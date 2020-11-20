5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ

Chăm sóc da 20/11/2020 17:45

Những loại thức uống từ thiên nhiên này không chỉ giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện các vấn đề về da mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh việc dưỡng da đúng cách, bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày những thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa da để giữ gìn nhan sắc luôn trẻ trung.

Nước ép kiwi và chanh

Nước ép kiwi và chanh không chỉ có tác dụng loại bỏ mỡ thừa hiệu quả mà còn chứa hàm lượng dưỡng chất giúp làm đẹp da. Trong khi chanh giàu vitamin C thì kiwi lại chứa đến 83% nước cùng các khoáng chất có khả năng cấp ẩm cho da. Thường xuyên uống thức uống này, bạn sẽ sở hữu làn da căng bóng như sao Hàn.

5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh 1
Nước ép kiwi và chanh vừa giúp làm đẹp da vừa giúp giảm cân - Ảnh: Internet

Nước ép dâu tây và chanh

Các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dâu tây giúp đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể, nâng cấp các chức năng của tế bào cơ thể. Bên cạnh đó, dâu tây và chanh còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, A, B1, B2, chất xơ…. cho cơ thể, hỗ trợ phục hồi da, giảm thâm nám, sần sùi.

5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh 2
Nước ép dâu tây giúp giảm thâm nám - Ảnh: Internet

Nước ép cần tây và táo

Cần tây và táo chính là “thần dược” giảm cân đối với các cô nàng có vóc dáng kém thon gọn. Để giảm mỡ thừa hiệu quả, bạn có thể uống một ly nước ép cần tây và táo mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn là người có huyết áp thấp thì nên cân nhắc trước khi sử dụng.

5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh 3
Cần tây và táo hỗ trợ giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Nước ép cam và dừa

Đây là thức uống có khả năng cải thiện làn da đen sạm của bạn trở nên trắng hồng mịn màng. Hàm lượng lớn vitamin C, kali, axit folic trong cam kết hợp cùng các khoáng chất có trong nước dừa sẽ giúp cải thiện một số vấn đề về da như vết thâm, nám, sạm đen… Đặc biệt, loại nước ép hoa quả này còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh 4
Thức uống này giúp làm trắng da - Ảnh: Internet

Nước ép cà rốt và củ nghệ

5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ - Ảnh 5
Cà rốt và nghệ giảm mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Mụn luôn là nỗi ám ảnh đối với hội chị em và khiến họ mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Để cải thiện tình trạng mụn sưng viêm và ngăn ngừa chúng xuất hiện trên da mặt, bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày 1 ly nước ép cà rốt và nghệ tươi.

Lý do bạn nên tẩy trang hàng ngày trước khi đi ngủ

Lý do bạn nên tẩy trang hàng ngày trước khi đi ngủ

Tẩy trang hàng ngày trước khi đi ngủ sau đó thoa chất làm se và dưỡng ẩm, chất chống oxy hóa giúp tế bào da tái tạo nhanh hóa cho da khỏe mạnh, rạng ngời.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết dưỡng da thực phẩm tốt cho da bảo vệ làn da

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt