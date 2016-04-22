Công thức trị nám da "siêu" tiết kiệm

Hỗn hợp chanh, đường nâu và dầu ô liu là công thức trị nám da rất hiệu quả cho bạn. Axit trong chanh làm sạch da, loại bỏ màu sắc da tối màu. Đường nâu tẩy tế bào chết giúp da trở mên trắng mịn, hồng hào và mờ vết thâm nám hiệu quả.

Chuẩn bị nguyên liệu gồm:

- 1 thìa đường nâu

- 2 thìa nước ép chanh

- 1/4 thìa dầu ô liu

Cách làm như sau:

Bạn chỉ cần trộn đường nâu, nước chanh và dầu ô liu (loại Extra Virgin chứ không phải loại nấu ăn nha bạn) tạo thành một hỗn hợp rồi bôi lên vùng da bị nám để 10-15 phút và rửa lại với nước ấm. Làm như vậy 2-3 lần/tuần sẽ rất hiệu nghiệm đấy.

Trị nám bằng sữa chua

Khoảng 1 tuần 3 lần, bạn rửa mặt sạch rồi lấy một lượng sữa chua đã được ướp lạnh vừa đủ, thoa lên da và kết hợp massage theo vòng xoáy ốc trong 10 phút. Cuối cùng rửa sạch lại bằng nước ấm. Đây là cách trị nám da bằng sữa chua tiết kiệm và dễ làm nhất.

Lượng a xiít lactic cùng các chất ô xy hóa có trong thành phần của sữa chua sẽ giúp làn da mềm mại hơn, vết thâm nám mờ dần và da trắng sáng lên từng ngày.

Lưu ý: Nám da rất kỵ với ánh nắng mặt trời, nên trong quá trình điều trị nám da bằng sữa chua tại nhà bạn cần phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng, nếu ra ngoài thì phải dùng các biện pháp che chắn cẩn thận và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao.

Cà tím

Trước tiên, hãy thử với quả cà tím.Ở Việt Nam cà tím là món ăn ngon được ưa chuộng vì nó chứa tới 95% là nước và các tinh chất như :t? vitamin B1, vitamin B12, các chất kẽm, chất sắt, lipi ....đây là những tinh chất rất có lợi cho da , giúp sắn chắc da, sáng da và đặt biệt là ngăn chăn Metalin đẩy lùi nám .

Đây là cách trị nám và tàn nhang đơn giản, bạn có thể thực hiện hàng ngày.

Bước 1 : Bạn chuẩn bị lượng cà tím vừa đủ mả phải còn tươi, sau đó đem rửa thật sạch .

Bước 2 : Thái cà tím thành những lát mỏng rồi đắp lên vùng da có tàn nhang .

Bước 3 : Dùng tay xoa những miếng cà đó theo chuyển động hình tròn để da được tiếp xúc với cà tím thật mạnh .

Bước 4 : Lặp đi lặp lại trong vòng 15 phút , sau đó rửa lại bằng nước ấm cho thật sạch da .

Chỉ mất khoảng 15 phút mỗi ngày trong vòng một tuần, bạn sẽ thấy tác dụng rõ rệt của nó đối với vết tàn nhang và nám da.