Muốn da mặt trắng sáng không tì vết, chị em cứ dùng dầu hạnh nhân là có ngay

Dầu hạnh nhân được chiết xuất từ hạt hạnh nhân. Khi được ép lạnh, hạt này sẽ tiết ra tinh dầu, đó là dầu hạnh nhân. Loại dầu này có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và làm đẹp.

Dầu hạnh nhân có thành phần là các chất béo không bão hòa đơn, axit oleic và axit linoleic. Dầu hạnh nhân gần như có màu trong suốt, không mùi và có vị khá ngọt.