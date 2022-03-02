Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung

Làm đẹp 02/03/2022 18:30

Bàn tay thường cho biết tuổi tác của bạn vì chúng già đi nhanh hơn khuôn mặt của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tránh được điều này nếu chăm sóc chúng đúng cách.

Bài viết đã tổng hợp một số lời khuyên và quy tắc để giữ cho đôi tay của bạn đẹp lâu hơn.

Rửa tay đúng cách

Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung - Ảnh 1

Tiếp xúc thường xuyên với xà phòng có thể khiến tay bạn mất độ ẩm và bắt đầu bong tróc. Thực hiện theo các quy tắc đơn giản sau để tránh hư da tay:

  • Không sử dụng xà phòng diệt khuẩn trừ khi thực sự cần thiết. Tránh nước hoa: chúng làm khô da của bạn và có thể gây kích ứng. Chọn xà phòng dưỡng ẩm với dầu jojoba, dầu ô liu hoặc lô hội.
  • Rửa tay bằng nước ấm nhưng không nóng để giữ lớp bảo vệ tự nhiên của da tay.
  • Tránh dùng máy sấy điện thay vì dùng khăn giấy.

Đeo găng tay

Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung - Ảnh 2

Tay của bạn thường xuyên bị căng do các tác nhân bên ngoài như lạnh, hóa chất và không khí khô. Để giảm thiểu thiệt hại, bạn nên có găng tay cho mọi trường hợp:

  • Găng tay cotton hoặc găng tay bằng da, lông thú hoặc găng tay dành cho thời tiết lạnh.
  • Găng tay cao su dùng cho các công việc gia đình (rửa bát, lau sàn, lau bồn tắm, v.v.).
  • Găng tay vải để làm vườn.

Làm ẩm tay thường xuyên

Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung - Ảnh 3

Kem dưỡng da tay tốt cũng quan trọng không kém xà phòng hoặc dầu gội đầu, vì vậy hãy lựa chọn và sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

  • Thoa kem khi cần thiết nhưng không ít hơn hai lần một ngày (sáng và tối). Nếu bạn có làn da khô, hãy để một tuýp kem gần bồn rửa tay và thoa đều sau khi rửa tay. Để đạt hiệu quả tốt nhất nên thoa kem, đeo găng tay cotton và cứ như vậy đi ngủ.
  • Móng tay của bạn cũng cần được dưỡng ẩm. Xoa một ít kem dưỡng da tay và mua kem vitamin E sử dụng cho lớp biểu bì da.
  • Da của bạn cần độ ẩm từ bên trong cũng như bên ngoài, vì vậy hãy uống đủ nước.
  • Mua máy tạo độ ẩm và bật máy khi không khí khô.

Tẩy tế bào chết

Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung - Ảnh 4

Ngoài kem, bàn tay của bạn cần được tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ mỗi tuần một lần.

  • Mặt nạ tay được làm từ những sản phẩm bạn thường có trong tủ lạnh. Ví dụ, trộn nửa quả bơ, một lòng đỏ trứng và một thìa nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp lên tay và để yên trong 20 phút. 
  • Bạn có thể sử dụng hỗn hợp dầu ô liu và đường để tẩy tế bào chết cho da tay.
  • Lời khuyên cho những người lười biếng: khi bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết toàn thân hoặc mặt nạ, chỉ cần thoa thêm chúng lên tay cũng giúp tẩy tế bào chết cho da tay.

Sử dụng kem chống nắng

Đừng để lão hóa trở thành 'kẻ hủy diệt' nhan sắc của bạn: Lưu ngay những bí quyết dưỡng da tay cực dễ này để sở hữu bàn tay mịn màng trẻ trung - Ảnh 5

Một trong những dấu hiệu chính của tuổi tác là da tay bị tăng sắc tố. Nguyên nhân không phải do lão hóa hay rối loạn chức năng gan như bạn có thể đã nghe nói, mà là do tác động của ánh nắng mặt trời. Tuổi tác chỉ kích hoạt lão hóa khi bị tác động quá mạnh từ ánh nắng mặt trời.

  • Để tránh các đốm sắc tố dồi dào, hãy thường xuyên thoa kem chống nắng cho da tay.
  • Trái cây có múi là một chất làm trắng tự nhiên tốt. Ví dụ, bạn có thể thường xuyên làm mặt nạ từ 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh sữa và 1 muỗng canh mật ong cho bàn tay.

Theo Brightside

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