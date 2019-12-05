Làm cách nào để răng trắng? Lưu lại ngay cách làm trắng răng tại nhà hiệu quả

Răng bị ố vàng xỉn màu có thể do nhiều tác nhân gây nên, chúng ta có thể kể đến những nguyên nhân chính gây ố màu hàm răng mà chúng ta thường gặp phải như:

Làm cách nào để răng trắng ? Răng bị xỉn màu phần lớn là do vệ sinh răng miệng không tốt, các mảng bám lưu trú trên răng khiến răng bị ố vàng. Sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều cũng là một nguyên nhân khiến răng bị xỉn màu vàng hoặc nâu đen. Ngoài ra, việc sử dụng các thực phẩm hay uống các loại đồ uống có chứa nhiều đường hoặc uống nhiều cà phê, hút thuốc lá không chỉ làm vàng răng mà còn dẫn đến sự đổi màu của răng dưới dạng đốm và vết bẩn. Yếu tố di truyền cũng như nhiễm quá nhiều florua cũng khiến răng bị xỉn màu và kém sáng bóng.

Đây là cách làm trắng răng bằng chanh rất hiệu quả và đơn giản. Baking soda hay thuốc muối là nguyên liệu dễ dàng tìm thấy trong căn bếp nhà bạn. Thuốc muối giúp loại bỏ các vết xỉn màu trên bề mặt răng, đồng thời làm giảm nồng độ axit trong miệng. Hãy trộn thuốc muối với một ít nước cốt chanh rồi dùng bàn chải chà lên răng. Để hỗn hợp này thấm khoảng vài phút rồi súc miệng lại bằng nước sạch.

Nếu bạn thắc mắc làm cách nào để răng trắng tại nhà, thì dưới đây là cách làm trắng răng tại nhà nhanh nhất, những lời khuyên của nha sĩ và chuyên gia làm đẹp trong việc phục hồi nét sáng bóng của hàm răng ai cũng có thể áp dụng tại nhà.

2.2. Làm trắng răng bằng nước vo gạo

Sau mỗi lần vo gạo hằng ngày, bạn hãy giữ lại nước gạo để đánh răng bởi nước vo gạo chứa vitamin PP sẽ làm tẩy sạch các chất dơ đóng quanh chân răng, làm sạch răng bị sâu, chống được chứng viêm nha chu và sát khuẩn, làm giảm mùi hôi ở miệng.

Nước vo gạo còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa các chứng bệnh liên quan đến răng miệng cũng như là nguyên liệu cho phương pháp làm trắng răng tự nhiên tại nhà hiệu quả mà lại không hề tốn kém. Bạn có thể thực hiện phương pháp này hàng ngày. Tuy nhiên, để răng trắng theo phương pháp tự nhiên này đòi hỏi phải kiên trì thực hiện lâu dài.

2.3. Cách làm trắng răng bị vàng bằng vỏ chuối

Mẹo làm trắng răng tại nhà bằng vỏ chuối - Ảnh minh họa: Internet

Theo Boldsky, chuối là một loại quả thực sự tốt cho sức khỏe của bạn, trong khi đó vỏ chuối lại thực sự rất hữu ích đối với răng. Đây là một trong những cách nhanh nhất để làm trắng răng. Tất cả những gì bạn cần làm là dùng vỏ chuối chà nhẹ nhàng lên răng trong vòng 2 phút, sau đó đánh răng lại thật sạch và súc miệng. Các vitamin D và khoáng trong vỏ chuối sẽ giúp bạn có một hàm răng trắng bóng và nụ cười rạng rỡ.

2.4. Cách làm trắng răng bằng muối

Một nguyên liệu dễ kiếm nhất trong nhà bếp mà bạn thường hay bỏ qua đó chính là muối. Không chỉ dùng để súc miệng tạo hơi thở thơm tho mà nó còn giúp bổ sung các khoáng chất bị mất trên răng và giúp chúng lấy lại độ trắng bóng tự nhiên.

Cách làm trắng răng bằng muối - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng chúng thường xuyên vào mỗi buổi sáng bằng cách trộn chung kem đánh răng vài hạt muối và đánh răng như bình thường. Một cách đơn giản khác là trộn muối chung với than củi và sau đó sử dụng nó để đánh răng thường xuyên cũng giúp cho hàm răng của bạn trắng sáng hơn.

2.5. Dùng hỗn hợp kem đánh răng với baking soda

Bạn có thể tạo kem đánh răng làm trắng tại nhà bằng cách trộn kem đánh răng bình thường với các nguyên liệu như thuốc muối, muối ăn và hydro peroxit. Dùng loại kem đánh răng này mỗi tuần một lần và súc miệng bằng nước ấm để có hàm răng trắng.

2.6. Dùng nước súc miệng phù hợp

Để tránh làm vàng răng, bạn không nên sử dụng nước súc miệng màu xanh lá cây hoặc xanh da trời vì chúng thường chứa cồn làm khô bề mặt răng, dẫn đến đổi màu răng. Tốt nhất nên dùng loại nước súc miệng không cồn, không chứa màu nhân tạo để súc miệng sau khi đánh răng.

2.7. Dầu dừa

Súc miệng bằng một muỗng cà phê dầu dừa vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn chăm sóc vệ sinh răng miệng. Bạn cũng có thể chà xát dầu dừa lên răng của mình và để trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó súc miệng và chải răng như bình thường.

Các mẹo làm trắng răng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

2.8. Súc miệng sau khi ăn trái cây chua

Các axit trong các loại trái cây như cam, chanh, bưởi... có thể làm mòn men răng và làm răng bị ố vàng. Do đó, sau khi ăn những loại quả này, bạn nên súc miệng lại bằng nước để ngăn các axit này ảnh hưởng đến men răng.

2.9. Bí quyết làm trắng răng với táo

Táo là một loại trái cây không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể làm cho răng của bạn trắng hơn trông thấy. Đây sẽ là cách làm trắng răng tại nhà nhanh nhất vì chỉ cần 1 vài lát táo mỗi ngày là đã có thể loại sạch được mảng bám trên răng.

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Uống nước táo hoặc ăn táo mỗi ngày cũng góp phần giữ men răng không bị xỉn màu - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn một quả táo hãy nhai chúng kỹ để các chất axit của quả táo cũng như các chất xơ có thời gian hoạt động trên răng của bạn, giúp loại bỏ các vết bẩn ố vàng.

Mong rằng bài viết trên đây đã mang đến bạn thông tin bổ ích để giải đáp cho thắc mắc làm cách nào để răng trắng. Tuy nhiên, để có một hàm răng trắng, trước hết hãy giữ vệ sinh răng miệng thật sạch và khỏe!