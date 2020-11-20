5 thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da lại còn giảm cân hiệu quả, hội chị em đừng bỏ lỡ

Bên cạnh việc dưỡng da đúng cách, bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày những thức uống giúp ngăn ngừa lão hóa da để giữ gìn nhan sắc luôn trẻ trung.

Nước ép kiwi và chanh không chỉ có tác dụng loại bỏ mỡ thừa hiệu quả mà còn chứa hàm lượng dưỡng chất giúp làm đẹp da. Trong khi chanh giàu vitamin C thì kiwi lại chứa đến 83% nước cùng các khoáng chất có khả năng cấp ẩm cho da. Thường xuyên uống thức uống này, bạn sẽ sở hữu làn da căng bóng như sao Hàn.

Các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dâu tây giúp đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể, nâng cấp các chức năng của tế bào cơ thể. Bên cạnh đó, dâu tây và chanh còn cung cấp một lượng lớn vitamin C, A, B1, B2, chất xơ…. cho cơ thể, hỗ trợ phục hồi da, giảm thâm nám, sần sùi.

Nước ép dâu tây giúp giảm thâm nám - Ảnh: Internet

Nước ép cần tây và táo

Cần tây và táo chính là “thần dược” giảm cân đối với các cô nàng có vóc dáng kém thon gọn. Để giảm mỡ thừa hiệu quả, bạn có thể uống một ly nước ép cần tây và táo mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn là người có huyết áp thấp thì nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Cần tây và táo hỗ trợ giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Nước ép cam và dừa

Đây là thức uống có khả năng cải thiện làn da đen sạm của bạn trở nên trắng hồng mịn màng. Hàm lượng lớn vitamin C, kali, axit folic trong cam kết hợp cùng các khoáng chất có trong nước dừa sẽ giúp cải thiện một số vấn đề về da như vết thâm, nám, sạm đen… Đặc biệt, loại nước ép hoa quả này còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Thức uống này giúp làm trắng da - Ảnh: Internet

Nước ép cà rốt và củ nghệ

Cà rốt và nghệ giảm mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Mụn luôn là nỗi ám ảnh đối với hội chị em và khiến họ mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Để cải thiện tình trạng mụn sưng viêm và ngăn ngừa chúng xuất hiện trên da mặt, bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày 1 ly nước ép cà rốt và nghệ tươi.