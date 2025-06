Tin bão MỚI NHẤT ngày 13/6: Bão mạnh giật cấp 13, nhiều nơi ở miền Trung sẽ mưa rất to

Theo dự báo, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay (13/6), cường độ bão số 1 đã mạnh thêm 1 cấp, từ cấp 9 lên cấp 10, giật cấp 13.

Lúc 4h sáng nay, tâm bão số 1 đang ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Dự báo trong sáng đến chiều nay (12 giờ tới), bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đổ bộ vào ven biển phía tây Hải Nam.

16h chiều nay, tâm bão ở ngay trên ven biển phía tây đảo Hải Nam, cường độ duy trì cấp 10, giật cấp 13.

Trong chiều tối và đêm nay, bão có khả năng chuyển hướng bắc đông bắc, chạy dọc ven biển phía tây đảo Hải Nam, hướng về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

4h sáng mai, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Trong ngày và đêm mai, bão đi vào bán đảo Lôi Châu rồi đi sâu vào đất liền phía nam Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 1 lúc 4h sáng 13/6 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 13/6, khu vực Bắc Bộ ngày trời nắng, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 15-16/6, khu vực Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ khả năng có nắng nóng diện rộng.

