Ba bước biến chân voi, đùi to cột đình trở nên thon gọn như người mẫu

Song, không phải lúc nào bạn cũng phải vất vả như thế. Chỉ cần áp dụng 3 bước sau đây, bạn sẽ sở hữu đôi chân thon gọn như ý muốn.

Đôi chân thon gọn khiến chị em tự tin diện váy ngắn, quần short để khoe vẻ gợi cảm. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng sở hữu đôi chân đẹp. Rất nhiều người phải ăn kiêng khắt khe hoặc tập luyện vất vả để giảm mỡ vùng đùi và bắp chân.

Ngâm chân với nước muối ấm giúp đôi chân được thư giãn, kích thích tuần hoàn máu và hỗ trợ loại bỏ lượng mỡ dư thừa.

Cách làm:

Hòa tan muỗng muối biển vào 1 chậu nước ấm 60 độ C. Hoàn thành xong bạn cho chân vào chậu, ngồi thư giãn khoảng 15 - 20 phút. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp vài động tác mát xa để các dưỡng chất phát huy cao nhất.

Bước 2. Mát xa với rượu gừng

Ngoài phương pháp ngâm chân với nước muối ấm, mát xa với rượu gừng sẽ giúp chân thon gọn, săn chắc lên rất nhiều lần.

Chuẩn bị:

- 1kg gừng tươi.

- 1 lít rượu trắng.

- 1 hũ thủy tinh dung tích khoảng 2 lít.

Cách làm:

- Rửa sạch gừng rồi cạo hết lớp vỏ ngoài, cho vào cối giã nát.

- Hũ thủy tinh rửa sạch, tráng qua nước sôi rồi để khô.

- Cho gừng đã giã nát vào hũ thủy tinh rồi đổ hết rượu vào.

- Đậy kín nắp rồi để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trong khoảng 1 tháng là có thế dùng được.

- Đến khi sử dụng, bạn chỉ cần lấy 1 lượng vừa đủ nước rượu gừng ra bát.

Cách sử dụng:

- Sau khi ngâm chân với nước muối, bạn chuẩn bị một chén rượu gừng và 1 bao tay ni lông.

- Đeo bao tay ni lông lấy rượu gừng thoa trực tiếp lên bắp chân, bắp đùi rồi mát xa nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu và phát huy tác dụng.

- Mát xa liên tục trong khoảng 15 phút, đến khi thấy da có cảm giác nóng lên - tức là lúc rượu gừng đã phát huy tác dụng, để hỗn hợp trên da thêm 10 phút nữa.

- Cuối cùng, rửa sạch chân với nước rồi thấm khô.

- Thực hiện phương pháp này 3 lần/tuần để đạt hiệu quả cao nhất.

Bước 3. Uống nước vỏ chanh giảm cân

Chuẩn bị: Khoảng 8 - 9 miếng vỏ chanh

Cách làm:

- Rửa sạch vỏ chanh, xắt nhỏ rồi đun cùng 2 lít nước.

- Đun sôi nước vỏ chanh trên bếp trong khoảng 5 phút cho ra hết tinh dầu chanh. Khi đun nhớ đậy kín nắp nồi để tinh dầu không bị bay hơi đi mất.

- Đổ phần nước thu được vào chai, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để uống dần.

- Chia nhỏ 2 lít nước vỏ chanh uống trong suốt cả ngày. Áp dụng đều đặn mỡ bắp chân, đùi, bụng sẽ biến mất nhanh chóng.

Lưu ý: Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh nhiều chất xơ kết hợp với nước vỏ chanh để giữ chân thon gọn, vóc dáng cân đối.