích điều trị, như một biện pháp khắc phục thì sẽ tiến hành ủ tóc từ 2-4 lần/tuần, sau khi tình trạng được cải thiện sẽ tiến hành thưa hơn để dưỡng tóc, dầu dừa nếu dùng quá thường xuyên sẽ khiến tóc bị dư thừa chất, khiến nhanh bết, bí da đầu, và có thể phản tác dụng là khiến tóc bị yếu đi, gãy rụng.

Ủ tóc bằng dầu dừa bao nhiêu lần 1 tuần là hợp lý?

Ủ tóc bằng dầu dừa để tóc đẹp và duy trì tình trạng đó thì nên áp dụng tuần 1 lần là hợp lý. Đừng tin vào những lời quảng cáo rằng sẽ có thứ gì giúp chăm sóc tóc đẹp vĩnh viễn, chỉ cần tiến hành ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần là tóc bạn đã đẹp, chắc khỏe hoàn toàn tự nhiên.

Tuy nhiên có những trường hợp cụ thể thì sẽ có thay đổi thích hợp:

Tóc thường và tóc dầu, sử dụng dầu dừa giúp tóc bóng mượt hơn, suôn mềm hơn thì có thể sử dụng tuần 1/lần hoặc thậm chí là lịch thưa hơn, 2 tuần/ 1 lần hoặc 2-3 lần/ tháng.

Với tóc khô và xơ rồi, muốn dưỡng ẩm, phục hồi tóc hư tổn cấp tốc thì thời gian đầu hãy áp dụng 2 lần/tuần, sau khi tóc đã bớt khô hơn thì giảm dần về mức bình thường là 1 lần/tuần, kết hợp với việc bôi dầu dừa dưỡng tóc 2, 3 ngày/ 1 tuần.

Với những ai mong muốn tóc mọc nhanh dài, hãy tiến hành ủ tóc với dầu dừa và mát xa kĩ da đầu 2-3 lần/tuần ở thời gian đầu để đạt hiệu quả tốt nhất.

Với những ai tiến hành ủ tóc bằng dầu dừa để trị gàu, trị rụng tóc thì thực hiện 2-3 lần/tuần, hoặc hơn nếu thích. Sau khi đã thấy đỡ thì nên giảm xuống còn 1-2 lần/ tuần và sau đó giảm dần còn 1 lần/tuần.

Nếu dùng dầu dừa để trị chấy thì tiến hành ủ tóc cứ 5-10 ngày/ 1 lần, áp dụng liên tục trong 1 tháng để sạch hoàn toàn chấy.

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Những lưu ý khi tiền hành ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần theo từng chất tóc và mục đích cụ thể