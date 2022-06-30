Muốn nuôi dưỡng tóc và đồng thời loại bỏ gàu thì sử dụng 4 loại mặt nạ sau giúp nàng có được suối tóc mây như ý

Làm đẹp 30/06/2022 08:13

Dưới đây là các công thức của mặt nạ tóc giúp trị gàu hiệu quả mà các nàng có thể áp dụng để giải quyết triệt để tình trạng này.

Bạn đang bị tình trạng bị bong tróc, ngứa ngáy, viêm nhiễm và gàu thì sử dụng mặt nạ tóc sẽ khiến cho da dầu trở nên thoải mải hơn. Dưới đây là công thức các loại mặt nạ tóc giúp trị gàu hiệu quả mà các nàng có thể áp dụng để giải quyết triệt để tình trạng này. 

1. Chuối, mật ong, chanh và dầu ô liu

Đây là một loại mặt nạ tuyệt vời cho những người có mái tóc khô. Chuối có thể giúp dưỡng tóc và kiểm soát gàu. Dầu ô liu giúp tóc của bạn mềm mại và chắc khỏe. Axit citric trong nước chanh có thể giúp cân bằng độ pH cho tóc của bạn. Mật ong có tác dụng giúp giảm gàu.

Muốn nuôi dưỡng tóc và đồng thời loại bỏ gàu thì sử dụng 4 loại mặt nạ sau giúp nàng có được suối tóc mây như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 2 quả chuối chín; 1 thìa mật ong; 1 thìa dầu ô liu; 1 thìa nước chanh

Cách làm:

- Nghiền hai quả chuối chín trong bát cho đến khi bạn thu được hỗn hợp mịn.

- Thêm một thìa dầu ô liu, mật ong và nước cốt chanh vào hỗn hợp trên. Sau đó, trộn đều để có được hỗn hợp sền sệt.

- Bôi hỗn hợp này lên da đầu và tóc của bạn và để trong 30 phút.

- Gội đầu bằng dầu gội nhẹ không chứa sulfat.

- Thực hiện 1 lần/tuần

2. Mặt nạ sữa chua, mật ong và chanh

Axit citric trong nước chanh có thể giúp điều chỉnh độ pH của tóc. Sữa chua có thể giúp phục hồi hư tổn tóc và dưỡng tóc của bạn. Ngoài ra, mật ong sẽ giúp cải thiện các tình trạng như gàu và viêm da tiết bã.

Muốn nuôi dưỡng tóc và đồng thời loại bỏ gàu thì sử dụng 4 loại mặt nạ sau giúp nàng có được suối tóc mây như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1/2 cốc sữa chua; 1 thìa nước chanh; 1 thìa mật ong.

Cách làm:

- Trộn các nguyên liệu cho đến khi thành hỗn hợp mịn.

- Bôi hỗn hợp lên tóc của bạn, bắt đầu từ chân tóc đến ngọn tóc.

- Sau 30 phút, gội sạch bằng dầu gội nhẹ không chứa sulfat.

Thực hiện 1 - 2 lần/tuần.

3. Mặt nạ bơ dưỡng tóc trị gàu

Bơ rất giàu chất chống oxy hóa, vì thế giúp duy trì sức khỏe da đầu. Dầu ô liu làm mềm tóc và giúp tóc chắc khỏe. Sử dụng mặt nạ dưỡng sâu này có công dụng làm dịu da đầu và phục hồi độ bóng cho tóc.

Muốn nuôi dưỡng tóc và đồng thời loại bỏ gàu thì sử dụng 4 loại mặt nạ sau giúp nàng có được suối tóc mây như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1 quả bơ chín, 2 thìa mật ong; 2 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện:

- Nghiền bơ chín thành hỗn hợp.

- Thêm hai thìa mật ong và dầu ô liu vào, trộn đều.

- Thoa hỗn hợp này lên tóc, bắt đầu từ chân tóc và vuốt dần đến ngọn.

- Đợi 45 phút, sau đó gội sạch.

- Thực hiện 1 lần/tuần.

4. Mặt nạ giấm táo

Giấm táo không chỉ giúp giảm gàu mà còn làm sạch da đầu và tóc. Ngoài ra, nó cũng cân bằng độ pH của da đầu.

Muốn nuôi dưỡng tóc và đồng thời loại bỏ gàu thì sử dụng 4 loại mặt nạ sau giúp nàng có được suối tóc mây như ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1/4 cốc giấm táo; 1/4 cốc nước

Cách làm:

- Cho nước và giấm táo vào bình xịt.

- Thoa đều dung dịch lên tóc và da đầu và đợi trong 15 phút.

- Gội đầu bằng dầu gội nhẹ không chứa sunfat và dưỡng.

- Thực hiện 1 lần/tuần.

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