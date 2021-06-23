Mái tóc suông mượt 'chuẩn salon' nếu bạn chăm sóc bằng 5 loại mặt nạ thiên nhiên có sẵn trong căn bếp

Làm đẹp 23/06/2021 12:30

Không chỉ làn da mới cần được chăm sóc thường xuyên, mà mái tóc cũng cần được "làm đẹp" nữa đó.

Muốn có mái tóc bóng mượt, chắc khoẻ và dày hơn thì bạn cũng cần thường xuyên chăm sóc. Với những nguyên liệu dễ tìm hoặc thường có sẵn tại nhà, bạn đã có thể tạo ra một mặt nạ tóc giúp dưỡng ẩm và phục hồi tóc hư tổn hiệu quả. Hãy cùng điểm qua 5 loại "mặt nạ tóc" từ thiên nhiên mà đạt hiệu quả tuyệt vời.

Mặt nạ sữa chua và chanh

Với những bạn sở hữu là da dầu thì tuyệt nhiên không nên bỏ qua bộ đôi làm "mặt nạ tóc" này nha. Sữa chua và chanh giúp da đầu hạn chế tiết dầu, giúp tóc sạch lâu hơn và lâu bị bết. Cách làm cũng vô cùng đơn giản bạn chỉ cần: Trộn một cốc sữa chua không đường với một thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tóc, ủ trong 30 phút rồi gội sạch lại. Nên duy trì áp dụng công thức này một lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

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Sữa chua và chanh giúp da đầu hạn chế tiết dầu, giúp tóc sạch lâu hơn và lâu bị bết - Ảnh: Internet

 Bột yến mạch và sữa tươi

Nếu bạn đã biết công dụng của bột yến mạch và sữa tươi rất hữu hiệu cho vóc dáng, làn da thôi thì chưa đủ. Bộ đôi này còn được sử dụng phổ biến để dưỡng tóc, đặc biệt là với những mái tóc bị gàu. Nếu kiên trì thực hiện 2 lần/tuần thì nỗi lo về gàu, ngứa sẽ được chấm dứt. Bên cạnh đó, nó còn mang lại một mái tóc mềm mượt.

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Bột yến mạch và sữa tươi được sử dụng phổ biến để dưỡng tóc, đặc biệt là với những mái tóc bị gàu - Ảnh: Internet

Cách để làm hỗn hợp này cũng vô cùng đơn giản chỉ cần trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau gồm: nửa cốc yến mạch, nửa cốc sữa tươi và 2 thìa dầu ô liu với nhau. Thoa đều hỗn hợp lên mái tóc và da đầu sau đó dùng khăn ủ tóc trong vòng 20 phút. Sau đó, bạn hãy gội đầu lại thật sạch với dầu gội.

Mặt nạ tóc từ chuối

Chuối là một "vũ khí" đắc lực trong việc chăm sóc tóc. Bởi chuối chứa nhiều vitamin và những khoáng chất quan trọng như kali, carbonhydrates giúp tóc chắc khoẻ, mềm mượt. Cách pha mặt nạ tóc từ chuôi cũng vô cùng đơn giản: Xay nhuyễn 2 quả chuối chín + 2 thìa mật ong + 2 thìa sữa chua + 1 lòng trắng trứng. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên tóc và ủ khoảng 30 phút rồi xả sạch lại nước. Bạn hãy duy trì thực hiện 1 lần/tuần nhé

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Mặt nạ tóc từ chuối sẽ giúp tóc chắc khoẻ, mềm mượt - Ảnh: Internet 

Mặt nạ tóc từ nha đam

Mặt nạ dưỡng tóc từ nha đam sẽ giúp mái tóc của bạn đẩy lùi tình trạng xơ rối, giảm gàu và giữ cho tóc sạch lâu hơn. Bên cạnh đó, sử dụng nha đam sẽ khắc phục tối ưu hiệu quả tình trạng tóc khô và da đầu bị ngứa chỉ cần bạn duy trì thực hiện 2 lần/ tuần. Cách để làm mặt nạ tóc từ nha đam bằng cách lấy gel từ lá cây nha đam trộn với dầu gội hoặc dầu xả bạn sử dụng và gội đầu bình thường.

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Mặt nạ dưỡng tóc từ nha đam sẽ giúp mái tóc của bạn đẩy lùi tình trạng xơ rối, giảm gàu và giữ cho tóc sạch lâu hơn - Ảnh: Internet

Mặt nạ bí ngô và mật ong

Nghe sự kết hợp giữa bí ngô và mật ong có vẻ hơi lạ, tuy nhiên bộ đôi này sẽ mang lại kết quả bất ngờ đó nha. Bí ngô rất giàu vitamin A, C và những khoáng chất thiết yếu cho tóc giúp tóc chắc khoẻ hơn. Mặt nạ kết hợp giữa bí ngô và mật ong sẽ tăng cường độ ẩm cho tóc. 

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Mặt nạ kết hợp giữa bí ngô và mật ong sẽ tăng cường độ ẩm cho tóc, giúp tóc chắc khoẻ hơn - Ảnh: Internet

Với mặt nạ hỗn hợp này, bạn chỉ cần duy trì áp dụng 1 lần/tuần sẽ có kết quả tuyệt vời. Cách làm cũng khá đơn giản và nguyên liệu dễ mua, bạn sẽ làm hỗn hợp trên bằng cách trộn một miếng bí ngô nhỏ đã được hấp chín và nghiền nhuyễn với hai thìa mật ong. Thoa hỗn hợp lên tóc, ủ trong 20 phút rồi gội sạch lại.

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