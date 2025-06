Trong khoảng thời gian 2 tháng, một nữ quái ở Bình Thuận liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp vé số và tiền của những người yếu thế như: người già, trẻ em, người tàn tật.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 12/6, bà Lê Thị Thu Hà ở phường Đức Long, TP Phan Thiết đến Công an xã Tiến Lợi trình báo về việc con trai 9 tuổi của bà bị kẻ gian giật tiền và vé số trị giá khoảng 500.000 đồng.

Cụ thể, con trai bà Hà đang bán vé số trên đường Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi thì có một phụ nữ chạy xe máy đến hỏi mua 2 tờ. Người này cầm 500.000 đồng trên tay và yêu cầu cháu chuẩn bị 480.000 đồng để thối lại. Sau khi nhận được vé số và tiền thối lại từ cháu, người phụ nữ trên liền tăng ga xe bỏ chạy.

Các nạn nhân tại Công an xã Tiến Lợi - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Lợi đã tiến hành truy xét đối tượng. Quá trình truy xét, Công an xã Tiến Lợi nhanh chóng xác định được Nguyễn Thị Kim Ánh (SN 1988, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) là đối tượng đã thực hiện hành vi giật tiền của cháu bé bán vé số. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt giữ Ánh tại nhà riêng chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo.

Qua đấu tranh, Ánh khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Để dễ dàng thực hiện hành vi, mục tiêu mà Ánh nhắm đến chính là những người hạn chế khả năng lao động như người già, trẻ em, người tàn tật đang mưu sinh bằng việc bán vé số.

Công an đưa Nguyễn Thị Kim Ánh ra hiện trường xảy ra vụ cướp giật - Ảnh: VnExpress

Ngoài vụ việc trên, Ánh còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ tương tự chỉ trong khoảng 2 tháng qua. Sau khi chiếm đoạt vé số của nạn nhân, Ánh mang đi bán cho người khác, nếu bán không hết Ánh dùng vé số để dò cầu may.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

