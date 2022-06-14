Hush and Hush ra mắt bộ sản phẩm DeeplyRooted: nhiều chuyên gia đánh giá cao

Làm đẹp 14/06/2022 09:55

Với sự ra mắt lần này, bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted của thương hiệu Hush and Hush chính là “cuộc cách mạng” trong việc hỗ trợ da đầu và tóc khỏe mạnh, kích thích mọc tóc nhanh chóng chỉ sau 2-3 tuần sử dụng.

Vừa qua, Công ty Minh Khương vừa có buổi họp báo ra mắt bộ sản phẩm DeeplyRooted của thương hiệu Hush & Hush. Không khí sự kiện trở nên sôi nổi với sự tham gia của nhiều chuyên gia và bác sĩ đầu ngành, đặc biệt là sự có mặt của Dr. Marc A. Ronert - nhà sáng lập thương hiệu Hush & Hush đã cùng tham gia sự kiện và chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích đến mọi người.

Theo các số liệu nghiên cứu gần đây, tình trạng rụng tóc ngày càng tăng cao. Nguyên nhân gây ra tình trạng rụng tóc có thể kể đến như stress, phụ nữ sau sinh, lão hóa, môi trường ô nhiễm, đặc biệt là rụng tóc hậu Covid-19. 

Theo các chuyên gia, để cải thiện tình trạng rụng tóc có thể tiêm meso, dùng thực phẩm bổ sung hoặc các sản phẩm dầu gội, dầu xả, tinh chất bôi thoa để hỗ trợ mọc tóc ngay từ sớm, và nên duy trì thường xuyên để có một mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt. Theo đó, các chuyên gia có gợi ý đến bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted của nhãn hàng Hush & Hush giúp chăm sóc tóc và da đầu hiệu quả. 

Hush and Hush ra mắt bộ sản phẩm DeeplyRooted: nhiều chuyên gia đánh giá cao - Ảnh 1

Các chuyên gia có mặt tại sự kiện ra mắt bộ sản phẩm mới của Hush & Hush

Với sứ mệnh Sống trẻ - Khỏe - Dài lâu, cũng như tiêu chí phát triển sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học với các thành phần sạch, buổi ra mắt bộ ba sản phẩm DeeplyRooted là “cứu cánh” cho nhiều người, giúp chăm sóc tóc khỏe mạnh từ da đầu đến ngọn tóc và phù hợp để sử dụng hàng ngày. Theo các chuyên gia, đây là bộ sản phẩm được xem là tiên phong trong việc hỗ trợ da đầu và tóc khỏe mạnh, giảm tóc rụng, kích thích tóc mới phát triển.

Bộ 3 sản phẩm gồm Dầu gội - Dầu xả - Tinh chất, tất cả đều là sản phẩm thuần chay đã được chứng minh lâm sàng, không thử nghiệm trên động vật, không paraben, không hương liệu tổng hợp hay gây nhờn rít, bít tắc da đầu khi dùng và an toàn cho các loại tóc đang hư tổn, tóc rụng, lão hóa, tóc nhuộm, da đầu khô - yếu. Bên cạnh đó, bộ 3 sản phẩm có bao bì được làm từ đường mía, thân thiện môi trường và có khả năng tái chế. 

Điểm “sáng” của bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted chính là 6 thành phần thiên nhiên nổi bật được cấp bằng sáng chế:

- KeraGuard TM: bảo vệ sợi tóc chống lại tổn hại từ ô nhiễm gây ra sự oxy hóa protein, giúp biểu bì tóc chắc khỏe.

- Capixyl TM: Kích hoạt tái tạo nang tóc phát triển, giúp thể tích tóc tăng.

- Capisooth: Điều hòa và cân bằng hệ sinh thái da đầu, giảm khô ngứa và bong tróc da đầu.

- Hairgenyl ®: Cải thiện tình trạng rụng tóc từng mảng, từ đó giúp mật độ tóc dày hơn, tối ưu 3 chu kỳ mọc tóc.

- AnaGain TM: Kích thích lượng tóc mọc nhiều hơn, rút ngắn giai đoạn Telogen – Anagen

- RootBioTec HW TM: Giảm lượng tóc rụng bằng cách ức chế hoạt động của 5-alpha reductase và kích thích tế bào nhú bì, kéo dài Catagen – Telogen.

6 thành phần đặc biệt này sẽ hình thành 4 tác động lên tóc: Tăng cường dinh dưỡng cho tóc, thúc đẩy mọc tóc, thiết lập màng chắn từ gốc đến ngọn và tái tạo cấu trúc tóc, từ đó mang lại tác động tổng thể trong việc hỗ trợ da đầu và tóc khỏe mạnh, giảm rụng tóc hữu hiệu.

Hush and Hush ra mắt bộ sản phẩm DeeplyRooted: nhiều chuyên gia đánh giá cao - Ảnh 2

Bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted

Bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted với thành phần hoạt tính mạnh mẽ đã được chứng minh lâm sàng an toàn để sử dụng mỗi ngày và phù hợp cho mọi đối tượng có vấn đề về tóc - da đầu như: phụ nữ rụng tóc sau sinh, rụng tóc hậu Covid, rụng tóc do lão hóa, stress…

Một mái tóc được xem là khỏe mạnh phải đạt được các yếu tố: lượng tóc rụng ít, lượng tóc mọc nhiều, mật độ tóc dày, da đầu khỏe mạnh, sợi tóc lớn, dày và bóng mượt. Và bộ 3 sản phẩm nhà Hush & Hush hoàn toàn đáp ứng được các yếu tố trên. Sự ra đời của bộ 3 DeeplyRooted được xem là bước ngoặt trong việc hồi sinh da đầu và tóc khỏe mạnh toàn diện chỉ sau 2-3 tuần sử dụng.

Hiện bộ 3 sản phẩm DeeplyRooted được Minh Khương Group phân phối chính thức tại các hệ thống đại lý, spa, clinic trên toàn quốc.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH Thương Mại Minh Khương

Địa chỉ: 3A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM

Xem bộ sản phẩm DeeplyRooted tại đây:https://hushandhush.com.vn/san-pham/deeplyrooted-hair-serum/

Hotline: (028) 22.134.612

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Từ khóa:   dinh dưỡng cho tóc thúc đẩy mọc tóc làm đẹp

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