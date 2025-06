TIN MỚI: Bão số 1 có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 14, cảnh báo tác động đáng chú ý nhất

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế chiều tối và đêm 13/6 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, bão số 1 đã mạnh lên cấp 11 giật cấp 14 và tiếp tục có dấu hiệu tăng cấp. Những thông tin dự báo diễn biến tiếp theo của bão đã được Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cập nhật cuối giờ chiều nay. Trong các giờ gần đây, bão số 1 di chuyển khá chậm. Bão số 1 sẽ tiếp tục mạnh thêm, cường độ có thể lên tới cấp 12 trong tối và đêm nay 13.6. Hồi 16 giờ ngày 13.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 215km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển bắc đông bắc sau đó có khả năng tăng thêm cường độ lên cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển hướng bắc đông bắc đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần. Cập nhật vị trí bão số 1 hồi 18 giờ ngày 13/6 - Ảnh: Báo Lao Động Tàu thuyền hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía tây bắc Biển Đông cần tránh ra khơi vì có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng cao 4 - 6m, biển động dữ dội. Ngoài ra còn có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) sóng biển cao 2 - 4m, riêng phía đông 4 - 6m, biển động dữ dội. Phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão đi qua 4 - 6m, biển động dữ dội. Vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17- 19 giờ ngày 13.6. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 gây ngập đường tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, rạng sáng 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14. Khu vực bị ảnh hưởng gồm vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Huế và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Theo dự báo, chiều tối và đêm 13/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm. Tính đến chiều 13/6, mưa lũ tại miền Trung đã làm 4 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Bất ngờ điều trùng hợp giữa 2 vụ rơi máy bay cách nhau 27 năm chỉ 1 người sống sót Một diễn viên Thái Lan ngỡ ngàng vì người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ có số ghế trùng với vị trí anh ngồi trên chuyến bay gặp nạn 27 năm trước. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-moi-bao-so-1-co-kha-nang-manh-len-cap-12-giat-cap-14-canh-bao-tac-ong-ang-chu-y-nhat-733823.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-moi-bao-so-1-co-kha-nang-manh-len-cap-12-giat-cap-14-canh-bao-tac-ong-ang-chu-y-nhat-733823.html