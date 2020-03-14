Có nên triệt lông vùng bikini hay không?

Làm đẹp 14/03/2020 05:26

Có nên triệt lông vùng bikini hay không? Tác hại của triệt lông vùng kín là gì? Những kinh nghiệm về triệt lông vùng nhạy cảm là gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Có nên triệt lông vùng bikini? - Ảnh minh họa: Internet

Vùng lông bikini là gì

Đối với nữ giới, ở độ tuổi từ 11 đến 12 tuổi là giai đoạn vùng lông bikini bắt đầu xuất hiện và trở nên rậm, cứng và xoăn hơn. Các hormone giới tính như estrogen và androgens phát triển rất mạnh trong quá trình dậy thì của phái nữ.

Khi vùng lông ở chỗ kín phát triển cũng là lúc các hoạt động ở tuyến mồ hôi diễn ra mạnh mẽ hơn. Điều này tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập vùng da nhạy cảm này. Đây là một vấn đề của hầu hết các chị em phụ nữ nên bạn đừng cảm thấy e ngại khi mình có nhiều lông ở vùng kín.

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Lông vùng kín còn có khả năng thấm hút mồ hôi hỗ trợ loại bỏ các loại vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng đừng kỳ thị vùng lông bikini bởi nó có rất nhiều công dụng trong việc bảo vệ vùng kín. Vùng kín là nơi có vùng da nhạy cảm nhất và dễ có nguy cơ bị vi khuẩn xâm nhập nhất trên cơ thể phụ nữ. Chính vì vậy, lông vùng bikini có tác dụng như một lớp bảo vệ giúp bạn giảm được sự ma sát từ quần áo hay việc quan hệ tình dục. Bên cạnh đó các nang lông còn có khả năng thấm hút mồ hôi hiệu quả từ đó mang đến công dụng trong việc hỗ trợ loại bỏ các loại vi khuẩn như nấm, men...

Có nên triệt lông vùng bikini không?

Vùng kín không được bảo vệ tối ưu khi triệt hay tỉa lông vùng kín

Khi bạn cắt tỉa lông vùng kín đồng nghĩa với việc vùng nhạy cảm bị mất đi hàng rào bảo vệ. Việc này khiến làn da nhạy cảm dễ bị kích ứng và tổn thương hơn, đặc biệt là khi bạn hoạt động hay cọ xát vào quần áo của mình.

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Vùng kín không được bảo vệ dễ gây viêm nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín dễ bị viêm nhiễm

Đây là vùng rất dễ bị nóng và tiết ra nhiều mồ hôi. Lông mu có tác dụng lấy lại cân bằng nhiệt và độ ẩm cho vùng kín. Vì vậy khi bạn bỏ đi lớp lông thì sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến vùng kín. Từ đó vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào vùng kín, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm ngứa ngáy.

Ngoài ra nếu bạn không chọn đúng cách để cắt tỉa lông sẽ dẫn đến da bị xước do dao kéo. Hơn thế nữa khi bạn không khử trùng dụng cụ sạch sẽ thì sẽ có khả năng bị nhiễm trùng vùng âm đạo khiến vùng kín bị kích ứng, ngứa ngáy, viêm nhiễm nặng hơn.

Kinh nghiệm triệt lông vùng kín

Tránh tắm nắng tức thời

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Tránh mặc bikini sau khi triệt lông - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi triệt lông vùng bikini bạn không nên vội vàng đi du lịch và diện bikini. Đây là một việc làm không tốt đến vùng kín vì trong thời gian này vùng da nhạy cảm của bạn chưa được phục hồi. Nếu bạn để vùng da này tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt sẽ làm cho nó bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Bên cạnh đó ánh nắng mặt trời cũng sẽ làm cho vùng da bikini bị sạm do cháy nắng.

Tránh vận động nhiều

Sau khi triệt lông vùng kín bạn nên tránh những hoạt động mạnh như đạp xe, chạy bộ, tập thể dục nhịp điệu... Những hoạt động thể thao này làm cho vùng kín bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng kích ứng và đau rát. Hơn nữa, việc bạn vận động nhiều sẽ làm cho mồ hôi tiết ra nhiều, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và tấn công vùng da nhạy cảm của bạn.

Tránh mặc quần chip quá chật

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Không nên dùng quần chip chật sau khi triệt lông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên chọn cho mình chiếc quần chip có chất liệu từ vải cotton, co giãn, thoải mái và có thể thấm mồ hôi tốt để tránh bị đau rát và khó chịu sau quá trình triệt lông. Ngoài ra những chiếc quần jean bó sát cũng không phải là lựa chọn của bạn trong thời gian này. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc váy để vùng nhạy cảm được thông thoáng và thoải mái.

Bơi lội

Trong thời gian 7 ngày từ sau khi triệt lông bạn không nên bơi lội vì đây là thời gian vùng da bikini đang cần được bảo vệ nhiều hơn. Nếu bạn bơi lội sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vùng kín. Chính vì vậy bạn nên tắm vòi hoa sen để hạn chế cho da tiếp xúc với vi khuẩn.

Tránh sử dụng sữa tắm hoặc các dung dịch có hương liệu

Bạn nên tránh các chất có màu như sữa tắm, xà phòng hay dung dịch vệ sinh phụ nữ tiếp xúc với vùng da bikini trong thời gian tẩy lông. Những dung dịch trên có thể làm cho vùng da nhạy cảm của bạn rơi vào tình trạng dị ứng nặng hơn nên bạn cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng.

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Không sử dụng dung dịch có tính kích ứng cho vùng da nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Không triệt lông vào thời kỳ đèn đỏ

Làn da vùng bikini vốn đã rất nhạy cảm, vào thời kỳ đèn đỏ lại càng nhạy cảm hơn. Vì vậy nếu bạn muốn tẩy lông vùng bikini thì nên thực hiện trước 3 ngày khi bắt đầu có chu kỳ tới.

Triệt lông bikini mấy lần

Sau khi bạn triệt lông, vùng bikini sẽ hơi ửng đỏ, bạn chỉ cần bôi thêm một chút kem dưỡng, kem chống nắng cẩn thận để làn da trở lại trạng thái bình thường. Sau khoảng 3 lần triệt lông làn da sẽ trở nên mềm và sáng màu hơn. Lông mu sau khi mọc lại cũng sẽ mảnh, mềm và nhạt màu hơn. Tùy vào cơ địa của từng người mà số lần triệt lông bikini cũng sẽ khác nhau.

Có nên triệt lông vùng bikini hay không là lựa chọn của mỗi người, nhưng dù bạn quyết định có tẩy lông hay không thì cũng nên chăm sóc vùng da bikini thật cẩn thận để tránh bị vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm phụ khoa.

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