Da ngứa ngáy, nứt nẻ khó chịu không còn là vấn đề nan giải với những bí quyết này: Sở hữu làn da trắng sáng mịn màng không còn gì khó!

Melanie Palm, bác sĩ da liễu ở Solana Beach, California cho biết: Điều gì sẽ bắt đầu khi những vết rách nhỏ trên da dẫn đến những vết nứt lớn hơn hoặc nứt nẻ?. Đây là cách giúp bạn giảm bớt và ngăn ngừa các vấn đề về da.

Bôi kem hydrocortisone không kê đơn lên vùng nứt nẻ hai lần mỗi ngày trong một đến hai tuần. Bác sĩ Palm cho biết: "Chất chống viêm này loại bỏ mẩn đỏ và làm dịu kích ứng hoặc ngứa nhẹ. Nếu các vùng da bị hở, đóng vảy hoặc đau dữ dội, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu". Emily Wise, bác sĩ da liễu ở Wellesley, Massachusetts cho biết: "Da nứt nẻ dễ bị nhiễm trùng và có thể phải dùng kháng sinh".

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2. Ngăn ngừa nứt nẻ

Tránh tiếp xúc lâu với nước nóng khi tắm hoặc rửa bát, và khi bạn làm sạch vùng da bị mụn, hãy sử dụng chất tẩy rửa không xà phòng có mùi thơm. Sau đó, hai lần một ngày, thoa thuốc mỡ không có mùi thơm, nó sẽ giữ ẩm tốt hơn kem dưỡng da hoặc lotion. Nếu sử dụng kem hydrocortisone hoặc steroid, hãy thoa kem đó trước, sau đó thoa thuốc mỡ. Trong khi chữa lành vết nứt, hãy tạm dừng các sản phẩm và dụng cụ làm mất đi hàng rào bảo vệ da hoặc có thể gây kích ứng, như axit glycolic và salicylic, bàn chải làm sạch da, retinols và tẩy tế bào chết.

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Theo Real Simple