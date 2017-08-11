Nên ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần?

Làm đẹp 11/08/2017 14:57

Dưỡng tóc bằng dầu dừa và câu hỏi đặt ra là ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần thì hợp lý hẳn cũng sẽ khiến nhiều bạn gái phân vân. Phụ thuộc vào mục đích sử dụng, tình trạng tóc của bạn mới có thể đưa ra được câu trả lời chính xác nhất, có thể tiến hành ủ tóc 2-3 lần/tuần, cũng có thể chỉ là 2-3 lần/tháng.

Có nên ủ tóc bằng dầu dừa và ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần?

Dầu dừa có tác dụng rất tốt trong việc chăm sóc và dưỡng tóc, hẳn điều này thì hầu như ai cũng rõ nhưng thực tế, với mỗi loại tóc khác nhau, dầu dừa sẽ có những tác dụng nhất định, kết quả đạt được cũng không giống nhau.

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Nên ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần là câu hỏi nhiều bạn gái phân vân. Ảnh: Internet

Không ngạc nhiên khi các loại tóc khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau, có những chất tóc mà dầu dừa không có tác dụng nhiều, vì dầu dừa bổ sung và giúp tóc giữ lại được những protein tự nhiên của tóc, nên sẽ nó sẽ cực kỳ tác dụng với những chất tóc mà thiếu đạm tự nhiên trong các nang lông.

Thông thường, những người có mái tóc sáng trung bình thì dùng dầu dừa sẽ có tác dụng rất tốt, nhận thấy mái tóc khỏe hơn, bóng mượt và mọc dày hơn. Nhưng với những người có tóc cứng, khô nhưng không thiếu lượng protein tự nhiên thì việc dùng dầu dừa có thể sẽ khiến tóc giòn và dễ rụng hơn. Trường hợp này nên dùng các loại dầu khác như dầu marula hoặc dầu argan.

Và tất nhiên, bất cứ ai dị ứng, phản ứng với dừa hoặc dầu dừa không nên sử dụng các sản phẩm này để dưỡng tóc.

Do đó việc ủ tóc bằng dầu dừa mấy lần 1 tuần phải căn cứ cụ thể vào tình trạng tóc, chất tóc, cũng như là việc sử dụng dầu dừa để giúp tóc mọc nhanh hơn, dày hơn hay là để dưỡng ẩm thay cho dầu xả, hoặc là trị gàu,... Nếu dùng dầu dừa với mục đích điều trị, như một biện pháp khắc phục thì sẽ tiến hành ủ tóc từ 2-4 lần/tuần, sau khi tình trạng được cải thiện sẽ tiến hành thưa hơn để dưỡng tóc, dầu dừa nếu dùng quá thường xuyên sẽ khiến tóc bị dư thừa chất, khiến nhanh bết, bí da đầu, và có thể phản tác dụng là khiến tóc bị yếu đi, gãy rụng.

Ủ tóc bằng dầu dừa bao nhiêu lần 1 tuần là hợp lý?

Ủ tóc bằng dầu dừa để tóc đẹp và duy trì tình trạng đó thì nên áp dụng tuần 1 lần là hợp lý. Đừng tin vào những lời quảng cáo rằng sẽ có thứ gì giúp chăm sóc tóc đẹp vĩnh viễn, chỉ cần tiến hành ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần là tóc bạn đã đẹp, chắc khỏe hoàn toàn tự nhiên. 

Ủ tóc bằng dầu dừa 1 lần/1 tuần để đạt hiệu quả chăm sóc tóc tốt nhất
Ủ tóc bằng dầu dừa 1 lần/1 tuần để đạt hiệu quả chăm sóc tóc tốt nhất. Ảnh: Internet

Tuy nhiên có những trường hợp cụ thể thì sẽ có thay đổi thích hợp: 

  • Tóc thường và tóc dầu, sử dụng dầu dừa giúp tóc bóng mượt hơn, suôn mềm hơn thì có thể sử dụng tuần 1/lần hoặc thậm chí là lịch thưa hơn, 2 tuần/ 1 lần hoặc 2-3 lần/ tháng. 
  • Với tóc khô và xơ rồi, muốn dưỡng ẩm, phục hồi tóc hư tổn cấp tốc thì thời gian đầu hãy áp dụng 2 lần/tuần, sau khi tóc đã bớt khô hơn thì giảm dần về mức bình thường là 1 lần/tuần, kết hợp với việc bôi dầu dừa dưỡng tóc 2, 3 ngày/ 1 tuần. 
  • Với những ai mong muốn tóc mọc nhanh dài, hãy tiến hành ủ tóc với dầu dừa và mát xa kĩ da đầu 2-3 lần/tuần ở thời gian đầu để đạt hiệu quả tốt nhất.
  • Với những ai tiến hành ủ tóc bằng dầu dừa để trị gàu, trị rụng tóc thì thực hiện 2-3 lần/tuần, hoặc hơn nếu thích. Sau khi đã thấy đỡ thì nên giảm xuống còn 1-2 lần/ tuần và sau đó giảm dần còn 1 lần/tuần.
  • Nếu dùng dầu dừa để trị chấy thì tiến hành ủ tóc cứ 5-10 ngày/ 1 lần, áp dụng liên tục trong 1 tháng để sạch hoàn toàn chấy.

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Những lưu ý khi tiền hành ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần theo từng chất tóc và mục đích cụ thể

Ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần kết hợp bôi dầu dừa lên tóc 2, 3 lần/tuần để dưỡng tóc hiệu quả
Ủ tóc bằng dầu dừa tuần 1 lần kết hợp bôi dầu dừa lên tóc 2, 3 lần/tuần để dưỡng tóc hiệu quả. Ảnh: Internet

  • Đối với chăm sóc tóc định kỳ: Việc ủ tóc bằng dầu dừa tiến hành tuần 1 lần, có thể kết hợp bôi dầu dừa lên tóc hàng ngày. Tóc của bạn sẽ bóng, chắc và mọc nhanh hơn.
  • Ủ tóc bằng dầu dừa để tăng mọc tóc, kích thích tóc mọc dày hơn: Nên ủ tóc bằng dầu dừa qua đêm, hoặc ít nhất là hai tiếng, sau đó gội sạch dầu dừa còn thừa trên tóc, tránh tóc bị bết nhanh. 
  • Đối với ủ tóc bằng dầu dừa để dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng khô, xơ: Tóc thường xuyên khô có nghĩa là thiếu độ ẩm trong nang lông tóc. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng dầu dừa để cải thiện tình hình hiệu quả, kết hợp thêm dầu geranium và dầu hương thảo tóc nhanh khỏe đẹp, suôn mềm hơn.
  • Đối với trị gàu: Để tăng hiệu quả, khi tiến hành ủ tóc bằng dầu dừa tuần 2, 3 lần bạn có thể thêm ít nước chanh tươi, mát xa nhẹ nhàng da dầu, ủ để qua đêm, sáng hôm sau gội sạch.
  • Mục đích dùng dầu dừa phục hồi tóc hư tổn: Dầu dừa có thể nuôi dưỡng, phục hồi tóc bị hư tổn nghiêm trọng. Chú ý sau khi ủ tóc bằng dầu dừa thì bạn nên gội sạch bằng dầu thảo dược hoặc một loại dầu gội đầu nào đó không gây kích ứng tóc mạnh. 
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