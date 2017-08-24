Làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch tốt cho mọi loại da, thế nên các nàng đừng bỏ qua phương pháp làm đẹp tự nhiên tại nhà vô cùng hiệu quả này nhé.

Làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch là công thức làm đẹp tự nhiên cực kỳ có tác dụng giúp dưỡng da sáng, sạch mụn, chống lão hóa, phục hồi tổn thương cho da cực tốt, lại không hề kén da thì quá yêu rồi phải không các chị em. Hỗn hợp bột yến mạch và dầu oliu sẽ tạo thành một chất hấp thụ dầu tự nhiên, hòa tan dầu dư thừa ở sâu trong lỗ chân lông, giúp se khít lỗ chân lông giảm thiểu mụn trứng cá và sự hình thành của mụn đầu trắng, mụn đầu đen. Nó cũng là hỗn hợp tẩy tế bào chết tuyệt vời, tác động nhẹ nhàng nên không hề gây kích ứng da, kể cả là da nhạy cảm. Bên cạnh đó, với giàu dưỡng chất, dinh dưỡng, làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch sẽ giúp da thêm khỏe mạnh, tràn đầy sức sống căng mịn từ bên trong.

Cùng tham khảo một số công thức làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch tiêu biểu dưới đây nhé Làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch, chuối, sữa Với công thức làm đẹp da tự nhiên này, các bạn chỉ cần trộn đều 1 thìa bột yến mạch, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa sữa tươi, nửa quả chuối chín đã được nghiền nhuyễn thành hỗn hợp mịn, sau đó rửa mặt bằng nước ấm cho sạch và mở lỗ chân lông, lau mặt bằng khăn mềm. Dùng ngón tay thoa hỗn hợp lên mặt, nhớ là hãy bôi một lớp dày nhé, mát xa theo chuyển động tròn trong 2-3 phút, để yên từ 15-20 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm, không dùng xà bông hay sữa rửa mặt, rồi rửa bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông. Thực hiện 2 lần/tuần để chăm sóc da, dưỡng da được toàn diện tốt nhất.

Chú ý với sữa thì các bạn lựa chọn sữa tách kem cho da nhờn và sữa nguyên chất cho da khô nhé. Cách làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch, sữa chua, mật ong Các bạn chỉ cần kết hợp tất cả thành phần bao gồm: 1 thìa bột yến mạch, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa sữa chua, 1 thìa mật ong nguyên chất lại với nhau, đắp một lớp dày lên da của bạn, để trong 15 phút thì rửa sạch. Bạn sẽ thấy da căng và sạch nhiều đấy nhé, nếu thấy da hơi khô có thể bôi 1 lớp mỏng dầu oliu để dưỡng ẩm nhé. Lưu ý: Sử dụng sữa chua nguyên chất, không đường. Loại có đường sẽ gây kích ứng da.

Làm sạch trước khi sử dụng mặt nạ này để các dưỡng chất được thấm sâu, tác dụng tốt cho da hơn. Bí quyết làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch, lòng trắng trứng Các bạn hãy chuẩn bị 1 thìa bột yến mạch, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa lòng trắng trứng là tất cả thành phần cần thiết cho phương pháp làm đẹp tự nhiên cho da sáng sủa, sạch mụn, mờ sẹo nhanh chóng này. Đầu tiên, đánh lòng trắng trứng thật kỹ cho đến khi nổi bọt, sau đó, thêm bột yến mạch và dầu oliu vào, trộn đều được hỗn hợp đồng nhất. Sử dụng ngón tay sạch thoa hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng 2-3 phút, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, lau khô bằng khăn. Dưỡng ẩm da sau khi đắp mặt nạ bằng thoa một lớp dầu oliu mỏng nhé. Trên đây là 3 công thức làm đẹp với dầu oliu và bột yến mạch kết hợp một số nguyên liệu tự nhiên khác giúp bạn có được làn da trắng sáng mịn màng, được dưỡng ẩm và làm sạch cẩn thận, kết quả đạt được không thua kém gì đi spa ngoài tiệm, mà lại rẻ hơn nhiều lần, giúp các bạn vừa tiết kiệm vừa có thể tranh thủ thời gian dưỡng da tại nhà một cách thoải mái và thuận tiện đấy nhé. Áp dụng ngay hôm nay để có làn da đẹp mịn màng thích ý nhanh nhất nhé các chị em.

Chống lão hóa, trẻ da mặt với làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng Làm đẹp với dầu oliu và lòng trắng trứng vô cùng đơn giản và dễ thực hiện tại nhà, chẳng mấy chốc mà da bạn sẽ đẹp tự nhiên, mịn màng căng mịn, tuyệt vời.

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