Mật ong: 'Bí kíp vàng' giúp làn da chống lại tình trạng khô nứt vào mùa đông

Thoa mật ong thô lên mặt sẽ giảm sự hình thành các mảng da xỉn màu, để lộ các tế bào da mới, giữ cho làn da luôn trắng sáng một cách tự nhiên.

Mật ong nguyên chất chưa trải qua quá trình pha chế được khuyến cáo sử dụng thoa trực tiếp lên da, kể cả vùng da nhạy cảm như da mặt bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Lợi ích của mật ong trong làm đẹp có thể kể đến như:

Nghiên cứu cho thấy mật ong thô có tác dụng kích thích sự phát triển của các mô và giảm sự hình thành sẹo khi được sử dụng để điều trị vết thương. Ngoài ra do đặc tính diệt khuẩn tốt, mật ong giúp bảo vệ vết thương trước sự tấn công của vi khuẩn, bụi và các chất hóa học.

Ngoài ra việc phục hồi các tế bào da bị tổn thương giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc ung thư da. Mật ong cũng kích thích da sản xuất collagen tạo độ căng mịn cho da, trung hòa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế sự xuất hiện các nếp nhăn trên da.

5. Giữ độ ẩm

Chất giữ ẩm giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho làn da của bạn. Ngoài ra, mật ong cũng giúp giữ nước, đem lại làn da mềm mịn, giảm tình trạng da mặt bị bong tróc, sần sùi.

II. Một số cách sử dụng mật ong dành cho các loại da

1. Đối với da khô

Mật ong là một chất giữ ẩm tuyệt vời giúp lấy lại sức sống cho làn da của bạn.

Hãy thoa mật ong hàng ngày và rửa sạch bằng nước thường sau 20 phút. Bạn cũng có thể trộn mật ong với một vài giọt nước cam. Đắp hỗn hợp này lên mặt trong 20 phút và rửa sạch bằng nước.

Hoặc có thể trộn nửa thìa cà phê mật ong, một thìa nước hoa hồng và một thìa sữa bột khô... thành hỗn hợp sền sệt và đắp lên mặt. Loại bỏ sau 20 phút với nước. Hoặc thêm 1/4 cốc mật ong vào nước tắm của bạn để giảm khô và làm mềm da trên cơ thể.

2. Đối với da dầu và da hỗn hợp

Đối với da nhờn, trộn mật ong với lòng trắng trứng gà và thoa lên da hàng ngày, rửa sạch sau 20 phút bằng nước thường.

Lòng trắng trứng gà có tác dụng làm sạch da, giảm nhờn trong khi mật ong sẽ làm mềm da và dưỡng da.

Với da hỗn hợp, hãy thoa mật ong lên toàn bộ khuôn mặt (vì mật ong thích hợp với cả vùng da dầu và da khô).

3. Đối với da mụn

Cả mật ong có tác dụng chữa lành mụn trứng cá.

Mật ong cũng có thể được sử dụng trên da bị mụn và ngay cả khi tình trạng mụn nặng. Trên thực tế, những người bị mụn trứng cá thường bị khô và bong tróc bề mặt da. Mật ong sẽ là chất dưỡng da lý tưởng.

III. Các loại mặt nạ làm từ mật ong

1. Mặt nạ mật ong và bơ

Nhắc tới các nguyên liệu tự nhiên dưỡng ẩm tốt cho làn da thì không thể không kể đến quả bơ

Nhắc tới các nguyên liệu tự nhiên dưỡng ẩm tốt cho làn da thì không thể không kể đến quả bơ. Trong bơ chứa rất nhiều axit béo, sterol cùng các vitamin cần thiết cho làn da như vitamin E, vitamin C,...giúp nuôi dưỡng làn da săn chắc, trẻ trung và hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn.

2. Mặt nạ mật ong với lòng trắng trứng



Thành phần chính của lòng trắng trứng là protein, có tác dụng xây dựng cấu trúc da, giúp da săn chắ

Thành phần chính của lòng trắng trứng là protein, có tác dụng xây dựng cấu trúc da, giúp da săn chắc. Sự kết hợp này được xem là “hàng rào bảo vệ” da, giúp da giữ lại độ ẩm tự nhiên, đồng thời tăng cường sức khỏe cho da.

4. Mặt nạ mật ong với dầu dừa

Dầu dừa khi kết hợp với mật ong tạo nên mặt nạ dưỡng ẩm tuyệt vời cho

Dầu dừa có những tác dụng nổi bật như tái tạo da khô, trị da nứt nẻ, làm khỏe da, xóa thâm mụn, tẩy tế bào chết, đặc biệt là cấp ẩm để da trở nên mịn màng hơn. Dầu dừa khi kết hợp với mật ong tạo nên mặt nạ dưỡng ẩm tuyệt vời cho da, đặc biệt là những bạn có làn da khô.

5. Mặt nạ mật ong và sữa chua

Sự kết hợp giữa mật ong và sữa chua sẽ chăm sóc làn da khô từ sâu bên trong, giúp da luôn mềm mại, căng mướt

Sữa chua rất giàu acid lactic nên có khả năng lấy đi lớp tế bào chết trên bề mặt da một cách nhẹ nhàng và cấp nước hiệu quả. Sự kết hợp giữa mật ong và sữa chua sẽ chăm sóc làn da khô từ sâu bên trong, giúp da luôn mềm mại, căng mướt.

Lưu ý:

khi dùng mật ong làm mặt nạ: ạn phải kiên nhẫn và lựa chọn các biện pháp tự nhiên sao cho phù hợp. Chúng mất một thời gian để phát huy tác dụng, nhưng hiệu quả có thể kéo dài trong thời gian dài.