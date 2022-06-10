Nâng mũi cấu trúc tại Seoul Center có gì đặc biệt?

Điều tạo nên ấn tượng đầu tiên với khách hàng khi thực hiện nâng mũi tại Seoul Center chính là hệ thống thẩm mỹ khang trang nằm ngay trung tâm thành phố. Là một trong những thẩm mỹ viện hàng đầu tại Việt Nam, Seoul Center ngày càng nâng cấp cơ sở vật chất, cập nhật hệ thống máy móc đạt chuẩn tại các nước phát triển như Hàn, Mỹ, Đức,...

Khi khách hàng thực hiện dịch vụ nâng mũi tại Seoul Center, bạn sẽ được trải nghiệm không gian đẳng cấp với hệ thống phòng ốc hiện đại, chuyên biệt. Điều này góp phần tạo nên sự thành công những ca nâng mũi mà vẫn tạo được cảm giác thoải mái cho khách hàng.

Đa dạng phương pháp nâng mũi đạt chuẩn Y khoa

Yếu tố giúp cho Seoul Center trở thành địa chỉ nâng mũi cấu trúc uy tín, chất lượng nhờ vào sự đa dạng trong phương pháp nâng mũi. Được chuyển giao công nghệ chuẩn Hàn áp dụng tại viện thẩm mỹ, có thể kể đến các phương pháp nâng mũi hàng đầu hiện nay như: Nâng mũi cấu trúc, nâng mũi bán cấu trúc, nâng mũi siêu cấu trúc, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi Mega Seoul Line, nâng mũi Hàn Quốc,…

Tất cả phương pháp kể trên sử dụng loại sụn nhập khẩu từ Hàn, Mỹ được kiểm định từ Bộ Y tế. Quy trình thực hiện vô khuẩn, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn Y khoa nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Khách hàng được tư vấn kỹ lưỡng và lựa chọn phương pháp nâng mũi phù hợp với hiện trạng cũng như tài chính cá nhân.

Ứng dụng công nghệ Plasma hiện đại

Được biết đến là một trong những công nghệ thẩm mỹ hàng đầu hiện nay trong việc làm lành vết thương. Chiếu tia Plasma là bước cuối cùng cực kỳ quan trọng trong quá trình nâng mũi cấu trúc tại Seoul Center. Có lẽ bạn chưa biết tia Plasma được ứng dụng trong phẫu thuật nhờ vào tác dụng diệt khuẩn, kích thích sản sinh mạch máu, nhanh chóng liền da và ngăn cản quá trình hình thành các vết sẹo kém thẩm mỹ.

Công nghệ nâng mũi hiện đại chỉ có tại Seoul Center

Ngay từ lần chiếu đầu tiên, bạn đã cảm nhận mức độ sưng đau, tê nhức được giảm rõ rệt. Những vết thương hở nhờ tia plasma mà kích thích tái tạo mô, rút ngắn thời gian hồi phục. Công nghệ này là bước đột phá trong ngành y học, được kiểm định và đưa vào hoạt động khá phổ biến hiện nay, do đó bạn không cần lo lắng sẽ gây hại cho cơ thể.

Đội ngũ bác sĩ trình độ chuyên môn, tay nghề cao

Chất lượng của một ca thẩm mỹ nâng mũi thành công phụ thuộc hơn 70% tay nghề bác sĩ thực hiện. Khi nâng mũi tại Viện thẩm mỹ Seoul Center, bạn sẽ được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ với hơn 10 năm kinh nghiệm, giúp cho 10.000 khách hàng lấy lại vẻ đẹp tự nhiên cùng 2000 ca khắc phục mũi hỏng tại những cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Bằng đôi bàn tay khéo léo, áp dụng những kỹ năng chuyên môn và kỹ thuật nâng mũi hiện đại, các bác sĩ tại Seoul Center xử lý nhanh gọn các ca nâng mũi từ dễ cho đến khó. Chỉ 60 phút thực hiện, khách hàng cảm thấy hài lòng với dáng mũi thon gọn, đầu mũi bay cao và giảm thiểu tình trạng sưng tím so với những địa chỉ thẩm mỹ khác.

Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi trước khi kết thúc ca nâng mũi, khách hàng sẽ được xem lại dáng mũi có hài lòng hay chưa, sau đó bác sĩ mới tiến hành khâu chỉ ở bước cuối cùng.

Chế độ chăm sóc hậu phẫu chu đáo

Các chính sách và chế độ chăm sóc hậu phẫu cũng giúp tên tuổi của Seoul Center được nhiều người biết đến. Mỗi khách hàng đều được tư vấn, thăm khám, thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa cùng các điều dưỡng viên chuyên ngành. Nhờ đó mà trong suốt quá trình hồi phục vết thương, bạn sẽ được dặn dò cẩn thận và kê toa thuốc phù hợp.

Kết quả khách hàng thay đổi rõ rệt sau khi thực hiện nâng mũi cấu trúc

Ngoài ra, khách hàng sẽ được tái khám định kỳ và cam kết chế độ bảo hành cho đến khi đạt được kết quả như ý muốn. Thêm vào đó là các chương trình ưu đãi, trợ giá cho những khách hàng mới hay khách hàng thành viên khi đến làm đẹp tại Seoul Center.

Với những điểm nổi bật mà chúng tôi vừa đề cập khi nâng mũi cấu trúc tại Seoul Center có thể thấy quyết định làm đẹp tại đây là hoàn toàn đúng đắn. Một thương hiệu được đánh giá cao về độ uy tín cũng như chất lượng hàng đầu giúp mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ dành cho khách hàng.