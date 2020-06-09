Dấu hiệu lão hóa da và những mẹo ngăn chặn bạn nên biết

Một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra mình không còn ở cái tuổi 20 xuân thì, nét tươi trẻ, mãnh liệt đã thay thế bằng một gương mặt với độ từng trải cao hơn. Đó là lúc da bạn đã có những dấu hiệu lão hóa da . Nhưng thay vì cứ ủ rũ, kém tự tin, tại sao không sớm nhận biết và có những biện pháp để khắc phục nó, mang làn da bạn về với độ tuổi đôi mươi như trước? Tất cả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Làn da trở nên co lại do quá trình sản xuất collagen trong cơ thể suy giảm, độ tuổi cụ thể mà quá trình lão hóa dễ nhìn thấy nhất ở người là 40 tuổi. Tầm khoảng 25 tuổi trở đi, những dấu hiệu lão hóa da sẽ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt da, khi đó da mất dần thể tích và mật độ nên dẫn đến hình thành nếp nhăn.

Dưới đây là một vài biểu hiện của làn da khi bước sang thời kỳ lão hóa giúp bạn có thể sớm nhận ra và có biện pháp ngăn chặn.

Nếp nhăn là kẻ thù số một của các chị em, phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Vùng da ở cổ và ngực chảy xệ

Người ta nói, muốn nhận biết một người có dấu hiệu lão hóa da, chỉ cần nhìn vào vùng da ở cổ và ở bàn tay. Bởi đây là hai bộ phận có những dấu hiệu đặc trưng của lão hóa. Da cổ trở nên nhăn nheo và chùng nhão đi rất nhiều.

Ngực của bạn cũng không còn căng tròn và đầy đặn như trước mà thay vào đó là hiện tượng chảy xệ hai bên. Điều này là do chất béo và hiện tượng mất mô khi bước qua độ tuổi trưởng thành gây nên. Nếu không chăm sóc thường xuyên, tình trạng này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn, gây nên cảm giác tự ti đối với nhiều người.

Đau khắp bàn chân

Trong công việc cũng như cuộc sống, bắt buộc bạn phải liên tục sử dụng giày cao gót thay giày có cổ cao, khiến cho các ngón chân bị ép chặt lại gây cảm giác đau sần. Và càng lớn tuổi, việc đó sẽ để lại hậu quả cho làn da bạn rất nhiều. Biểu hiện là việc xuất hiện các vết nứt nẻ xung quanh vùng gót chân. Chân cũng trở nên thô ráp và sần sùi đi rất nhiều.

Xuất hiện các vết đốm đồi mồi

Melanin nằm dưới da liên tục sản sinh ra những sắc tố gây nên các hiện tượng đốm nâu, da dẻ khô, sần sùi hay các biểu hiện của việc cháy nắng. Bên cạnh đó, đồi mồi còn là biến chứng của việc tiếp xúc nhiều với tia tử ngoại có trong ánh mặt trời, làm gia tăng lượng melanin gây nám da.

Bạn có đang lo lắng với những vết đồi mồi trên da mặt? - Ảnh minh họa: Internet.

Những đám đổi màu do lão hóa thường thấy trên mặt, cánh tay, lưng và bàn tay. Bạn hãy thường xuyên theo dõi những nốt mẩn ngày càng xuất hiện trên da bạn ngày một nhiều, đó là tín hiệu cho thấy rằng cơ thể bạn đã có dấu hiệu lão hóa da mặt rồi đấy.

Các vết chân chim

Đây là dấu hiệu tất yếu diễn ra trong tiến trình lão hóa. Bởi các chuyển động cơ mặt hằng ngày như: cười, uống cà phê nhiều, hay tiếp xúc với màn hình máy tính, lâu ngày sẽ tạo nên các vết chân chim và nếp nhăn ở khu vực da gần miệng. Cũng là một trong những dấu hiệu mắt bị lão hóa mà bạn cần lưu ý.

Da không còn săn chắc, tràn đầy sức sống

Dấu hiệu của làn da bị lão hóa là nó không còn săn chắc và căng đầy như lúc còn trẻ. Khi đó làn da sẽ trở nên nhăn nheo hơn do thời gian tiếp xúc với tia UV quá nhiều. Và thường sẽ xuất hiện ở khu vực hàm dưới hay giữa trán hoặc miệng.

Thay vì lo âu, hãy tìm cách cứu làn da của bạn - Ảnh minh họa: Internet.

Da khô, ngứa là dấu hiệu lão hóa da sớm

Khi bước sang độ tuổi tứ tuần, da sẽ thường xuyên rơi vào tình trạng khô và ngứa liên tục. Nguyên nhân là do tuyến dầu và mồ hôi trong cơ thể đã suy giảm dần khiến da không được cấp ẩm liên lục, nhanh khô và đặc biệt vào những khi thời tiết lạnh, hanh khô.

Nhưng bên cạnh lão hóa, việc phơi nắng quá nhiều, sử dụng nhiều xà phòng, hút thuốc hay căng thẳng cũng là một trong những tác nhân gây nên khô da. Khi đó, hãy hết sức quan tâm đến da của mình và bắt đầu công cuộc chăm sóc kịp thời, tránh cho da ngày một yếu đi.

Một vài mẹo hay trì hoãn các dấu hiệu lão hóa da đến sớm

Không gì là quá muộn nếu bạn biết nhận ra vấn đề của nó và tìm cách giải quyết. Tương tự như đối với làn da, chỉ cần để ý đến sự thay đổi của da một chút. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tình trạng da mình đang gặp phải và ngăn chặn sớm. Đảm bảo sớm muộn, làn da của bạn cũng sẽ chiến thắng sức mạnh của thời gian, bằng cách thử những cách sau:

Làn da là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tự tin của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet.

Hãy tăng cường độ sử dụng kem chống nắng. Hạn chế nhất có thể việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, bởi đó là việc làm gây tác hại ngày một trầm trọng tới da của bạn đấy.

Chú tâm hơn đến việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da , giữ ẩm cho da thường xuyên hơn để trì hoãn lâu việc da xuất hiện nếp nhăn.

Rửa mặt, tẩy trang thường xuyên trong ngày. Hạn chế các lớp trang điểm quá dày đặc gây nên tình trạng bị tắc lỗ chân lông ở da, khiến da nhanh chảy xệ.

Cắt giảm các loại thực phẩm chiên, dầu mỡ, tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu protein và vitamin có trong rau, cá, thịt,... Bởi chúng rất quan trọng trong việc tái tạo làn da của bạn, giúp da trở nên khỏe khoắn, kéo dài độ tươi trẻ cho da.

Uống nhiều nước mỗi ngày để cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, giúp da trở nên hồng hào, dẻo dai hơn.

Chế độ ngủ mỗi ngày 8 tiếng cũng quan trọng không kém trong việc duy trì tình trạng da khỏe, dáng xinh cho bạn. Vì đó là khoảng thời gian quý báu cho cơ thể hồi phục và sản sinh ra các tế bào ngăn ngừa việc lão hóa cho da.

Tăng cường tập thể dục và luôn duy trì tinh thần tích cực, lạc quan trong cuộc sống.

Giữ cho tinh thần luôn vui cũng là cách chăm sóc da hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là phần chia sẻ của chúng tôi về các dấu hiệu lão hóa da thường gặp cũng như các mẹo thú vị giúp bạn duy trì vẻ đẹp tuổi thanh xuân cho làn da. Hãy nhớ chú ý và chăm sóc da thật chu đáo. Chúc bạn luôn sở hữu cho mình một làn da khỏe khoắn và tràn đầy sự tự tin.