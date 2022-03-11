Chăm sóc da ngược, quy trình "lạ đời" liệu có hiệu quả như lời đồn thổi trên mạng?

Gần đây trên mạng xã hội lan truyền quy trình chăm sóc da ngược khiến nhiều người không khỏi tò mò. Hãy cùng xem nó là gì, cách thực hiện và ý kiến ​​của các chuyên gia nhé!

Chăm sóc da ngược là gì? Trên mạng có rất nhiều video hướng dẫn cách trang điểm, gội đầu, cách chăm sóc da toàn thân và da mặt. Nhưng đôi khi những thói quen bình thường mà chúng ta quen thuộc có thể trở nên nhàm chán. Do đó, các phương pháp điều trị hoàn toàn mới được sinh ra, chẳng hạn như các phương pháp đi ngược lại quy trình hằng ngày. Ví dụ, gần đây phương pháp chăm sóc da ngược đang là mốt, tức là chăm sóc da mặt ngược lại so với quy trình hàng ngày. Người sáng tạo ra phương pháp này là Ava Lee, một blogger người Hàn Quốc nổi tiếng tại Mỹ, người đã chia sẻ một trong những video của cô ấy trên TikTok và trở nên viral trên toàn thế giới.

Quy trình chăm sóc da ngược Ảnh minh họa Chăm sóc da mặt thường theo một thứ tự nhất định trong việc áp dụng mỹ phẩm lên da. Sử dụng sản phẩm dịu nhẹ trước tiên (toner), sau đó chuyển sang sản phẩm nặng hơn (serum và kem dưỡng ẩm). Ava Lee đã đăng một video trong đó cô ấy làm hoàn toàn ngược lại và tuyên bố rằng đó là một phương pháp rất hiệu quả để điều trị làn da bị tổn thương trong mùa đông. Thứ tự của quy trình này gồm thoa kem dưỡng ẩm tạo một lớp bảo vệ trên da mặt. Sau đó, dùng toner, đặt miếng bông tẩy trang thấm toner và giữ trên mặt trong khoảng mười lăm phút. Các sản phẩm tốt nhất không nên chứa cồn và hương liệu. Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm một lần nữa vào hai bên má. Nhưng liệu một kỹ thuật như vậy có hiệu quả thực sự và mang lại lợi ích không?

Các chuyên gia nói gì? Ảnh minh họa Một số bác sĩ da liễu đã nghi ngờ về hiệu quả của phương pháp này. Các chuyên gia thừa nhận phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả tức thời. Lời khuyên của chuyên gia là hãy để kem dưỡng ẩm phát huy tác dụng trước khi thoa các sản phẩm khác lên da. Nếu kem dưỡng ẩm được hấp thụ tốt, nó sẽ có lợi cho quá trình hydrat hóa và các sản phẩm như toner được bôi sao đó sẽ phát huy tác dụng. Nếu kem dưỡng ẩm không được hấp thụ tốt, một lớp màng sẽ được tạo ra không hấp thụ được bất kỳ sản phẩm nào khác được thoa sau đó, vì vậy nó sẽ hoàn toàn không có tác dụng.

Đánh bay vết RẠN DA cứng đầu trong tích tắc nếu nàng 'ưu ái' sử dụng thường xuyên những thành phần này trong chu trình dưỡng da của mình Rạn da là thứ mà hầu hết chúng ta không bao giờ muốn mắc phải, và nếu chúng ta từng mắc phải, chúng ta đều rất ý thức về nó và muốn loại bỏ nó khỏi cuộc sống của mình.

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