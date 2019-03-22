Các loại vitamin kích thích mọc tóc nhanh và dày

Để giúp tóc mọc nhanh, dày, khỏe mạnh và mềm mại, bóng mượt thì bạn cần phải thường xuyên bổ sung vitamin và khoáng chất cho bộ phận này.

Hiện nay, các phương thức làm đẹp cho tóc như uốn, duỗi, nhuộm… khiến tóc phải tiếp xúc nhiều với hóa chất. Nên không ít chị em và ngay cả cánh mày râu cũng phải đối mặt với tình trạng tóc hư tổn, gãy rụng nhiều và mọc chậm. Giải pháp tối ưu cho tình trạng này chính là bổ sung các loại vitamin cần thiết sau đây để kích thích tóc mọc nhanh và dày. Vitamin nhóm B Loại vitamin đầu tiên bạn cần bổ sung cho tóc chính là vitamin nhóm B. Bởi vitamin nhóm B là loại biotin quan trọng nhất cho sức khỏe mái tóc. Chúng giúp điều chỉnh chức năng của tuyến bã nhờn và có vai trò nền tảng trong quá trình tổng hợp karetin – đây là một loại protein, là thành phần chính yếu cấu tạo nên sợi tóc.

Vitamin nhóm B giúp tóc mọc nhanh và dày Khi bổ sung vitamin nhóm B thì bạn cần ưu tiên bổ vitamin B1, B2, B5 và B7 trước. Bởi vitamin B1 có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình lưu thông, tuần hoàn máu trong cơ thể, kích thích tóc mọc nhanh dài và giảm gãy rụng đáng kể. Vitamin B2 có vai trò quan trọng giúp thúc đẩy nhanh quá trình mọc tóc và ngăn ngừa tóc gãy rụng. Vitamin B5 hay còn gọi là Pantothenic acid có khả năng hỗ trợ tuyến thượng thận thúc đẩy sự phát triển chiều dài và độ dày của tóc. Đồng thời, đây cũng là loại vitamin có tác dụng rất tốt trong việc chống lão hóa để mái tóc luôn khỏe mạnh. Quan trọng nhất vẫn là vitamin B7 nó không chỉ cần thiết cho sự tổng hợp karetin mà còn giúp điều chỉnh các quá trình hóa sinh, tế bào chuyển hóa dinh dưỡng. Bạn có thể bổ sung các loại vitamin này thông qua một số thực phẩm như: lòng đỏ trứng gà, gan động vật, ngũ cốc, đậu nành và lạc…

Vitamin H Sau vitamin nhóm B là bạn cần phải bổ sung vitamin H cho mái tóc. Có thể bạn ít nghe nói về loại vitamin này, nhưng nó tác dụng rất tốt trong việc kích thích tóc và lông phát triển. Khi cơ thể được bổ sung đủ vitamin H, tóc sẽ được nuôi dưỡng và mọc nhanh hơn, khỏe mạnh hơn. Đi kèm theo đó là sự phát triển của móng tay và lông trên cơ thể. Loại vitamin này cơ thể không thể sản sinh ra mà phải bổ sung từ thực phẩm. Các loại thực phẩm giàu vitamin H như men bia, gan, thận, lòng đỏ trứng gà, lạc, đậu nành và ngũ cốc. Vitamin A Vitamin A là nền tảng để hình thành chất sừng cho tóc Một loại vitamin nữa bạn cần bổ sung cho tóc đó là vitamin A. Loại vitamin này là nền tảng thiết yếu để hình thành chất sừng cho tóc, giúp tóc không bị khô xơ, mà luôn chắc khỏe, giảm gãy rụng và mọc nhanh dài. Tuy nhiên, khi bổ sung loại vitamin này, bạn cần lưu ý là không nên bổ sung nhiều quá vì có thể gây ngộ độc, da khô, ngứa ngáy, tóc chẻ ngọn nhiều… Hàng ngày, bạn có thể bổ sung vitamin A cho tóc qua các loại thực phẩm như: là gan, các loại cá, các loại rau củ có màu sẫm. Vitamin C Vitamin C còn có tên là acid ascorbic, có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất ra Collagen tự nhiên cho cơ thể. Đồng thời, loại vitamin này còn giúp tăng cường chất chống oxy hóa giúp làm mềm tóc, chống rụng tóc và kích thích mọc nhanh dài và dày hiệu quả. Vì thế hàng ngày, bạn hãy ăn cam, quýt, bưởi, uống nước chanh… để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Vitamin C hỗ trợ quá trình sản xuất Collagen Việc bổ sung đầy đủ vitamin cần thiết không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng mà còn giúp da thêm đẹp, tóc thêm dày và chắc khỏe hơn. Chính vì vậy, có một chế độ ăn uống khoa học để bổ sung được các loại vitamin kích thích mọc tóc là một biện pháp hữu hiệu để giúp bạn nhanh chóng sở hữu được mái tóc khỏe đẹp như mong muốn.

Kiểu tóc đẹp “cứu cánh” cho nam có xoáy trán Mái tóc chính là một trong những “phụ kiện” tốt nhất giúp nam giới che đi phần xoáy trán. Nhưng trước hết cần phải chọn được kiểu tóc phù hợp cho người có xoáy ở trán.

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