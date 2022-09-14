Mỗi lần tẩy tế bào chết cho da mặt là bạn đang giúp da loại bỏ đi những bụi bẩn, lớp da cũ kỹ nằm sâu trong lỗ chân lông để trả lại cho da vẻ sáng mịn, mềm mại hơn.

Mật ong giúp loại bỏ các tế bào da chết một cách nhẹ nhàng, trong khi vẫn cung cấp độ ẩm cho da, đặc biệt tốt cho da bị xỉn màu và nhạy cảm. Trong khi các hạt đường nâu tạo ra ma sát làm sạch tế bào chết trên bề mặt da của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt cà phê đã được xay là một loại thực phẩm thiên nhiên đầu bảng để tẩy da chết. Chứa vitamin E tự nhiên, magie, cà phê sẽ giúp người sử dụng làm săn chắc và loại bỏ tế bào chết cho da.

Yến mạch



Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch từ lâu vẫn được các tín đồ làm đẹp xếp hàng đầu trong các nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên. Với làn da, bột yến mạch có khả năng thanh tẩy làn da, làm sạch các bã nhờn sâu trong da và lấy đi lớp sừng khô ráp trên bề mặt.

Muối biển kết hợp với dầu oliu

Muối biển là một nguyên liệu cực kỳ có lợi cho làn da, giúp giảm nhờn, kháng khuẩn và loại bỏ lớp tế bào chết xỉn màu rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thành phần giàu các loại vitamin A, D, D, F, K… nên dầu oliu giúp cung cấp độ ẩm cần thiết và cải thiện sắc tố da rất tốt. Chính vì vậy, khi phối hợp cùng muối biển sẽ vừa lấy đi lớp tế bào chết già nua, vừa mang lại làn da mềm mại, trắng sáng tự nhiên.

Bột trà xanh

Bột trà xanh vốn nổi tiếng là nguyên liệu làm đẹp lành tính và có thể đem lại chúng ta cực nhiều lợi ích.



Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng bột trà xanh cũng cung cấp hiệu quả bảo vệ da, giảm thiểu tác động của tác nhân gây hại từ môi trường (tia cực tím, ô nhiễm môi trường…) từ đó giúp bạn duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh.

Chanh kết hợp với muối biển

Chanh khi trộn với đường hoặc muối, nó trở thành một thành phần tuyệt vời giúp loại bỏ các tế bào da chết trong khi giúp tẩy trắng da.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp chanh và muối biển giúp giảm tiết chất bã nhờn trên da, se khít lỗ chân lông và kháng viêm ngăn ngừa mụn.