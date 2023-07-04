Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK

Làm đẹp 04/07/2023 00:00

Để trở nên nổi bật trong siêu concert Born Pink sắp tới, những màu tóc dưới đây sẽ giúp bạn thêm 'cháy' hơn khi quẩy cùng thần tượng.

Sau khi BlackPink xác nhận đem tour Born Pink đến Hà Nội, thông tin này lập tức "càn quét" mạng xã hội. Trên Google, từ khóa liên quan đến nhóm nhạc đình đám nhà YG và buổi biểu diễn tại Việt Nam đứng đầu danh sách tìm kiếm. Tour diễn Born Pink đến sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào hai ngày 29 và 30/7 tới, vé tham dự sẽ mở bán chính thức vào ngày 7/7.

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BlackPink xác nhận đem tour diễn Born Pink đến Việt Nam vào cuối tháng 7.

Ngoài việc săn vé xem thần tượng, outfit đến buổi concert cũng là vấn đề khiến nhiều fan hâm mộ quan tâm. 

Để có một outfit nổi bật và ấn tượng, thu hút sự chú ý của idol các nàng cũng nên đảo ngói để giúp nhan sắc được đổi mới, thăng hạng. Dưới đây là một số gợi ý về màu tóc mà các nàng có thể tham khảo. 

Nhuộm tẩy bạch kim pha nâu (Màu trà sữa)

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 2
Rosé luôn trung thành với màu trà sữa.

 

Tóc tẩy luôn được ưa chuộng vì trendy và cá tính, mang đến sự nổi bật. Các màu tóc tẩy vẫn luôn là hot trend và chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, tóc tẩy giúp tôn lên vẻ đẹp và thần thái của người nhuộm. Nếu là fan của Rosé, các chị em nên cân nhắc nhuộm tẩy màu trà sữa để có "cheap moment" với thần tượng. Ngoài ra, các tông khói như nâu khói, xám khói hoặc các tông màu trà sữa cực trendy cũng là ý kiến không tồi.

Màu tóc Ombre 

Trước vô số lần thay đổi màu tóc của cô em út Lisa nhưng người hâm mộ cho rằng màu tóc ombre hồng nhạt - xám xanh - tím mới là cực phẩm. Đây cũng là lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho các Blink trong đêm concert tháng 7 này.

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chị cả Jisoo cũng từng có lần khiến fan sốc visual khi xuất hiện với mái tóc đen với phần đuôi được nhuộm vàng tại sân bay. Mái tóc này dù không quá cầu kỳ nhưng sẽ khiến các cô gái trở nên vô cùng cá tính và nổi bật.

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 4

Mái tóc của Jisoo là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng đơn giản nhưng thích nổi bật.

Nhuộm nâu đỏ/nâu cam 

Tông màu nâu cam, nâu đỏ đang là xu hướng năm nay được phái đẹp mê mẩn vì vừa không phải tẩy tóc (đỡ hại tóc) vừa có một màu tóc không kém phần ấn tượng, nổi bật. 

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 5
Nâu đỏ hoặc nâu cam là màu tóc hot trend trong vòng hơn 1 năm trở lại đây.

Ngoài ra, các tông nâu đỏ, cam này cũng có khả năng tôn da, giúp người nhuộm thu hút mọi ánh nhìn. Đáng chú ý, những màu tóc này còn cực kỳ phù hợp với mùa hè.

Tóc nhuộm highlight/hidden light

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 6
Tóc hidden đang rất được giới idol ưa chuộng.

Những cô nàng ưa thích sự đơn giản, chưa dám thử những tông màu sáng vì sợ không hợp thì có thể tham khảo phương pháp nhuộm highlight hoặc hidden light như Lisa. Có thể giữ nguyên tông màu nền đen hoặc nâu vốn có và chỉ điểm xuyết những sợi light màu sắc, vẫn ấn tượng và không kém phần cá tính. Không những thế, kiểu tóc này cũng được các cô nàng BLACKPINK rất ưa chuộng dạo gần đây.

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 7
Tóc highlight bạch kim của Jennie từng gây sốt trong cộng đồng giới trẻ.

Lượn một vòng quanh các trang Instagram của các salon ở Hàn, Nhật hay Trung Quốc đều thấy rất nhiều hình ảnh nhuộm highlight. Xu hướng nhuộm tóc này được ưa chuộng từ những năm 2010 rồi cơ nhưng nay lại hot trở lại. Nó cũng rất thích hợp với những ai không muốn tẩy tóc cả đầu, thích "ăn chơi" nhưng vẫn kín đáo.

Màu hoa anh đào

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 8
Màu hoa anh đào phù với với những cô nàng nữ tính.

Bên cạnh màu nhuộm vàng tây mang tính biểu tượng, Rosé cũng đã từng khiến bao người mê mẩn với màu nhuộm hồng hoa anh đào. Tuy là tông màu khá tây nhưng kiểu màu nhuộm này lại có thể “mix&match” hoàn hảo với người châu Á. Bên cạnh đó, màu tóc này còn có thể tôn lên những làn da trắng và đem đến thần thái sang chảnh, thời thượng cho người nhuộm. Vì đây là tông màu khá nổi bật nên bạn phải thực hiện tẩy tóc để màu lên chuẩn chỉnh. 

Màu tóc nâu khói/xám khói

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 9
Đây là tone màu rất 'chơi' nhưng cũng mang một nét nhẹ nhàng, thanh thoát.

Màu nâu khói đã quá quen thuộc khi được nhiều idol nhuộm trước đây. Với màu tóc này, các nàng không cầm trang điểm đậm nhưng khuôn mặt vẫn tươi sáng tự nhiên. Đây là tone màu rất 'chơi' nhưng cũng mang một nét nhẹ nhàng, thanh thoát.

Nâu đậm

Gợi ý những màu tóc cực HOT giúp bạn nâng tầm phong cách khi đu concert của BLACKPINK - Ảnh 10
Dù thuộc top màu tóc 'an toàn' nhưng nâu đậm lại là một trong những màu tôn da và dễ nhuộm nhất.

Các cô nàng chuộng những màu tóc chuẩn Hàn thì phải thử liền màu nâu đậm thanh lịch, nhã nhặn mà tôn da dưới đây. Khác với 2 kiểu nhuộm trên, màu nâu đậm không cần tẩy và sau khi nhuộm vẫn có thể uốn xoăn được. Nếu lười ra salon "đập" lại thường xuyên thì "triển" ngay màu nâu năm nào cũng trend này để đi đu concert idol nhé. 

 

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