Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế chiều tối và đêm 13/6 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.