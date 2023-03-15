Mẹo hay ít người biết: Nuôi dưỡng mái tóc bồng bềnh như suối mây từ cà phê

Làm đẹp 15/03/2023 11:23

Cà phê có thể hoạt động như một chất làm đen tóc tự nhiên, giúp giải độc da đầu bằng cách loại bỏ sự tích tụ bả nhờn, đồng thời giúp cho da đầu và tóc được nuôi dưỡng tốt.

Không chỉ có thể giúp bạn đánh thức năng lượng vào buổi sáng và tỉnh táo vào buổi chiều mà cà phê còn có thể đem lại nhiều công dụng tuyệt vời cho tóc và da đầu.

Các nghiên cứu cho thấy cà phê có thể kích thích quá trình mọc tóc, đồng thời tăng độ bóng và phần nào giúp nhuộm đen màu tóc. Để có thể nhận được những hiệu ứng tích cực này, thay vì uống cà phê, bạn hãy sử dụng trực tiếp lên tóc.

Mẹo hay ít người biết: Nuôi dưỡng mái tóc bồng bềnh như suối mây từ cà phê - Ảnh 1
Cà phê còn là chất chống oxy hóa tuyệt vời trong việc cải tạo lại mái tóc khô xơ, thiếu sức sống trở nên óng mượt.

1. Giúp mọc tóc nhanh

Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cà phê là caffein, chúng kích thích sự lưu thông máu, có tác dụng rất tốt cho da đầu và tóc vì kích thích trao đổi dưỡng chất, giúp nang chân tóc phát triển thúc đẩy tóc mọc mới, nhanh hơn.

Không chỉ vậy, cà phê còn là chất chống oxy hóa tuyệt vời trong việc cải tạo lại mái tóc khô xơ, thiếu sức sống trở nên óng mượt.

2. Cải thiện chất tóc

Cà phê là loại mỹ phẩm chăm sóc tóc hữu ích và có sẵn trong nhà bếp nhà bạn. Ngoài tác dụng mang đến vẻ đẹp chắc khỏe, sáng bóng, các chất chống oxy hóa trong cà phê còn giúp các nang tóc khỏe mạnh hơn, từ đó giúp tóc tăng trưởng tốt và mau phục hồi sau hư tổn.

Mẹo hay ít người biết: Nuôi dưỡng mái tóc bồng bềnh như suối mây từ cà phê - Ảnh 2
Hợp chất caffein trong cà phê giúp tóc mượt mà và sáng bóng hơn vì nó giúp giữ độ ẩm trong các sợi tóc.

Pha một tách cà phê nguyên chất rồi trộn thêm 1 chút nước. Dùng hỗn hợp này để gội đầu và dùng khăn hoặc bao nhựa để ủ tóc trong 20 phút. Sau khi gội sạch đầu rửa sạch bằng nước ấm, bạn sẽ bất ngờ với mái tóc óng mượt, mềm mại hơn trông thấy.

3. Chống rụng tóc

Nang tóc yếu sẽ dẫn đến hiện tượng rụng tóc bất thường hoặc thậm chí hói đầu. Tuy nhiên, cà phê sẽ giúp kích thích nang tóc chống lại quá trình gãy rụng và làm cho tóc bạn trở nên dày cũng như chắc khỏe hơn. Do vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một biện pháp tại nhà để làm đẹp cho mái tóc thì đừng bỏ qua cà phê nhé.

Cách sử dụng cho tóc: Gội đầu đúng cách bằng nước thường và sau đó gội đầu sạch. Để yên trong vài phút trước khi gội sạch dầu gội. Đổ đều nước xả tóc cà phê này lên khắp da đầu và tóc của bạn.

Mẹo hay ít người biết: Nuôi dưỡng mái tóc bồng bềnh như suối mây từ cà phê - Ảnh 3
Cà phê sẽ giúp kích thích nang tóc chống lại quá trình gãy rụng

Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp nó bằng đầu ngón tay của bạn và sau đó để nó trong khoảng 10 đến 20 phút, trước khi xả kỹ bằng nước thường cho đến khi bạn lấy được hết ra khỏi tóc. Sau đó, sử dụng dầu xả nhẹ mà không cần gội đầu lại.

4. Tẩy tế bào chết da đầu

Bất cứ khi nào cảm thấy da đầu bị nhờn và bết dính, hãy sử dụng mặt nạ cà phê cho tóc. Ngoài ra, việc gội đầu bằng nước cà phê cũng sẽ giúp cho da đầu bạn được detox một cách nhẹ nhàng.

Do có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản xuất tế bào da mới nên cà phê còn được dùng như một loại nguyên liệu giúp tẩy tế bào chết hiệu quả, khắc phục tình trạng da bị khô mốc, sần sùi và tăng cường sự phát triển của các nang tóc mới để củng cố chân tóc.

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