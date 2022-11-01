Máy chạy bộ Atochi - Bí quyết khỏe người đẹp dáng cực kỳ đơn giản

Làm đẹp 01/11/2022 13:59

Không cần ăn kiêng khắt khe, không lo về sức khỏe, với máy chạy bộ Atochi giúp bạn dễ dàng kiểm soát trọng lượng cơ thể cũng như giúp bạn có được số đo hình thể chuẩn chỉnh với bài tập lành mạnh tốt cho sức khỏe.

Máy chạy bộ Atochi - Bí quyết khỏe người đẹp dáng cực kỳ đơn giản - Ảnh 1

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Atochi đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín, chất lượng về phân phối ghế massage và máy chạy bộ

Máy chạy bộ Atochi - đỉnh cao công nghệ, nâng tầm vóc dáng
Máy chạy bộ Atochi được thiết kế với kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn, mang đậm chất thể thao, phù hợp đa dạng nhu cầu sử dụng từ luyện tập riêng tư tại nhà cho đến tập luyện chuyên sâu ở phòng gym chuyên nghiệp.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, máy chạy bộ Atochi còn sở hữu nhiều tính năng và công nghệ hiện đại. Tốc độ có thể điều chỉnh lên tới 20km/h, nâng dốc 18% giúp bạn thoải sức chinh phục bài tập tốc độ cao, giúp đẩy nhanh quá trình tăng cơ giảm mỡ, cho sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái.

Ngoài ra, máy chạy bộ Atochi còn được tích hợp đai massage, đĩa xoay eo, gập bụng. Theo đó, người dùng có thể kết hợp tập luyện thêm những bài giảm mỡ bụng chuyên biệt, nhanh chóng lấy lại vòng eo thon gọn, thân hình săn chắc.

Chỉ với 30 phút mỗi ngày tập luyện trên máy chạy bộ, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. Cơ bắp trở lên săn chắc hơn, giảm mỡ thừa hiệu quả và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Bên cạnh đó, chạy bộ còn giúp bạn tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, cho giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Đặc biệt, một số dòng máy chạy bộ như AT-328, AT-318, AT-316, AT-315,... đang được đông đảo khách hàng tìm kiếm tại các showroom của Atochi.

Atochi và hành trình trao sức khỏe tới vạn gia

Máy chạy bộ Atochi - Bí quyết khỏe người đẹp dáng cực kỳ đơn giản - Ảnh 2

Sau nhiều năm triển khai và hoạt động, Atochi đã tiến hành phủ sóng sản phẩm của mình rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bởi Atochi không chỉ dừng lại ở việc mang đến một thiết bị tập luyện mà còn giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe.

Tuy nhiên, để có thể phát triển lâu dài và bền vững thì chất lượng sản phẩm là điều kiện quan trọng không thể không nhắc đến. Atochi cam kết cung cấp sản phẩm máy chạy bộ, ghế massage chính hãng. Các sản phẩm của thương hiệu đều đảm bảo các tiêu chí về độ bền, hiệu năng và an toàn khi sử dụng.

Bên cạnh những sản phẩm chất lượng, Atochi còn có chính sách bán hàng hấp dẫn và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Cụ thể, chương trình mua trả góp không lãi suất, bảo hành lên đến 6 năm, bảo trì trọn đời, vận chuyển và lắp đặt miễn phí tại nhà. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản luôn tư vấn nhiệt tình để giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Atochi hiện đang có chương trình ưu đãi “Tháng của nàng - Ưu đãi ngập tràn” với nhiều quà tặng giá trị lớn.  Nhanh chân ghé thăm showroom gần nhất của Atochi được trải nghiệm sản phẩm miễn phí cũng như rình về cho gia đình phần quà hấp dẫn. Truy cập ngay website Atochi hoặc liên hệ Hotline 0919.165.185 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.

Atochi  - Giàu sức khỏe giàu hạnh phúc

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Từ khóa:   thể thao

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