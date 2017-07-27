Ngoài ra, ăn mè đen còn giúp da trắng hồng, tóc chắc khỏe tự nhiên, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm stress, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và sáng mắt.

Trong hạt mè đen (một số nơi gọi là hạt vừng) có nhiều dưỡng chất như canxi oxalat, đồng, sắt, protein, chất đạm và các axit béo có lợi cho sức khỏe như omega 3 và omega 6 có khả năng tái tạo collagen giúp da dẻ săn chắc, mịn màng. Chỉ cần ăn thường xuyên, vòng 1 dễ dàng tăng kích cỡ và căng tròn quyến rũ.

- 100gr mè đen

- 1 củ gừng nhỏ

- nửa quả chanh

- 1 muỗng đường phèn

- 100ml nước lọc.

Cách làm:

- Đầu tiên, rửa sạch mè đen, ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút để loại bỏ phần bụi bẩn phía ngoài.

- Tiếp theo đổ ra rổ, để ráo nước.

- Đem gừng tươi cạo sạch lớp vỏ, thái lát mỏng và cho vào cối giã nhuyễn, dùng vải sạch lọc lấy phần nước cốt.

- Cho mè đen vào chảo bắc lên bếp, mở lửa nhỏ để rang chín. Đảo đều tay và liên tục, tránh cho mè đen bị cháy khét.

- Sau khi rang chín, bỏ toàn bộ mè đen vào máy xay nhuyễn trong vòng 2 phút.

- Cuối cùng cho nước cốt chanh, nước cốt gừng, nước lọc, đường phèn, hạt mè xay vào nồi rồi bắc lên bếp đun trong lửa lớn. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, giảm lửa nhỏ, dùng muỗng khuấy đều liên tục, đun đến khi thấy sánh mịn lại thì tắt bếp để nguội.

- Đổ hỗn hợp thu được vào hũ thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh để ăn hàng ngày.

- Mỗi ngày, lấy 2 muỗng hỗn hợp mè đen ăn vào trước bữa sáng và buổi tối trước khi ngủ. Kiên trì trong thời gian ngắn, vòng 1 của bạn sẽ căng tròn, quyến rũ bất ngờ.