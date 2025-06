Quầng mặt trời xuất hiện ở TPHCM giữa trưa, dân mạng đua nhau khoe ảnh 'cực quang Sài Gòn'

Còn anh Quang Khoa (quận Bình Thạnh) cũng không giấu được sự ngạc nhiên, chia sẻ trên VietNamNet: "Tôi đang ăn trưa, bạn bè rủ ra xem. Thật sự rất ấn tượng. Màu sắc rực rỡ mà lại bao quanh mặt trời, trông như một chiếc nhẫn khổng lồ vậy. Nhiều người dân cũng tụ tập lại để chiêm ngưỡng và chụp ảnh".

Vầng hào quang mặt trời tuyệt đẹp trưa 13/6 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 13/6:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi; phía nam mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc mưa rào và dông vài nơi; phía nam có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào và dông, riêng phía bắc đêm mưa vừa, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C