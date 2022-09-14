Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà

Chăm sóc da 14/09/2022 08:00

Tẩy da chết là một bước vô cùng quan trọng để giữ cho làn da mịn màng giúp các chất dinh dưỡng được thẩm thấu. Có một số thành phần rất hiệu quả trong việc tẩy da chết mà bạn có thể tìm thấy ngay trong chính căn nhà của mình.

Mỗi lần tẩy tế bào chết cho da mặt là bạn đang giúp da loại bỏ đi những bụi bẩn, lớp da cũ kỹ nằm sâu trong lỗ chân lông để trả lại cho da vẻ sáng mịn, mềm mại hơn.

Mật ong kết hợp với đường nâu 

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong giúp loại bỏ các tế bào da chết một cách nhẹ nhàng, trong khi vẫn cung cấp độ ẩm cho da, đặc biệt tốt cho da bị xỉn màu và nhạy cảm. Trong khi các hạt đường nâu tạo ra ma sát làm sạch tế bào chết trên bề mặt da của bạn. 

Bã cà phê

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạt cà phê đã được xay là một loại thực phẩm thiên nhiên đầu bảng để tẩy da chết. Chứa vitamin E tự nhiên, magie, cà phê sẽ giúp người sử dụng làm săn chắc và loại bỏ tế bào chết cho da. 

Yến mạch 

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch từ lâu vẫn được các tín đồ làm đẹp xếp hàng đầu trong các nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên. Với làn da, bột yến mạch có khả năng thanh tẩy làn da, làm sạch các bã nhờn sâu trong da và lấy đi lớp sừng khô ráp trên bề mặt.

Muối biển kết hợp với dầu oliu

Muối biển là một nguyên liệu cực kỳ có lợi cho làn da, giúp giảm nhờn, kháng khuẩn và loại bỏ lớp tế bào chết xỉn màu rất tốt.

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thành phần giàu các loại vitamin A, D, D, F, K… nên dầu oliu giúp cung cấp độ ẩm cần thiết và cải thiện sắc tố da rất tốt. Chính vì vậy, khi phối hợp cùng muối biển sẽ vừa lấy đi lớp tế bào chết già nua, vừa mang lại làn da mềm mại, trắng sáng tự nhiên.

Bột trà xanh

Bột trà xanh vốn nổi tiếng là nguyên liệu làm đẹp lành tính và có thể đem lại chúng ta cực nhiều lợi ích.

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng bột trà xanh cũng cung cấp hiệu quả bảo vệ da, giảm thiểu tác động của tác nhân gây hại từ môi trường (tia cực tím, ô nhiễm môi trường…) từ đó giúp bạn duy trì làn da trẻ trung, khỏe mạnh.

Chanh kết hợp với muối biển

Chanh khi trộn với đường hoặc muối, nó trở thành một thành phần tuyệt vời giúp loại bỏ các tế bào da chết trong khi giúp tẩy trắng da. 

Những thực phẩm tự nhiên giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả chuẩn đi spa ngay tại nhà - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp chanh và muối biển giúp giảm tiết chất bã nhờn trên da, se khít lỗ chân lông và kháng viêm ngăn ngừa mụn. 

 

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