Muốn da mặt trắng sáng không tì vết, chị em cứ dùng dầu hạnh nhân là có ngay

Làm đẹp 04/05/2018 14:01

Dầu hạnh nhân có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như cải thiện sức khỏe da đầu, loại bỏ gầu và giúp bạn có làn da óng ả.

Dầu hạnh nhân được chiết xuất từ hạt hạnh nhân. Khi được ép lạnh, hạt này sẽ tiết ra tinh dầu, đó là dầu hạnh nhân. Loại dầu này có rất nhiều công dụng đối với sức khỏelàm đẹp.

Dầu hạnh nhân có thành phần là các chất béo không bão hòa đơn, axit oleic và axit linoleic. Dầu hạnh nhân gần như có màu trong suốt, không mùi và có vị khá ngọt.

Dầu hạnh nhân có tác dụng gì?

Làm đẹp da bằng dầu hạnh nhân
Làm đẹp da bằng dầu hạnh nhân. Ảnh minh họa: Internet.

Dầu hạnh nhân chủ yếu được sử dụng để làm mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp, chẳng hạn như điều trị eczema, giảm đau, làm mềm các khu vực bị sưng, làm giảm kích ứng và trị mụn trứng cá. Loại dầu này cũng có mặt trong nhiều loại kem và sản phẩm dưỡng tóc.

Dưới đây là một số cách làm trắng da bằng dầu hạnh nhân mà bạn nên thử.

Làm trắng da bằng dầu hạnh nhân với mật ong

  • Trộn đều một lượng dầu hạnh nhân với mật ong.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da và để yên trong 15 phút.
  • Rửa lại mặt bằng nước lạnh. Thực hiện cứ hai ngày một lần. Bạn có thể cho thêm vài giọt chanh để tăng hiệu quả.

Làm trắng da với dầu hạnh nhân và đường

  • Trộn 1 thìa dầu hạnh nhân với 2 thìa đường.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da và mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.
  • Sau 10 phút, rửa lại mặt bằng nước lạnh. Có thể cho thêm vài giọt nước hoa hồng để tăng hiệu quả.

Làm trắng da với dầu hạnh nhân và vitamin E

Làm trắng da với dầu hạnh nhân và vitamin E
Làm trắng da với dầu hạnh nhân và vitamin E. Ảnh minh họa: Internet.
  • Cho 2 đến 3 viên vitamin E vào bát rồi trộn đều với 1 thìa dầu hạnh nhân.
  • Nhẹ nhàng thoa đều lên da và để yên trong 15 phút. Nên mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da.
  • Rửa sạch mặt nước lạnh. Thực hiện một lần mỗi tuần.

Làm trắng da với dầu hạnh nhân và nước cốt chanh

  • Trộn đều một lượng dầu hạnh nhân và nước cốt chanh.
  • Thoa nhẹ nhàng lên mặt trong 15 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước ấm. Sau đó, rửa lại một lần nữa với nước lạnh. Lặp lại 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Làm trắng da với dầu hạnh nhân và bột sữa

  • Trộn đều ½ chén dầu hạnh nhân với 250g bột sữa.
  • Đổ vào bồn tắm và cho thêm nước vào.
  • Ngâm mình trong nước trong khoảng 20 phút.
  • Tắm lại. Thực hiện hàng ngày.

Làm trắng da với dầu hạnh nhân với dâu tây

  • Trộn đều 3 thìa dâu tây đã nghiền nhuyễn với 1 thìa dầu hạnh nhân.
  • Thoa đều lên da mặt dưới dạng mặt nạ.
  • Sau 15 phút, rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày.

Làm trắng da bằng dầu hạnh nhân với chuối

  • Nghiền nhuyễn 1 quả chuối vào bát.
  • Cho thêm 1 thìa dầu hạnh nhân vào rồi trộn đều.
  • Sau 20 phút, rửa sạch mặt với nước lạnh.
  • Thực hiện 3 lần mỗi tuần.

Làm trắng da và dưỡng da bằng dầu hạnh nhân là bí quyết tuyệt vời để bạn sớm có làn da trắng sáng mịn màng. Loại dầu này đã được chứng minh là có nhiều lợi ích đối với làm đẹp. Thế nên, hãy tận dụng nó để chăm sóc cho làn da của bạn nhé.

Những cách làm đẹp với cà chua cho làn da trắng hồng và mềm mịn như da em bé

Những cách làm đẹp với cà chua cho làn da trắng hồng và mềm mịn như da em bé

Bạn có thể kết hợp cà chua với mật ong, bơ hay yến mạch để làm đẹp da,. Bất kể da bạn là da dầu, da khô, hay da hỗn hợp thì bí quyết này đều dùng được.

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