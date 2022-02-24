Chắc hẳn nhiều người chưa bao giờ nghĩ rằng một việc đơn giản như tắm vòi sen có thể làm hỏng hoặc có lợi như thế nào cho tóc của mình. Đó là lý do tại sao bạn nên tham khảo thông tin về những sai lầm khi tắm vòi hoa sen sau đây để tránh vì lợi ích của mái tóc mượt mà của bạn.

Có một số sai lầm mà bạn có thể thậm chí không biết là mình đang mắc phải khiến bạn không thể tránh khỏi bất kỳ sự tổn hại nào đnag xảy ra với mái tóc của bạn.

Sau khi tắm xong, bạn có thể cũng muốn gội đầu. Nhưng mỗi lần gội đầu cũng có thể gây kích ứng và làm khô da đầu. Đội mũ tắm sẽ giúp bạn giữ tóc khô và gội sạch cơ thể mà không làm ướt tóc.

2. Nước của bạn quá nóng

Không gì có thể so sánh với việc thư giãn bằng vòi hoa sen nước nóng, nhưng nếu bạn tăng nhiệt quá mức, bạn có thể gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho mái đầu của mình. Cũng giống như máy sấy tóc và các công cụ tạo kiểu tóc nóng có thể làm khô tóc, nước nóng có thể khiến tóc trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Việc gội đầu bằng nước nóng cũng sẽ làm hỏng lớp lipid bảo vệ tự nhiên trên da đầu, khiến da đầu bị ngứa và mẩn đỏ.

3. Bạn không chải tóc trước khi tắm

Có thể bạn đang chải đầu kỹ lưỡng sau khi gội đầu, nhưng thực hiện chải chuốt tóc trước khi bước vào phòng tắm có thể giúp tóc bạn không bị rối lâu hơn. Sau khi gội và xả tóc, hãy nhẹ nhàng thấm khô tóc bằng khăn chứ không nên vò mạnh vì điều này có thể khiến tóc bị xơ và rối hơn.

4. Bạn gội đầu mỗi khi đi tắm

Nếu bạn muốn có một mái tóc bồng bềnh và khỏe mạnh thì việc gội đầu chắc chắn là ít hơn. Có thể loại dầu gội yêu thích của bạn rất tốt để loại bỏ bụi bẩn và tích tụ sản phẩm, nhưng khi sử dụng quá thường xuyên, nó cũng có thể làm mất đi lượng dầu tự nhiên thiết yếu mà da đầu sản sinh ra để giữ cho tóc bóng mượt và đủ ẩm. Hầu hết mọi người chỉ cần gội đầu ngày cách ngày và không nên thu hẹp mật độ này, nếu tóc của bạn là tóc xoăn, chỉ cần gội một lần một tuần là đủ để giữ cho tóc sạch.

5. Bạn dùng móng tay chà xát da đầu

Trong khi tẩy tế bào chết tốt cho da đầu có thể mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng việc sử dụng móng tay lại thực sự có tác dụng ngược lại. Da trên đầu mỏng manh và dễ bị mài mòn khi gội đầu, việc dùng móng tay gãi có thể gây kích ứng và thậm chí gây viêm da. Tốt hơn hết bạn nên nhẹ nhàng massage da đầu bằng các đầu ngón tay trong khoảng 3 phút và tránh chuyển động qua lại mạnh để không bị rối tóc và tổn thương da đầu.

6. Bạn rửa không đủ kỹ

Sử dụng vòi hoa sen nhẹ nhàng tạo ra nước xối từ trên xuống chắc chắn mang lại cảm giác thư giãn, nhưng tốt hơn là bạn nên chọn áp lực nước cao hơn khi xả tóc. Nếu bạn vô tình để lại một ít dầu gội hoặc dầu xả trên tóc, nó có thể dẫn đến tích tụ trên da đầu và gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đảm bảo dành 1 đến 2 phút xả tóc và giảm nhiệt độ nước xuống vì nước lạnh sẽ giúp làm khô tóc, giúp tóc bóng mượt và có sức sống lâu hơn.

Theo Brightside