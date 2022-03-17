Mách bạn những thói quen làm đẹp ngăn lão hóa da từ tuổi 20

Làm đẹp 17/03/2022 06:00

Theo thời gian, các dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ ràng. Các nếp nhăn, da chảy xệ và các dấu chân chim bắt đầu xuất hiện khiến khuôn mặt trở nên xấu đi. Mặc dù đó là một quá trình tự nhiên của cơ thể nhưng chăm sóc da ngay từ khi còn trẻ có thể giảm thiểu được tác động của quá trình lão hóa.

Mách bạn những thói quen làm đẹp ngăn lão hóa da từ tuổi 20 - Ảnh 1

Paz Torralba, giám đốc trung tâm The Beauty Concept, nói với Vogue rằng việc chăm sóc da ngay từ khi còn trẻ là điều cần thiết để tránh những tổn thương nghiêm trọng cho da. Ông cũng cho biết một số mẹo cần lưu ý.

1. Sữa rửa mặt

Ở tuổi 20 mọi người thường bị mụn trứng cá. Nhiều người mắc sai lầm khi làm sạch da không đúng cách, sử dụng các sản phẩm không lành tính hoặc không phù hợp với da. Chính vì thế, khi sử dụng bất kì sản phẩm nào chúng ta nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu và nhận được lời khuyên đầy đủ về loại sản phẩm sắp sử dụng.

2. Bông tẩy trang

Mách bạn những thói quen làm đẹp ngăn lão hóa da từ tuổi 20 - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo chuyên gia, bông tẩy trang là một trong những sản phẩm được sử dụng nhiều nhất ở tuổi 20. Mụn là kẻ thù lớn nhất của làn da, chúng ta thường vô tình chạm tay lên mặt khiến cho mụn có cơ hội lây lan sang những vùng da khác. Chuyên gia chỉ ra rằng cần phải làm sạch da, cho dù có trang điểm hay không trang điểm. 

3. Khăn cá nhân

Không nên dùng chung khăn lau mặt với bất kỳ ai.

4. Đồ uống tốt cho sức khỏe

Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ nước cho cơ thể để có làn da khỏe mạnh. Ông giải thích rằng: "Nên uống sinh tố rau chân vịt vì chúng là một nguồn cung cấp vitamin và chất chống oxy hóa quan trọng. Nên tăng cường ăn các loại trái cây họ cam quýt, bổ sung vitamin C, tăng cường sự hình thành collagen trong da".

5. Vùng da quanh mắt

Chăm sóc vùng da quanh mắt là điều cần thiết ngay từ khi còn trẻ do da ở khu vực này mỏng hơn và cần được chăm sóc đặc biệt.

6. Tẩy da chết

Mách bạn những thói quen làm đẹp ngăn lão hóa da từ tuổi 20 - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tẩy tế bào chết cho da mỗi tháng một lần vì da thường tái tạo sau mỗi 28 ngày. Nếu có điều kiện, nên đắp mặt nạ đặc trị sau mỗi 10 ngày.

7. Tập thể dục

Hoạt động thể chất là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe. Nó cũng có những tác động tích cực đến làn da. Chuyên gia Sergio Fernández Martins nói với tạp chí Vogue : “Nên bắt đầu tập luyện càng sớm càng tốt, vì từ 20-25 tuổi là thời điểm vàng của quá trình khoáng hóa xương”. Tương tự như vậy, hoạt động thể chất góp phần làm giảm lớp mỡ dưới da và tăng tiêu hao năng lượng.

Làm thế nào để chăm sóc da?

Bạn nên có thói quen chăm sóc da hàng ngày, giữ da sạch sẽ nhưng không nên rửa mặt quá nhiều lần. Vì sử dụng sữa rửa mặt quá nhiều có thể làm khô da, lấy đi chất nhờn tự nhiên trên da.

Mách bạn những thói quen làm đẹp ngăn lão hóa da từ tuổi 20 - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Chuyên gia cũng giải thích rằng phải uống nước trong suốt cả ngày để giữ nước cho cơ thể. Nước giúp cơ thể hoạt động tốt nhất có thể và làm cho làn da mịn màng, tươi tắn hơn.

Tập thể dục là một yếu tố quan trọng giúp da săn chắc. Theo tổ chức y tế, thực hiện các hoạt động thể chất làm tăng lưu lượng máu đến da, giúp da nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết một cách tối ưu. Tập thể dục cũng giúp săn chắc cơ và cải thiện vẻ ngoài của làn da.

Theo Mayo Clinic, một tổ chức chuyên nghiên cứu về sức khỏe, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của nếp nhăn là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng vô cùng quan trọng ngay cả khi da không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Thoa kem chống nắng kể cả ở trong nhà, đặc biệt khi làm việc trong thời gian dài trước màn hình (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng) để bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh do màn hình phát ra.

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Mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn quá trình lão hóa, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lối sống để giúp làm chậm quá trình này. 

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